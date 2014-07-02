Mangueira para limpeza de tubulação DN6 20 m 120 bar
20 m mangueira flexível de alta pressão (DN 6) para limpeza tubulações (roscada conexão para R 1/8 bico).
Mangueira HP Flexível 20 m (DN 6): Para limpeza interna de tubos. Conexão roscada R 1/8.
Características e benefícios
Mangueira de alta pressão de PVC muito flexível
- Ultraleve e manuseio ideal.
- Resistente à pressão até 120 bar.
Conexão: 1/8"
- Compatível com bicos para limpeza de tubos.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão Máxima (bar)
|140
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Comprimento (m)
|20
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,7
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