Lavadora de pisos e superfícies rígidas

Kärcher Limpador de superfícies FR Classic

Limpador de superfícies FR Classic

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Kärcher Limpador de superfície rígida FRV 30

Limpador de superfície rígida FRV 30

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Kärcher Limpador de superfície rígida FR 30

Limpador de superfície rígida FR 30

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Kärcher Limpador de superfície FR 30 Me

Limpador de superfície FR 30 Me

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Kärcher Limpador de superfície rígida FR 50

Limpador de superfície rígida FR 50

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Kärcher Kits de bicos específicos da máquina para FR

Kits de bicos específicos da máquina para FR

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Kärcher Kits de bicos específicos da máquina para FRV

Kits de bicos específicos da máquina para FRV

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Kärcher Kits de bicos específicos da máquina para FR Classic

Kits de bicos específicos da máquina para FR Classic

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Kärcher Limpador de superfícies FRV 30 Me

Limpador de superfícies FRV 30 Me

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