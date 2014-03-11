eco!efficiency – atinja mais com eficiência
O nome Kärcher é sinônimo mundial de potência, qualidade e inovação. Também significa novos patamares de limpeza. Como líder mundial no mercado de limpeza, a Kärcher é uma das forças motoras no desenvolvimento tecnológico, não somente em seu campo. Mais de 600 pessoas trabalham em pesquisa e desenvolvimento, buscando sempre processos e produtos que sejam mais econômicos e amigos do meio ambiente. Utilizando as mais avançadas tecnologias em design, desenvolvimento e teste na busca pela maior eficiência, maior vida útil e melhor proteção ambiental. E também por elevado nível de serviço durante toda a vida útil e maior reciclabilidade dos componentes. Sempre guiados pelo princípio de que, para nós, o cliente é a medida de todas as coisas. Produtos que focam no amanhã: Kärcher eco!efficiency.
Sinal dos tempos.
Se você quer evoluir e mudar as coisas, você deve mostrar o caminho. E mostrar suas bandeiras. Os símbolos azuis representam os vários tijolos que constroem o Kärcher eco!efficiency e mostram em um olhar como o poder de inovação da Kärcher atinge maior e melhor eficiência. Kärcher eco!efficiency está implantado em todas as áreas de negócio e é uma parte integral das políticas e ações corporativas.
Tudo é possível, acima de tudo mais eficiência.
A eficiência pode ser obtida de várias formas: Consumo reduzido de energia, motores de combustão de alto desempenho, baixo consumo de produtos de limpeza, utilização de produtos de limpeza concentrados para reduzir a necessidade de embalagens, alta reciclabilidade e a diminuição do número de componentes. Esses efeitos somente podem ser atingidos com novas ideias e novas tecnologias e, acima de tudo, com a habilidade de colocá-las em prática.
A Kärcher oferece uma gama de máquinas e produtos de limpeza com a classificação eco!efficiency, com os quais operadores em vários campos podem obter uma limpeza efetiva, eficiente e amiga do meio ambiente. As máquinas da Kärcher com um modo eco!efficiency oferecem a opção de potência reduzida para sujeira leve, economizando energia e produtos de limpeza, bem como aumentando a vida útil da máquina. As máquinas eco!efficiency por padrão oferecem várias soluções técnicas que economizam energia, produtos de limpeza e tempo permanentemente.
Aspiradores de pó eco!efficiency: Potentes. Econômicos. Silenciosos.
Com consumo de energia 40% menor, os aspiradores de pó eco!efficiency atingem 98% da potência de sucção dos modelos básicos, o que é completamente suficiente para as tarefas de limpeza diária. Os aspiradores eco!efficiency são também perceptivelmente e mensuravelmente mais silencioso, com apenas metade do nível de ruído.
Os T 12/1 eco!efficiency, por exemplo, possuem desempenho de limpeza excepcional quando comparado ao consumo de energia, que contradiz as crenças populares de potência somente pode ser superada por mais potência. O que você consome é o que você entrega. Aspiradores com um motor de 750 W oferecem a potência necessária pra a limpeza de escritórios e hotéis. A potência somente é inadequada quando menor eu 200 W, mas o poder de sucção aumenta continuamente a partir desse valor.
Um motor de 750 W produz um poder de sucção ideal, que é mais que suficiente para a limpeza de estofados ou pisos. Maior potência resulta em limpeza pouquíssima melhor. Maior potência de sucção pode atrapalha na limpeza de tapetes e carpetes. Assim, o poder de sucção possui vantagens e desvantagens.
Alta eficiência: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency.
As inovadoras lavadoras de alta pressão a água quente HDS-E 8/16-4 M da Kärcher elevaram os padrões de eficiência energética e são a solução ótima para economia de energia: mais de 40% de economia no modo de espera.
