Usando uma alavanca de desbloqueio, o inovador acessório intercambiável Car & Bike pode ser trocado de forma rápida e fácil, sem entrar em contato com a sujeira, e capa transparente oferece uma experiência de limpeza excepcional. Graças ao prendedor de gancho e laço inteligente, a seção de pano do acessório de duas partes pode ser removida após a limpeza e lavada na máquina a 60 °C. A escova de lavagem de pressão com pano de microfibra macio é ideal para a limpeza suave de carros e motos. O detergente pode ser aplicado através da lavadora de pressão, se necessário. Graças à sua nova caixa de velocidades, o WB 120 possui mais potência do que os modelos anteriores - para uma limpeza eficaz e completa. A escova rotativa de lavagem pode ser ligada a todas as lavadoras de alta pressão Kärcher das classes K 2 a K 7.