Aspirador de pó T 14/1 (220V)
O Aspirador de Pó T 14/1 possui baixo nível de ruído, maior poder de sucção da categoria, o que permite uma limpeza mais profunda e eficaz. Ideal para lugares sensíveis a ruído.
O Aspirador de Pó T 14/1, possui grande botão Liga/Desliga, para um maior conforto, pode ser acionado com o pé. Além disso, possui armazenamento de acessórios no próprio chassi do equipamento, armazenamento do cabo elétrico integrado, chassi com para-choque integrado, nova tecnologia de filtro de lã, punho ergonômico facilitando seu manuseio e filtro principal, lavável e permanente (pode ser usado com ou sem filtro de papel). Tudo isso junto com o maior poder de sucção da categoria. Equipamento ideal para a limpeza de hotéis, hospitais, salas de reuniões, ou seja, todos os lugares sensíveis a ruído.
Características e benefícios
Interruptor de pé convenienteNão há necessidade de se abaixar. Interruptor de pé on/off para maior rapidez e facilidade de uso.
Armazenamento prático de acessóriosOs tubos de sucção e os acessórios inclusos estão devidamente posicionados na máquina, garantindo a fácil armazenagem e uso
Armazenamento seguro do fioO cabo elétrico fica ligado a um gancho, prevenindo acidentes durante o transporte/uso.
Suporte para acessórios e bicos pequenos
- Graças ao prático suporte de acessórios, os bicos podem ser facilmente fixados ao tubo. Estão sempre por perto.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220 / 240
|Frequência (Hz)
|60
|Sucção (kPa)
|28,5 / 28,5
|Vazão de Ar (L/s)
|47
|Desempenho avaliado (W)
|1600
|Reservatório (L)
|14
|Largura nominal padrão ( )
|DN 35
|Comprimento do cabo elétrico (m)
|7,5
|Nível de ruído (dB(A))
|67
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|5,3
|Medidas (c x l x a) (mm)
|355 x 310 x 466
Itens inclusos
- Comprimento da mangueira de sucção: 1.7 m
- Qantidade de tubos de sucção: 1 peç
- Comprimento dos tubos de sucção: 480 mm
- Material dos tubos de sucção: Plástico
- Tobera barredora de suelos conmutable
- Bocal para estofados
- Bocal para cantos
- Quantidade de sacos de filtro: 1 peç
- Material dos sacos de filtro: Lã
Equipamento
- Material do reservatório: Plástico
- Gancho para cabo
- Armazenamento de acessórios integrado
Videos
Áreas de aplicação
- Para limpeza completa de todos os pisos – de pisos duros a carpetes
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.