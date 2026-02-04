Aspirador de pó e água NT 90/2 Me Classic (220V)
Com seu generoso container em INOX de 90 litros o aspirador NT 90/2 Me Classic com suas duas turbinas independentes tem um alto poder de sucção. Permite a aspiração de grandes quantidades de sujeira. Se líquido ou sólido, não faz diferença.
A alta qualidade e robustez das duas turbinas independentes aliados ao grande compartimento de 90 litros em INOX fazem do NT 90/2 Me Classic um equipamento requintado, sofisticado e muito eficiende. Qualquer que seja a sujeira, os bocais para sólidos ou líquidos do poderoso NT 90/2 Me Classic conseguem aspirar em grandes quantidades os mais diversos tipos de sujeira. Seu filtro de alta eficiência garante a proteção das turbinas e a devolução de um ar mais limpo de volta ao ambiente. Com grandes rodízios e um equilibrado centro de gravidade o equipamento possui excelente mobilidade. Uma prática mangueira de drenagem na parte traseira do equipamento possibilita fácil descarte do tanque em qualquer local desejado.
Características e benefícios
Robusto e de fácil locomoção
- Extremamente móvel em qualquer superficie graças ao chassi robusto, grandes rodas e rodízios de metal
Excelente poder de sucção
- 2 turbinas independentes garantem um exelente poder de sucção
Manutenção conveniente
- Sensacionalmente rápido: Permite a remoção da turbina em apenas 44 segundos
Aspira sem necessidade de saco coletor
- O aspirador de duas turbinas NT Classic já vem equipado com filtro tipo “M” destinado a partículas maiores que 2µm, que devolve apenas 0,1% do montante aspirado para o ambiente.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220 / 240
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Ar (L/s)
|53
|Sucção (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Reservatório (L)
|90
|Material do reservatório
|de acero inoxidable
|Potência do motor (W)
|máx. 2200
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|7,5
|Nível de ruído (dB(A))
|76
|Colour
|prata
|Peso sem acessórios (kg)
|19
|Peso (com embalagem) (kg)
|26
|Medidas (c x l x a) (mm)
|580 x 510 x 995
Itens inclusos
- Qantidade de tubos de sucção: 1 peç
- Comprimento dos tubos de sucção: 550 mm
- Material dos tubos de sucção: Conexão no lado da máquina**
- Recipiente de aço inox
Áreas de aplicação
- Para aspiração de liquídos, sólidos e poeiras em qualquer superficie, assim como para interiores de carros
A segurança deste produto é certificada compulsoriamente junto ao INMETRO pelo OCP ICBr - 0052.