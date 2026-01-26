A Ascova Power PS 30 proporciona resultados de limpeza em circulação em várias superfícies. Isto é assegurado por três bicos de alta pressão, que limpam a sujidade mesmo teimosa. Isso faz com que a PS 30 seja o auxílio ideal para a limpeza de áreas médias, tais como escadas e arestas. A cabeça da escova pode ser rodado 360 ° para áreas limpas de difícil alcance. Todas as superfícies lisas podem ser limpas com a lâmina de sujidade integrada após a limpeza. Este remove o excesso de água suja rapidamente e faz com que as superfícies fiquem prontas para usar de novo imediatamente. Esta combinação de jato de alta pressão e pressão manual de escova, com o rendimento de limpeza resultante, supera todas os escovas convencionais e pode ser combinada com todos os tipos lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 a K 7.