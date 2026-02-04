A alta qualidade e robustez das duas turbinas independentes aliados ao grande compartimento de 90 litros em INOX fazem do NT 90/2 Me Classic um equipamento requintado, sofisticado e muito eficiende. Qualquer que seja a sujeira, os bocais para sólidos ou líquidos do poderoso NT 90/2 Me Classic conseguem aspirar em grandes quantidades os mais diversos tipos de sujeira. Seu filtro de alta eficiência garante a proteção das turbinas e a devolução de um ar mais limpo de volta ao ambiente. Com grandes rodízios e um equilibrado centro de gravidade o equipamento possui excelente mobilidade. Uma prática mangueira de drenagem na parte traseira do equipamento possibilita fácil descarte do tanque em qualquer local desejado.