PS 30 Escova Power de limpeza de superfícies
A Escova Power PS 30, com seus três bicos de pressão integrados, poderosamente remove a sujidade mais difícil a partir de várias superfícies, poupando tempo. Ideal para escadas e bordas. Inclui lâmina do rodo integrado para remover a água suja.
A Ascova Power PS 30 proporciona resultados de limpeza em circulação em várias superfícies. Isto é assegurado por três bicos de alta pressão, que limpam a sujidade mesmo teimosa. Isso faz com que a PS 30 seja o auxílio ideal para a limpeza de áreas médias, tais como escadas e arestas. A cabeça da escova pode ser rodado 360 ° para áreas limpas de difícil alcance. Todas as superfícies lisas podem ser limpas com a lâmina de sujidade integrada após a limpeza. Este remove o excesso de água suja rapidamente e faz com que as superfícies fiquem prontas para usar de novo imediatamente. Esta combinação de jato de alta pressão e pressão manual de escova, com o rendimento de limpeza resultante, supera todas os escovas convencionais e pode ser combinada com todos os tipos lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 a K 7.
Características e benefícios
Três bicos de alta pressão integradosLimpeza poderosa usando alta pressão para resultados excepcionais.
Lâmina intercambiável integradaRemoção rápida de água suja com a lâmina substituível.
Cabeça da escova que pode ser girada 360°Até mesmo áreas de difícil acesso são de fácil acesso.
Anel de cerdas
- Proteção contra pulverização de água.
Design Compacto
- Forma manobrável e compacta simplifica a limpeza sem respingos de cantos e bordas.
Limpeza poderosa com alta pressão
- A sujidade persistente é removida de várias superfícies.
Combinação de jato de alta pressão e pressão manual da escova
- Desempenho de limpeza superior em comparação com os depuradores convencionais.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,9
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|744 x 293 x 769
Áreas de aplicação
- Garage
- Muros e paredes.
- Balcón
