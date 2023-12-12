Limpar o espaço de vendas: limpo e higiênico
Comer de forma saudável, viver de forma saudável - cada vez mais pessoas estão valorizando o que está em seus pratos. Seja um jantar com produtos frescos do produtor na loja da fazenda ou um lanche rápido a caminho do quiosque - uma coisa é fundamental: a comida deve ser higiênica. A base para isso é a limpeza e higiene nos espaços de vendas. Uma limpeza minuciosa é, portanto, uma obrigação.
Está provado que uma limpeza cuidadosa remove mais de 90% dos microrganismos e germes das superfícies. Assim, quem trabalha onde se vende comida tem que se preocupar com uma limpeza eficiente e bem realizada. Para os chamados pontos de contato, ou seja, superfícies que são tocadas regularmente por muitas pessoas, existem tópicos adicionais, como desinfecção e higienização, a fim de impedir vírus e bactérias, além de sujeira.
A área de entrada
A primeira impressão conta: varrição e limpeza na área de entrada
A primeira impressão conta: quem entra na loja quer se sentir bem. Na área dos estacionamentos e na entrada dos espaços de vendas, pode ser utilizada uma varredeira ou uma vassoura com aspiração para garantir a limpeza com rapidez e facilidade. Para áreas menores de até 300 metros quadrados, existe um modelo de empurrar, no qual o próprio operador fornece o impulso necessário. As varredeiras são fáceis de usar e ergonômicas para o usuário, e realizam uma varrição completa e com pouca poeira. Para áreas maiores no estacionamento e na área de entrada, existe um dispositivo portátil que é movido por um motor elétrico ou a gasolina.
Na zona da porta de entrada, faz sentido instalar um coletor de sujeira em forma de tapete ou grade. Ele já mantém as partículas grossas, como pequenas pedras, areia ou lama longe do chão da loja. O tapete ou opcionalmente a grade deve ter um comprimento de cerca de 4 a 6 passos, a fim de remover suficientemente a sujeira dos sapatos dos clientes. Para prolongar a vida útil do tapete, ele deve ser limpo regularmente com um aspirador de pó e líquido, um aspirador a seco ou uma vassoura elétrica, – dependendo do grau de sujeira.
No interior: prateleira para pães, balcão de alimentos frescos, caixa e etc.
Seja em uma loja de fazenda, em um posto de gasolina ou em um pequeno quiosque, pães e pãezinhos frescos são oferecidos em quase todos os lugares. Um pequeno aspirador a seco é adequado para aspirar regularmente as migalhas da vitrine, consistindo em prateleiras de plástico ou, muitas vezes, cestos de madeira, que o lojista pode armazenar convenientemente sob a vitrine para que esteja rapidamente à mão quando necessário.
Limpeza com a limpadora a vapor
Se a loja também oferece produtos frescos como queijos, salsichas ou sanduíches, atenção especial deve ser dada à vitrine - porque aqui não se trata apenas de uma imagem visualmente limpa, mas de pureza e higiene para que os produtos frescos se mantenham realmente frescos. Para a limpeza intermediária diária e completa, é recomendada uma limpadora a vapor, com a qual toda a superfície da bancada fique higienicamente limpa, completamente sem produtos químicos. O vapor emerge do bico em gotículas muito finas a uma temperatura de 100 °C e uma pressão de 3 a 4 bar, a aceleração é de cerca de 170 km/h. O vapor é então liberado para a atmosfera. Portanto, o vapor entra em todas as fendas e dobras de borracha onde as escovas ou panos têm dificuldade em chegar. Para a tampa de vidro do balcão, um pano e um limpador de vidros são ideais para pequenas manchas ou impressões digitais que, às vezes, precisam ser removidas.
Os tipos de acúmulos de impureza que podem ocorrer aqui são igualmente variados. Poeira, partículas de sujeira grossa e líquidos devem ser removidos aqui. O gênio universal na área de sucção é ideal para tal: o aspirador de pó e líquido. O dispositivo coleta tanto a sujeira seca quanto líquida. Estão disponíveis vários bicos de sucção para todos os modelos, de modo que tanto o pó como os líquidos possam ser coletados com uma escova. Para superfícies maiores e lisas, como as feitas de plástico ou vidro, também pode ser usada uma limpadora a vapor para limpeza intermediária regular.
Limpeza manual
Especialmente em pequenas lojas, existem numerosos pontos de contato, ou seja, superfícies que são tocadas por muitas pessoas diferentes todos os dias. Esses incluem, por exemplo, maçanetas de porta, botões de máquinas de venda automática ou uma caixa registadora. Se esses estiverem exemplarmente limpos, não causarão apenas uma boa impressão nos clientes. A higiene dessas superfícies de contato é também importante para prevenir a transmissão de doenças e assim proteger os clientes. Os pontos de contato podem ser limpos regularmente com uma limpadora a vapor ou um pano, e faz sentido instalar um dispenser de toalhas desinfetantes. Isso permite que os clientes desinfetem as superfícies de forma independente e conforme necessário, antes de tocá-las com as mãos.
Para uma visão clara: limpar as superfícies de vidro e as janelas de forma eficiente
Desde pequenas janelas de treliça em lojas agrícolas até grandes linhas frontais de vidro, por exemplo, em uma loja de posto de gasolina, com o equipamento apropriado, todos os tipos de janelas podem ser limpos com eficiência. Janelas pequenas com muitas treliças podem ser limpas manualmente mais rapidamente com um couro de camurça, para superfícies maiores vale a pena usar um rodo limpador de janelas ou um aspirador de janelas e superfícies a bateria. Esses são leves, práticos e garantem um resultado sem riscos. A propósito: o aspirador também pode ser usado para qualquer outra superfície lisa como espelhos, mesas, pisos ou vitrines.
