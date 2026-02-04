Aspirador de pó e água NT 3000 127V *BR
Desenvolvidos para suprir necessidades profissionais, os aspiradores de pó e líquido da Karcher, além de apresentar o melhor desempenho na limpeza em larga escala. O NT 3000 é o aspirador ideal para limpezas intensivas e profissionais.
O Aspirador NT 3000 é ideal para limpezas intensivas e profissionais. O suporte de mangueira proporciona um armanezamento mais prático. Seus acessórios permitem versatilidade nos diversos tipos de limpeza e podem ser guardados no porta acessórios do para-choque. Ideal para limpeza em hotéis, condomínios, indústrias, prédios, lojas, escritórios, postos, limpeza de automóveis e utilização em empresas de limpeza. Possui o filtro lavável que permite ser reutilizado, proporcionando mais economia. A função soprador permite retirar sujeira de cantos de difícil acesso, encher infláveis, acender churrasqueira e soprar folhas. Com tanque inox para mais durabilidade.
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|127
|Vazão de Ar (L/s)
|31
|Sucção (mbar)
|170
|Reservatório (L)
|30
|Potência do motor (W)
|1600
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|3,5
|Nível de ruído (dB(A))
|90
|Colour
|prata
|Peso sem acessórios (kg)
|5,7
|Peso (com embalagem) (kg)
|7,7
|Medidas (c x l x a) (mm)
|368 x 339 x 666
Itens inclusos
- Comprimento da mangueira de sucção: 2 m
- Bocal para cantos
