Alta pressão contra sujeira pesada: a potente escova PS 30 Plus é ideal para a remoção de sujeira difícil em superfícies pequenas e médias. Os 3 bicos de alta pressão incorporados não só garantem resultados brilhantes, mas também oferecem uma cobertura de área ideal. Para limpar todos os cantos e bordas com eficácia e sem esforço, o bocal lateral pode ser girado em 45 graus. O usuário fica protegido de qualquer respingo de água ao mesmo tempo. Outra vantagem: graças ao seu design compacto, o PS 30 Plus é particularmente adequado para a limpeza de escadas. Além disso, a cabeça da escova é móvel e pode ser usada de forma flexível: Pode ser girada 360 graus para limpar áreas de difícil acesso. Todas as superfícies lisas podem ser flanqueadas com a lâmina de sujeira integrada após a limpeza. Isso remove o excesso de água suja rapidamente e deixa as superfícies prontas para uso novamente imediatamente.