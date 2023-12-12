Limpar e conservar a pedra natural
As pedras naturais com a mesma aparência ou aparência semelhante podem ter propriedades técnicas muito diferentes, particularmente no que diz respeito à sensibilidade aos alcalinos ou ácidos, força e absorção de água. Isso determina qual pedra é adequada para qual finalidade e como deve ser cuidada, a fim de preservar sua aparência por um longo tempo. Por isso, é importante conhecer as características da pedra em termos da sua composição mineral e seu tratamento de superfície antes da limpeza e estar atento ao uso.
Conheça as propriedades da pedra natural
As pedras naturais são utilizadas nas mais diversas áreas: na indústria, na horticultura, em fachadas, na arte, como alvenaria ou em acabamentos interiores, onde são frequentemente encontradas como revestimento de chão. Elas são extraídas em pedreiras e serrados sob medida em fábricas de processamento de pedras. A sua superfície é então processada, por exemplo, polida, flamejada, retificada ou lixada. A alta versatilidade de cores e designs de superfície não pode ser alcançada por nenhum material sintético. As pedras naturais com a mesma aparência ou aparência semelhante podem ter propriedades técnicas muito diferentes, particularmente no que diz respeito à sensibilidade aos alcalinos ou ácidos, força e absorção de água. Isso determina qual pedra é adequada para qual finalidade e como deve ser cuidada, a fim de preservar sua aparência por um longo tempo.
Com base em seus critérios técnicos de processamento, as pedras naturais podem ser divididas em graus de dureza: pedra dura (gnaisse, granito, quartzito, basalto ou gabro), pedra semidura (mármore, placas de Solnhofer, Jura ou serpentina) e pedra mole (arenito calcário, tufo ou ardósia). Essa classificação permite estimar o seu esforço mecânico, que não só é relevante para o processamento, mas também para a limpeza. Assim, todas as pedras duras têm propriedades químicas semelhantes - geralmente são resistentes a arranhões e insensíveis aos alcalinos. São, portanto, muitas vezes utilizadas ao ar livre, onde há um elevado nível de estresse. As pedras moles, por outro lado, são geralmente mais sensíveis. Por exemplo, é importante evitar escovas duras durante a limpeza, caso contrário podem ocorrer rapidamente arranhões.
O processamento da pedra também tem um impacto nas exigências de limpeza. Revestimentos polidos feitos de rocha semidura podem ficar opacos se forem utilizados materiais de limpeza alcalinos com um valor de pH acima de 12 e se forem utilizadas escovas/almofadas duras.
A correta limpeza e conservação dos revestimentos de pedra natural é essencial, afinal, a pedra deve manter a sua aparência característica durante muitos anos. Por isso, é importante conhecer as características da pedra em termos da sua composição mineral e seu tratamento de superfície antes da limpeza e estar atento ao uso. O desgaste e a contaminação estão intimamente relacionados com estes fatores.
Conhecendo-se os princípios básicos, que tipo de pedra é e quais são as suas propriedades, erros de limpeza e conservação e as suas consequências indesejáveis (tais como opacidade, manchas ou desvios de cor) podem ser evitados.
Prevenir danos no revestimento de chão
Pedras naturais com baixo grau de dureza, como o mármore, podem ser arranhadas com relativa facilidade. A fim de proteger o chão, faz sentido, por exemplo, nos salões de recepção, instalar um sistema de coleta de sujeira, a fim de manter a sujeira grosseira da areia ou de pequenas pedras o mais baixo possível. A zona deve ser suficientemente grande e deve compreender cerca de seis a oito degraus. Além disso, faz sentido começar a limpeza regular na frente do prédio, já que a maior parte da sujeira do prédio é transportada pelo tráfego de pedestres.
Limpar a pedra natural por máquina ou manualmente?
Dependendo do tamanho e da localização da área do piso a ser limpa, a utilização de uma lavadora e secadora de piso profissional é mais econômica a partir de cerca de 100 metros quadrados em comparação com a limpeza manual, pois uma área maior pode ser processada em menos, aumentando assim a produtividade. Além disso, diferentes tanques para água fresca e suja reduzem o risco de contaminação cruzada e o usuário não entra em contato com a solução de sujeira. A tensão física também é menor para o usuário. Graças à pressão de contato da escova precisamente ajustável, a mecânica pode ser ajustada com muita precisão aos requisitos de limpeza. A função de aspiração assegura que a solução de sujeira seja coletada novamente e que o chão fique seco e possa ser pisado imediatamente após a limpeza. Em revestimentos de pedra natural lapidados/texturizados, a lavadora e secadora de piso com tecnologia de rolos é uma solução particularmente adequada, uma vez que a escova de rolos penetra muito bem na estrutura superficial do revestimento e nas juntas para liberar a sujeira. Neste caso, ao esfregar com o esfregão úmido, as fracas capacidades de deslizamento do esfregão em pisos texturizados e o rápido desgaste dos tecidos de limpeza associado têm um efeito prejudicial.
Equipamentos de limpeza manual, tais como um esfregão largo, podem valer a pena para uso em áreas pequenas ou negligenciadas, ou na limpeza de locais de difícil acesso. A aplicação manual também tem uma vantagem quando a limpeza é feita perto da borda.
Limpeza de manutenção de revestimentos de pedra natural
As limpezas de manutenção são trabalhos de limpeza repetitivos em intervalos fixos, por exemplo, semanalmente.
