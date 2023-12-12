Limpar a cozinha

Limpeza e desinfecção de acordo com a HACCP*

Para poder produzir alimentos higienicamente impecáveis, a cozinha e as salas associadas (armazéns, instalações frigoríficas), bem como os dispositivos existentes, devem ser mantidos limpos por meio de uma limpeza cuidadosa e, se necessário, desinfecção. Como diferentes áreas e dispositivos têm diferentes intervalos de limpeza, um horário de limpeza deve ser elaborado e visivelmente pendurado na área a ser limpa. Neste plano deve ser detalhado

o que (dispositivos, superfícies, pisos)

quando (após o uso, diariamente, semanalmente)

com o que (material de limpeza e dosagem)

por quem (colaborador responsável) deve ser limpo.

Os trabalhos concluídos devem ser registrados com precisão e claramente documentados com uma assinatura para permitir o controle. Deve-se notar que a limpeza e a desinfecção são dois processos diferentes.

A limpeza visa remover a sujeira, ou seja, qualquer substância indesejada, incluindo resíduos de produtos, micro-organismos, bem como resíduos de limpeza e de desinfetantes.

A desinfecção inclui processos químicos e físicos para matar micro-organismos a um nível que não seja prejudicial à saúde nem prejudique a qualidade dos alimentos.

*HACCP=Hazard Analysis Critical Control Point, uma ferramenta de qualidade voltada para medidas preventivas pensada para a segurança na produção e manuseio de alimentos e serve para evitar perigos que possam ocasionar doenças ou ferimentos dos consumidores.