As Kärcher HDS-E 8/16-4 M produzem água quente com 400 V AC e podem ser utilizadas em locais nos quais gases de exaustão são proibidos ou indesejáveis. Os três modelos com capacidades de aquecimento de 12, 24 ou 36 kW possuem um modo eco!efficiency, no qual a limpeza pode ser realizada eficientemente a 60°C. Para sujeiras incrustadas, a temperatura da água pode ser aumenta a até 85°C. Com sua alta potência e o Servo Control, o modelo de 36 kW limpa a até 80°C em operação contínua. A câmara de aquecimento de alta velocidade do modelo de 12 kW assegura tempo de pré-aquecimento muito mais curto. Todas as HDS-E 8/16-4 M possuem aquecedores resistentes à corrosão, feitos de aço inoxidável, proteção contra calcário integrada, sistema facilitador de movimentação e manobras e um porta-acessórios que também pode ser utilizado para armazenagem de ferramentas.
As Kärcher HDS-E 8/16-4 M reduzem o consumo de energia em até 40% no modo de espera devido ao aquecedor isolado, dependendo da aplicação e da versão. Os gráficos acima mostram a dissipação de calor do aquecedor isolado (esquerda na imagem) em comparação ao aquecedor não isolado.
Produtos de limpeza eco!efficiency.
Produtos de limpeza efetivos são indispensáveis em muitas tarefas de limpeza para que os melhores resultados sejam atingidos. A principio, isso não mudará, mesmo que os requisitos de eficiência e de proteção ambiental aumentem. Assim, é necessário um novo balanceamento entre poder de limpeza, proteção aos operadores, materiais e meio ambiente. Esse balanço deve ser mantido a qualquer custo. A Kärcher trabalha continuamente o desenvolvimento e na produção de novos produtos de limpeza, pensando no futuro. O resultado é convincente: os produtos de limpeza Kärcher eco!efficiency.
Dois passos à frente: modo eco!efficiency.
Desenvolvimentos significativos são obtidos naturalmente em estágios. Um desenvolvimento pioneiro em máquinas de limpeza é o modo Kärcher eco!efficiency, que é facilmente selecionável mesmo durante a limpeza. No modo eco!efficiency, a máquina opera automaticamente no nível mais eficiente. Isso reduz perceptivelmente o consumo de energia, de água e de produtos de limpeza. Também reduz o desgaste de materiais e das máquinas, resultando em intervalos de manutenção mais longos, menores custos de serviços e maior vida útil.
Lavadoras de piso com o modo eco!efficiency
Vários modelos de lavadoras de piso da Kärcher já são equipados com modos eco!efficiency. Nesse modo, a velocidade da escova e a potência de sucção são reduzidas para a limpeza de sujeira leve. Isso permite resultados excelentes de limpeza com significativa economia de energia e menor desgaste da máquina. Até 20% da energia e 10% da água e dos produtos de limpeza podem ser economizados no modo eco!efficiency. Tecnologias testadas, como a dosagem inteligente de detergentes DOSE ou as escovas substituíveis, aumentam ainda mais a eficiência. Com novas ideias e inovações tecnológicas em teste, aumentos na eficiência logo estarão disponíveis.
Lavadoras de alta pressão com o modo eco!efficiency
Devido ao seu princípio de limpeza, as lavadoras de alta pressão a água quente requerem quantidades grandes de energia e produtos de limpeza adicionais quando a sujeira for muito incrustada. Limpeza a alta pressão com água quente é, entretanto, extremamente eficiente quando comparada com a limpeza convencional. Com água quente a alta pressão, resultados excelentes de limpeza são atingidos com consumo de água muito menor. Entretanto, as lavadoras de alta pressão Kärcher HDS podem ser utilizadas para tarefas de limpeza muito mais complexas, que não poderiam ser realizadas somente com água, produtos de limpeza e escovas. O uso da energia do calor proporciona economia de água e de produtos de limpeza. O tempo poupado também deve ser levado em conta no efeito de economia.
As novas Kärcher HDS com modo eco!efficiency aumentam significativamente a eficiência. Se o modo eco!efficiency é ativado, temperatura é ajustada para 60°C, devido ao fato de que 60°C são inteiramente suficientes para atender a maioria das tarefas de limpeza. Não apenas para sujeira leve, mas também para moderada. Com o modo eco!efficiency das Kärcher HDS, um balanço perfeito entre desempenho de limpeza e uso de energia é atingido – sem comprometer os resultados.
