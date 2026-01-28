Aspirador de pó e água NT 585 220V *BR
Desenvolvidos para suprir necessidades profissionais, os aspiradores de pó e líquido da Karcher, além de apresentar o melhor desempenho na limpeza em larga escala, dispõe dos melhores preços do mercado. Ideal para hotéis, restaurantes e hospitais, entre outros tipos de estabelecimentos, o Aspirador de pó Karcher NT 585 é também silencioso, com apenas 89 dB. Reconhecida pela excelência de seus produtos das linhas profissionais, a Karcher é uma marca consolidada e possui a aprovação do público, que pode contar com aspiradores de pó inovadores e desenvolvidos a partir das mais avançadas tecnologias disponíveis no mercado. Com um motor potente e inovador, esse é um aspirador de pó e líquidos de alto desempenho, com tecnologia que não permite que haja perda de sucção, além de contar com um sistema de filtragem com a máxima eficiência. Projetado por grandes experts do mercado, o Aspirador de pó Karcher NT 585 vem equipado com filtro especial fabricado a partir de tecido lavável, o que facilita, e muito, no momento de remover os resíduos que se acumulam dentro do eletrodoméstico. Perfeito para facilitar na limpeza e na manutenção!
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220 / 227
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (L/s)
|25
|Sucção (mbar)
|150
|Reservatório (L)
|15
|Material do reservatório
|Plástico
|Potência do motor (W)
|1300
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|3,5
|Nível de ruído (dB(A))
|89
|Faixa de trabalho (mm)
|310
|Colour
|prata
|Peso sem acessórios (kg)
|4,3
|Peso (com embalagem) (kg)
|6,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|373 x 342 x 468
Itens inclusos
- Comprimento da mangueira de sucção: 2 m
- Material da mangueira de sucção: Plástico
- Qantidade de tubos de sucção: 2 peç
- Material dos tubos de sucção: Plástico
- Quantidade de sacos de filtro: 1 peç
- Material dos sacos de filtro: Lã
Equipamento
- LiDAR: normal
Áreas de aplicação
- Automotivo
- Escritórios
- Para aspiração de liquídos, sólidos e poeiras em qualquer superficie, assim como para interiores de carros
Acessórios opcionais
Encontrar peça
