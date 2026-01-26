WB 120 escova rotativa de lavagem de carros e bicicletas
Limpa suavemente carros e motos: A escova de lavagem rotativa com inovador soft microfibra acessório intercambiável Car & Bike. Lavável à máquina a 60 C.
Usando uma alavanca de desbloqueio, o inovador acessório intercambiável Car & Bike pode ser trocado de forma rápida e fácil, sem entrar em contato com a sujeira, e capa transparente oferece uma experiência de limpeza excepcional. Graças ao prendedor de gancho e laço inteligente, a seção de pano do acessório de duas partes pode ser removida após a limpeza e lavada na máquina a 60 °C. A escova de lavagem de pressão com pano de microfibra macio é ideal para a limpeza suave de carros e motos. O detergente pode ser aplicado através da lavadora de pressão, se necessário. Graças à sua nova caixa de velocidades, o WB 120 possui mais potência do que os modelos anteriores - para uma limpeza eficaz e completa. A escova rotativa de lavagem pode ser ligada a todas as lavadoras de alta pressão Kärcher das classes K 2 a K 7.
Características e benefícios
Cabeça de escova rotativa
- Limpeza suave, suave e eficiente.
Mudança de fixação através da alavanca de desbloqueio
- Troca de fixação mais rápida e fácil sem contato com sujeira.
Acessório de microfibra inovador com fixador de gancho e laço
- O primeiro acessório têxtil substituível e lavável para uma escova de lavagem de pressão rotativa.
Limpeza particularmente suave
- Ideal para a limpeza de superfícies delicadas, como tinta.
removível e lavável
- Lavável à máquina até 60 C.
Aplicação de detergente através de lavador de pressão
- Melhor queda de sujeira e limpeza eficiente.
Caixa transparente
- Experiência de limpeza graças à tecnologia visível.
Compatível com adaptador de mangueira de jardim
- Ligação mais rápida de todas as escovas Kärcher à mangueira de jardim sem utilizar a lavadora de pressão.
Especificações
Dados técnicos
|Têxtil de composição de fibra
|75% poliéster, 25% poliamida
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|296 x 142 x 140
Áreas de aplicação
- Veículos
- Para limpeza de motos e scooters
