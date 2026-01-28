WB 7 positivo

Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,8
Peso (com embalagem) (kg) 1,4
Medidas (c x l x a) (mm) 377 x 264 x 223
Videos
Áreas de aplicação
  • portas de garagem
  • Veículos
  • Para limpeza de motos e scooters
  • para jardins no invernos
  • Revestimentos de varanda
  • soleiras
  • Elementos de telas de privacidade
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.