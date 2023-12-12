Limpar o espaço de vendas: limpo e higiênico

Limpeza com a limpadora a vapor

Se a loja também oferece produtos frescos como queijos, salsichas ou sanduíches, atenção especial deve ser dada à vitrine - porque aqui não se trata apenas de uma imagem visualmente limpa, mas de pureza e higiene para que os produtos frescos se mantenham realmente frescos. Para a limpeza intermediária diária e completa, é recomendada uma limpadora a vapor, com a qual toda a superfície da bancada fique higienicamente limpa, completamente sem produtos químicos. O vapor emerge do bico em gotículas muito finas a uma temperatura de 100 °C e uma pressão de 3 a 4 bar, a aceleração é de cerca de 170 km/h. O vapor é então liberado para a atmosfera. Portanto, o vapor entra em todas as fendas e dobras de borracha onde as escovas ou panos têm dificuldade em chegar. Para a tampa de vidro do balcão, um pano e um limpador de vidros são ideais para pequenas manchas ou impressões digitais que, às vezes, precisam ser removidas.

Os tipos de acúmulos de impureza que podem ocorrer aqui são igualmente variados. Poeira, partículas de sujeira grossa e líquidos devem ser removidos aqui. O gênio universal na área de sucção é ideal para tal: o aspirador de pó e líquido. O dispositivo coleta tanto a sujeira seca quanto líquida. Estão disponíveis vários bicos de sucção para todos os modelos, de modo que tanto o pó como os líquidos possam ser coletados com uma escova. Para superfícies maiores e lisas, como as feitas de plástico ou vidro, também pode ser usada uma limpadora a vapor para limpeza intermediária regular.