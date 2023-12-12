Limpeza e conservação dos pisos de cerâmica
Limpeza e conservação dos pisos de cerâmica: como funciona? Eles são cozidos a partir de ingredientes inorgânicos a uma temperatura de 1.000 a 1.400 ° C. Terracota, tijolo, porcelanato, cerâmica e grés são amplamente difundidos hoje. Embora existam muitas variações diferentes, as etapas de limpeza são sempre semelhantes. Poucos tipos de pisos precisam de manutenção.
Saiba com o que você está lidando: um pouco de ciência material sobre cerâmica
As paredes e os pisos estão equipados com muitos visuais e materiais diferentes. Existem pedras naturais, como mármore ou granito, e pedras ligadas ao cimento, como terrazzo ou mármore agglo. No campo dos pisos cerâmicos, distingue-se entre 5 tipos de revestimento:
- Terracota: vermelho e de cor quente, de textura grosseira, de aspecto bastante rústico
- Tijolo: coloração vermelha ou amarela, popular para pavimentos de oficinas ou paredes exteriores, com vidro ou sem vidro
- Porcelanato: superfície microporosa principalmente colorida, impressa ou polida
- Cerâmica: bastante macia, menos resiliente mecanicamente, adequada para paredes, com vidro
- Grés: com vidro ou sem vidro; a variante sem vidro com uma superfície áspera é frequentemente instalada em cozinhas com um espaço de deslocamento (estrutura de tijolos de lego) para minimizar o risco de escorregar
A questão da classe R: pisos antiderrapantes
Se os pisos forem colocados em chãos, estes devem ter pelo menos resistência ao deslizamento da classe R9 em áreas comerciais. Em áreas onde o risco de escorregar desempenha um papel importante, por exemplo, no processamento de carne, isso é a classe R13 mais alta. A DGUV 108-003 especifica em qual área de trabalho a resistência ao deslizamento deve estar presente. Os pisos de alta textura têm espaços entre eles para permitir o escoamento da água e não causar riscos de escorregamento. No entanto, a sujeira se acumula particularmente bem neles e a limpeza é demorada.
Pisos de cerâmica: limpeza de manutenção e básica
O pão de cada dia: a limpeza de manutenção de pisos de cerâmica
Se você quer limpar pisos de cerâmica, a limpeza de manutenção regular é o seu pão de cada dia. Ela é realizada a seco e/ou com água, dependendo do grau de sujeira. As sujeiras soltas podem ser removidas com um aspirador de pó ou por limpeza com um pano de microfibra, que fica carregado eletrostaticamente. Em seguida, o trabalho pode ser feito manualmente com um esfregão largo, tampa de esfregão de microfibra e um material de limpeza adequado.
Lavadoras e secadoras de piso para grandes áreas
Para grandes áreas, as lavadoras e secadoras de piso são normalmente utilizadas. Nesse caso, a sujeira fina e solta não precisa de ser removida antecipadamente. Para alcançar o resultado de limpeza desejado, a escolha das escovas ou almofadas certas para as máquinas é central. Os pisos de cerâmica de textura grossa podem ser processados particularmente bem com rolos de escova altos/ profundos, enquanto os pisos de cerâmica de textura fina, como o porcelanato, tendem a necessitar de rolos de microfibra.
Os lábios de sucção corretos também devem ser utilizados para aspirar a solução de sujeira. Lábios de sucção fechados são recomendados para superfícies texturizadas e lábios de sucção com ranhuras para superfícies brilhantes. No caso de sujeiras persistentes em porcelanato (envelhecimento), almofadas de resina de melamina em conjunto com cabeças esfregadoras de discos são recomendadas.
Dica: nas paredes você também pode trabalhar com esfregão largo e cabo telescópico, o que permite obter bons resultados de forma rápida e eficiente.
Sempre exigido: a limpeza completa de pisos de cerâmica
Máquinas de disco único ou lavadoras e secadoras de piso são usadas para limpar completamente pisos de cerâmica em superfícies de piso. Materiais de limpeza mais concentrados (ácido e alcalino) podem ajudar a obter um bom resultado rapidamente.
Limpador de superfícies para casos especiais
Uma lavadora de alta pressão com um limpador de superfícies pode fornecer suporte para pisos de cerâmica com textura ou onde o espaço é limitado. Os limpadores de superfícies consistem em uma barra de bocal giratória sob uma cobertura na qual bocais de potência são fixados levemente deslocados. Eles trazem a água à superfície com alta pressão e removem muito bem a sujeira.
Lanças de espuma em forma de copo para tempos de ação mais longos
Para grandes superfícies de paredes, chãos ou instalações sanitárias, as lavadoras de alta pressão com lanças de espuma em forma de copo são a tecnologia de escolha. Com a ajuda de espumas detergentes e ar misturado no bocal, eles produzem espuma através do jato de alta pressão. O destaque: torna-se visível onde o agente já foi aplicado, e a espuma adere mais tempo do que um material de limpeza normal, aumentando assim o tempo de ação.
