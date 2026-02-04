Aspirador de pó e água NT 75/2 Tact² Me
O aspirador NT 75/2 Tact² é indicado para uso em indústrias, construções, setores agrícolas, comércios, hotéis, restaurantes, empresas limpadoras, etc.
O Aspirador Industrial NT 75/2 Tact² é um dos mais eficientes do mercado, seu sistema TACT² evita que o filtro sature rapidamente, perfeito para operações contínuas e com tecnologia que quase não requer manutenção, sendo capazes de remover até as mais extremas sujidades . Ideal para serviços pesados, conta com 2 turbinas acionadas por 2 motores. O reservatório de aço inox o torna apto a recolher substancias com contaminantes, hospitais, usinagens, etc.
Especificações
Dados técnicos
|Tensão (V)
|220
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (L/s)
|2 x 74
|Sucção (mbar)
|254
|Reservatório (L)
|75
|Potência do motor (kW)
|2,76
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|10
|Nível de ruído (dB(A))
|73
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|27,8
|Peso (com embalagem) (kg)
|35
|Medidas (c x l x a) (mm)
|630 x 545 x 920
Itens inclusos
- Qantidade de tubos de sucção: 2 peç
- Comprimento dos tubos de sucção: 0.5 m
- Material dos tubos de sucção: Metal
- Bocal para cantos
- Recipiente de aço inox
