Aspirador de pó e água NT 75/2 Tact² Me

O aspirador NT 75/2 Tact² é indicado para uso em indústrias, construções, setores agrícolas, comércios, hotéis, restaurantes, empresas limpadoras, etc.

O Aspirador Industrial NT 75/2 Tact² é um dos mais eficientes do mercado, seu sistema TACT² evita que o filtro sature rapidamente, perfeito para operações contínuas e com tecnologia que quase não requer manutenção, sendo capazes de remover até as mais extremas sujidades . Ideal para serviços pesados, conta com 2 turbinas acionadas por 2 motores. O reservatório de aço inox o torna apto a recolher substancias com contaminantes, hospitais, usinagens, etc.

Especificações

Dados técnicos

Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 50 / 60
Vazão de Ar (L/s) 2 x 74
Sucção (mbar) 254
Reservatório (L) 75
Potência do motor (kW) 2,76
Comprimento do cabo elétrico (m) 10
Nível de ruído (dB(A)) 73
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 27,8
Peso (com embalagem) (kg) 35
Medidas (c x l x a) (mm) 630 x 545 x 920

Itens inclusos

  • Qantidade de tubos de sucção: 2 peç
  • Comprimento dos tubos de sucção: 0.5 m
  • Material dos tubos de sucção: Metal
  • Bocal para cantos
  • Recipiente de aço inox
Aspirador de pó e água NT 75/2 Tact² Me
Videos
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.

Aspiradores


Baixar catálogo