O chão: limpo e antiderrapante
Revestimentos de chão naturais, tais como placas de madeira, linóleo ou revestimentos duros feitos de pedra artificial, tais como pisos/azulejos (de porcelanato) - todos eles são comuns em pequenas lojas. As opções para obter espaços comerciais limpos e antiderrapantes são tão variadas quanto os revestimentos para pisos. Para a chamada Spot Cleaning de sujeira grossa intermediária, uma vassoura elétrica, um esfregão com um pano de microfibra correspondente ou um aspirador de pó e líquido são adequados para cada revestimento.
Para uma limpeza diária e completa de manutenção, recomenda-se uma pequena lavadora e secadora de piso, concebida para áreas comerciais de até 200 metros quadrados.
Ela possui construção compacta, é fácil de manobrar e funciona com uma pressão de contato múltipla em comparação com a limpeza com pano. Com isso, ela faz uma limpeza muito mais eficaz e funciona sempre com água fresca, para que o usuário não entre em contato com a solução de sujeira. Uma vez que é aspirada diretamente, o piso seca imediatamente após a limpeza e, portanto, é antiderrapante e pode ser pisado imediatamente. Com esse modelo, mesmo as superfícies sob móveis baixos ou aquecedores também podem ser alcançadas confortavelmente. Para lojas maiores com mais de 200 metros quadrados, vale a pena considerar um modelo maior de lavadora e secadora de piso portátil e manobrável. Em particular para pisos de madeira, recomenda-se um modelo com sucção diretamente atrás do rolo, para que a madeira não fique muito tempo exposta à umidade. Para madeira e linóleo, bem como para revestimentos sintéticos como PVC ou borracha, deve-se prestar atenção ao material de limpeza para revestimentos de chão sensíveis com valor de pH neutro. Um limpador com um valor de pH neutro e baixo desenvolvimento de espuma também é adequado no caso de pisos de porcelanato e superfícies de cerâmica, ou um material de limpeza sem surfactante no caso de porcelanato.
As lavadoras e secadoras de piso de tamanho adequado são úteis para uso em pequenas lojas, uma vez que a limpeza completa ocorre em um curto período de tempo, muitas vezes à noite após o fechamento ou de manhã antes do horário de funcionamento, e nem sempre é realizada por pessoal de limpeza especialmente contratado, mas sim "à parte".
Limpar os pisos cerâmicos
Limpeza e conservação dos pisos de cerâmica: como funciona? Eles são cozidos a partir de ingredientes inorgânicos a uma temperatura de 1.000 a 1.400 °C. Terracota, tijolo, porcelanato, cerâmica e grés são amplamente difundidos hoje. Embora existam muitas variações diferentes, as etapas de limpeza são sempre semelhantes. Poucos tipos de pisos precisam de manutenção.
Reflexão: a área da cozinha - prestar atenção à desinfecção, "erro de proteína" e materiais de limpeza adequados
Sopa de goulash caseira ou Maultaschen (versão alemã do ravióli italiano) fresquinho da loja da fazenda, uma salsicha grelhada do quiosque, sanduíches da loja do posto de gasolina: quem compra quer ter a certeza de que não está consumindo apenas uma boa comida, mas acima de tudo uma comida higienicamente perfeita. Para garantir isso, as empresas que, de alguma forma, trabalham com alimentos, devem trabalhar de acordo com a chamada diretriz HACCP ("Hazard Analysis Critical Control Points" = análise de perigos e controle de pontos críticos).
Os regulamentos vão desde a limpeza completa até a desinfecção segura, de forma que os requisitos básicos de higiene alimentar sejam garantidos. Os materiais de limpeza desempenham aqui um papel especial: nestas áreas, eles não só têm de remover bem a sujeira e ser compatíveis com as superfícies, como também têm de ser inofensivos para a saúde, uma vez que entram em contato com as superfícies em que os alimentos são posteriormente processados.
Quando se trata de desinfecção, ou seja, a morte ou inativação de micro-organismos indesejáveis, é essencial LiDAR com termos como "erro de proteína, de sabão e de frieza".
O “erro de proteína” significa que desinfetantes químicos (podem) ter um efeito reduzido na presença de material contendo proteína. Isto porque certos desinfetantes ativos reagem não apenas com as proteínas dos microrganismos, mas também com as dos alimentos - elas competem. Portanto, a concentração do desinfetante deve ser variada e os materiais de limpeza ácidos e alcalinos devem ser usados alternadamente.
Além disso, resíduos de tensoativos de materiais de limpeza podem reagir com alguns agentes desinfetantes, tornando-os ineficazes, isso é conhecido como "erro de sabão". Se a temperatura das soluções desinfetantes for muito baixa, o "erro de frieza" tem um efeito negativo, pois os processos químicos e físicos (podem) abrandar e o efeito desinfetante diminuir.
E a conclusão? A visão geral mostra: a limpeza completa e a desinfecção confiável no setor de alimentos são diversas e abrangentes, mas absolutamente necessárias para que cada cliente receba um alimento completamente seguro para a saúde.
Limpar a cozinha
Onde quer que se cozinhe há o acúmulo de sujeira persistente. A gordura e os restos de comida devem ser removidos de forma consistente de acordo com as diretrizes HACCP, a fim de remover o terreno de reprodução dos microrganismos. Uma visão geral do que podem fazer os limpadores de alta pressão, de superfície e a vapor, assim como as lavadoras e secadoras de piso, o que precisa ser observado durante a utilização e como deve ser a desinfecção.