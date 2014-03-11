eco!efficiency – atinja mais com eficiência

Tudo é possível, acima de tudo mais eficiência.

A eficiência pode ser obtida de várias formas: Consumo reduzido de energia, motores de combustão de alto desempenho, baixo consumo de produtos de limpeza, utilização de produtos de limpeza concentrados para reduzir a necessidade de embalagens, alta reciclabilidade e a diminuição do número de componentes. Esses efeitos somente podem ser atingidos com novas ideias e novas tecnologias e, acima de tudo, com a habilidade de colocá-las em prática.

A Kärcher oferece uma gama de máquinas e produtos de limpeza com a classificação eco!efficiency, com os quais operadores em vários campos podem obter uma limpeza efetiva, eficiente e amiga do meio ambiente. As máquinas da Kärcher com um modo eco!efficiency oferecem a opção de potência reduzida para sujeira leve, economizando energia e produtos de limpeza, bem como aumentando a vida útil da máquina. As máquinas eco!efficiency por padrão oferecem várias soluções técnicas que economizam energia, produtos de limpeza e tempo permanentemente.