Aspirador de pó e água NT 3000 127V *BR

Desenvolvidos para suprir necessidades profissionais, os aspiradores de pó e líquido da Karcher, além de apresentar o melhor desempenho na limpeza em larga escala. O NT 3000 é o aspirador ideal para limpezas intensivas e profissionais.

O Aspirador NT 3000 é ideal para limpezas intensivas e profissionais. O suporte de mangueira proporciona um armanezamento mais prático. Seus acessórios permitem versatilidade nos diversos tipos de limpeza e podem ser guardados no porta acessórios do para-choque. Ideal para limpeza em hotéis, condomínios, indústrias, prédios, lojas, escritórios, postos, limpeza de automóveis e utilização em empresas de limpeza. Possui o filtro lavável que permite ser reutilizado, proporcionando mais economia. A função soprador permite retirar sujeira de cantos de difícil acesso, encher infláveis, acender churrasqueira e soprar folhas. Com tanque inox para mais durabilidade.

Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 127
Vazão de Ar (L/s) 31
Sucção (mbar) 170
Reservatório (L) 30
Potência do motor (W) 1600
Comprimento do cabo elétrico (m) 3,5
Nível de ruído (dB(A)) 90
Colour prata
Peso sem acessórios (kg) 5,7
Peso (com embalagem) (kg) 7,7
Medidas (c x l x a) (mm) 368 x 339 x 666

Itens inclusos

  • Comprimento da mangueira de sucção: 2 m
  • Bocal para cantos
