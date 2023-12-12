Limpeza e conservação dos pisos de cerâmica

Lavadoras e secadoras de piso para grandes áreas

Para grandes áreas, as lavadoras e secadoras de piso são normalmente utilizadas. Nesse caso, a sujeira fina e solta não precisa de ser removida antecipadamente. Para alcançar o resultado de limpeza desejado, a escolha das escovas ou almofadas certas para as máquinas é central. Os pisos de cerâmica de textura grossa podem ser processados particularmente bem com rolos de escova altos/ profundos, enquanto os pisos de cerâmica de textura fina, como o porcelanato, tendem a necessitar de rolos de microfibra.

Os lábios de sucção corretos também devem ser utilizados para aspirar a solução de sujeira. Lábios de sucção fechados são recomendados para superfícies texturizadas e lábios de sucção com ranhuras para superfícies brilhantes. No caso de sujeiras persistentes em porcelanato (envelhecimento), almofadas de resina de melamina em conjunto com cabeças esfregadoras de discos são recomendadas.

Dica: nas paredes você também pode trabalhar com esfregão largo e cabo telescópico, o que permite obter bons resultados de forma rápida e eficiente.