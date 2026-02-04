O Aspirador NT 3000 é ideal para limpezas intensivas e profissionais. O suporte de mangueira proporciona um armanezamento mais prático. Seus acessórios permitem versatilidade nos diversos tipos de limpeza e podem ser guardados no porta acessórios do para-choque. Ideal para limpeza em hotéis, condomínios, indústrias, prédios, lojas, escritórios, postos, limpeza de automóveis e utilização em empresas de limpeza. Possui o filtro lavável que permite ser reutilizado, proporcionando mais economia. A função soprador permite retirar sujeira de cantos de difícil acesso, encher infláveis, acender churrasqueira e soprar folhas. Com tanque inox para mais durabilidade.