PS 30 Plus Escova Power de limpeza de superfícies

A potente escova PS 30 Plus remove a sujidade mais difícil com os seus 3 bicos de pressão. Graças ao bocal giratório lateral, todos os cantos e as bordas podem ser limpas facilmente.

Alta pressão contra sujeira pesada: a potente escova PS 30 Plus é ideal para a remoção de sujeira difícil em superfícies pequenas e médias. Os 3 bicos de alta pressão incorporados não só garantem resultados brilhantes, mas também oferecem uma cobertura de área ideal. Para limpar todos os cantos e bordas com eficácia e sem esforço, o bocal lateral pode ser girado em 45 graus. O usuário fica protegido de qualquer respingo de água ao mesmo tempo. Outra vantagem: graças ao seu design compacto, o PS 30 Plus é particularmente adequado para a limpeza de escadas. Além disso, a cabeça da escova é móvel e pode ser usada de forma flexível: Pode ser girada 360 graus para limpar áreas de difícil acesso. Todas as superfícies lisas podem ser flanqueadas com a lâmina de sujeira integrada após a limpeza. Isso remove o excesso de água suja rapidamente e deixa as superfícies prontas para uso novamente imediatamente.

Características e benefícios
PS 30 Plus Escova Power de limpeza de superfícies: Bico lateral giratório
Bico lateral giratório
Limpeza perfeita sem respingos de todos os cantos e bordas.
PS 30 Plus Escova Power de limpeza de superfícies: Cabeça da escova que pode ser girada 360°
Cabeça da escova que pode ser girada 360°
Para alta flexibilidade em áreas de difícil acesso.
PS 30 Plus Escova Power de limpeza de superfícies: Anel de cerdas (também no bocal lateral)
Anel de cerdas (também no bocal lateral)
Protege da pulverização de água independentemente da configuração do bocal.
Três bicos de alta pressão
  • Limpeza eficiente de sujeira teimosa.
Design Compacto
  • Permite uma limpeza confortável em espaços apertados.
Combinação de alta pressão e pressão manual da escova
  • Garante uma limpeza especialmente eficaz em comparação com os depuradores convencionais.
Rodo
  • Fácil remoção de água suja. Pode ser substituído sem ferramentas.
Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,9
Peso (com embalagem) (kg) 1,3
Medidas (c x l x a) (mm) 749 x 264 x 768
Videos
Áreas de aplicação
  • Balcón