Dica 1: nunca direcionar o jato de alta pressão diretamente para as juntas para evitar danos.
Dica 2: se o produto de limpeza utilizado contiver ácido, as juntas de piso que contenham cimento devem ser molhadas antes da utilização, para que não ocorram danos em resultado do ácido absorvido.
Limpadora a vapor para paredes de azulejos
Para a limpeza básica de azulejos de cerâmica em paredes, também é adequado um produto de limpeza a vapor, dependendo do espaço disponível. O vapor sai do bico em gotículas muito finas a uma temperatura de 100 ° C e pressão de até 8 bar, a aceleração fica em torno de 170 km/h. Panos felpudos sem fiapos em combinação com um grande bocal para chão permitem a limpeza eficaz de áreas maiores.
Método de jateamento de partículas para a área externa
Se as superfícies de tijolos na área externa estiverem fortemente afetadas por sujeira mineral, o método de jateamento de partículas de baixa pressão é um método suave e eficiente após a pré-limpeza com a lavadora de alta pressão. Uma pistola de jateamento é alimentada com ar comprimido por meio de um compressor de construção. Além disso, um abrasivo muito fino e macio e água para trabalhos de ligação ao pó são adicionados ao ar na câmara de mistura. A mistura de ar, água e abrasivo emerge do bico da pistola onde a pressão do ar, a quantidade de água e de abrasivo podem ser regulados individualmente.
Material de limpeza para pisos de cerâmica
Os pisos de cerâmica podem ser limpos com materiais de limpeza ácidos e alcalinos. Os materiais de limpeza ácidos ajudam contra a sujeira de minerais como cal, incrustação de urina ou ferrugem; os materiais de limpeza alcalinos são adequados para remover sujeira orgânica, como gordura, proteínas ou óleos.
Em alguns pisos de cerâmica, como terracota, o tom de cor é criado pelo óxido de metal. Portanto, ao utilizar materiais de limpeza ácidos, certifique-se de que não contêm ácido fosfórico ou ácido clorídrico. Seu efeito de remoção de ferrugem pode ocasionar mudanças na tonalidade da cor.
Em geral, os pisos de cerâmica também são resistentes aos materiais de limpeza alcalinos, mas não devem conter silicatos de sódio. Esses podem alterar a estrutura e tornar as superfícies mais ásperas ou suaves.
A conservação de pisos de cerâmica é obrigatória? Quando óleo e similares fazem sentido
As superfícies são conservadas para torná-las mais resistentes às tensões mecânicas, para proteger os poros da entrada de água ou para melhorar sua aparência. Os pisos de cerâmica não precisam de ser protegidos de tensões mecânicas devido à sua dureza.
Pisos com alta absorção de água
Terracota e pisos de tijolo sem vidro, porém, são revestimentos que podem absorver muita água. Se esses pisos forem lubrificados com óleo, o óleo penetrará nos poros e protegerá o piso de cerâmica da umidade. Se você também quiser obter um visual rústico com terracota, você poderá usar o chamado corante de búfalo, uma mistura de óleo de cera que contém fuligem. A fuligem adere à estrutura e cria uma aparência usada. Dependendo do tipo de piso, um aumento no nível de brilho também pode ser desejado, o que pode ser obtido usando um produto de limpeza à base de polímeros solúveis em água.
Pisos com baixa absorção de água
Se, por outro lado, for um revestimento como o porcelanato, a impregnação não valerá a pena, pois tais revestimentos têm baixa absorção de água. Isso significa que a umidade não consegue penetrar, a impregnação permanece na superfície e escorre rapidamente. Se o porcelanato tiver sido revestido em um dos processos de limpeza anteriores, a cobertura deverá ser removida com um limpador básico universal. Caso contrário, uma película desagradável se desenvolverá com o tempo.
Dica: o produto de conservação não deve ser aplicado diretamente sobre os pisos de cerâmica, mas sim com um tecido de limpeza para que seja distribuído uniformemente.
FAQ
Estranho, mas verdadeiro: quando o gesso cresce em pisos de cerâmica
Uma dica para a limpeza de chãos com pisos de cerâmica é desligar o aquecimento do piso antes de iniciar os trabalhos de limpeza. Dessa forma, o material de limpeza não seca muito rapidamente na superfície. Além disso, alguns ácidos tendem a converter a cal em gesso se deixados no local por muito tempo. Se o calor do aquecimento do piso for adicionado, esse processo será acelerado. Os depósitos de gesso resultantes são difíceis de remover mecanicamente, por isso é melhor desligar o aquecimento.