A limpeza de poeira é possível a qualquer momento, especialmente em pisos de pedra natural polida, e é ideal para remover poeira grossa. No entanto, em regra, os pisos de pedra natural são, em sua maioria, limpos com água.
Durante a limpeza de manutenção de revestimentos de pedra natural, a aparência original é preservada se forem utilizados produtos de limpeza adequados ou produtos de limpeza brilhantes para o chão. A sobredosagem deve ser evitada a todo custo, pois as marcas de limpeza são particularmente visíveis nos pisos lixados ou polidos. Além disso, ocorre a acumulação de materiais de limpeza, o que faz com que o revestimento se torne opaco. Como as rochas podem conter óxidos metálicos devido ao seu processo de formação, há um risco de formação de ferrugem se a limpeza for realizada com muita água e a água permanecer na superfície por muito tempo.
Limpeza básica/limpeza intensiva de pedra natural
Uma limpeza básica remove a sujeira aderente e/ou as películas de tratamento desgastadas ou outros resíduos que prejudicam a aparência da superfície. A limpeza básica é geralmente realizada apenas em intervalos mais longos.
Se um novo piso de pedra natural for colocado, uma limpeza completa será necessária primeiro para remover a sujeira persistente que se acumulou durante a obra.
Na primeira etapa, a sujeira grossa solta é removida por varrição ou aspiração. Sujeiras persistentes, como tinta, são removidas com uma espátula de madeira ou lâmina. As tintas de emulsão podem ser facilmente removidas com um limpador alcalino básico, aplicando-o sem diluir, deixando de molho por cerca de cinco minutos e esfregando com uma almofada de mão verde. Para ardósia sensível a alcalinos, deve-se utilizar apenas o método mecânico com espátula de madeira ou lâmina. Os resíduos de gesso ou argamassa são removidos com uma espátula. Como a argamassa contém areia de quartzo, é preciso ter cuidado para evitar arranhões, especialmente em superfícies altamente polidas.
Remoção de resíduos de cimento
O rejunte de um revestimento de pedra natural geralmente deixa um resíduo de cimento para trás, que é removido depois de pré-lavar bem o revestimento com um produto de limpeza ácido. O produto de limpeza ácido deve ser usado para testar a reação (mudança de cor) em um ponto escondido com antecedência. Antes do início da limpeza propriamente dita, a superfície a ser limpa também deve ser pré-umedecida com água limpa para que as juntas fiquem saturadas de umidade e não sejam danificadas pelo produto de limpeza ácido (pH 0,7).
Especialmente em revestimentos sensíveis a ácidos, como mármore, Jura, placas de Solnhofer ou travertino, é necessário um cuidado especial. Para a limpeza ácida básica, portanto, é recomendado o uso de uma lavadora e secadora de piso com tecnologia de rolos no método de uma etapa: na mesma operação, a solução de limpeza é aplicada no piso, esfregada e a solução de sujeira é imediatamente aspirada de novo. Isso garante que a solução de limpeza ácida entre em contato com a pedra natural apenas por alguns segundos e que nenhuma queimadura química ocorra. Esse procedimento não é possível com a máquina de disco único, pois ela não tem aspiração e o produto de limpeza ácido agirá por muito tempo na superfície antes de ser reabsorvido com um aspirador de pó e líquido.
O resíduo de cimento se dissolve sem esforço graças ao forte efeito mecânico da tecnologia de rolos (pressão de contato: 210 g/cm², 1100 rpm), que, sem quaisquer efeitos negativos, produz efeito no chão. Em casos particularmente persistentes, o processo deve ser repetido várias vezes. Recomenda-se o uso de almofadas de rolos verdes (alto grau de dureza) em superfícies lisas/polidas; em superfícies lapidadas/texturizadas, as escovas padrão vermelhas ou as escovas laranja com diferentes perfis de altura das cerdas.
No caso de uma superfície insensível a ácidos, como o granito, é possível trabalhar com o chamado método de duas etapas. Isso significa que a solução de limpeza ácida é inicialmente aplicada no chão sem aspiração. Durante um tempo de ação de aproximadamente cinco minutos, a superfície é percorrida várias vezes com a lavadora e secadora de piso e a técnica de rolos e o chão é esfregado ao mesmo tempo. Na segunda etapa subsequente, a solução de sujeira é aspirada. Finalmente, o revestimento é enxaguado com água limpa até ser neutralizado.
Restauração de pedras calcárias
Para a restauração de pedras calcárias, como mármore, o polimento com almofadas diamantadas se estabeleceu nos últimos anos: em duas a três etapas de trabalho com almofadas diamantadas de diferentes tamanhos de grão (grosso, médio, fino), o revestimento do chão é limpo de 10 a 15 vezes com uma máquina de disco único ou uma lavadora e secadora de piso com cabeça esfregadora de discos para restaurar o brilho original. Não é usado nenhum material de limpeza, apenas água limpa. O lodo de calcário deve ser removido das almofadas entre as etapas de trabalho, enxaguando-as cuidadosamente.
No entanto, uma limpeza completa é recomendada com antecedência, a fim de remover com segurança a sujeira ou o acúmulo de película de limpeza, bem como manchas de cal e resíduos de cimento.
Revitalizando o brilho antigo: cristalização
Andar constantemente em superfícies de pedra polida como o mármore Carrara causa arranhões e ranhuras e o brilho é prejudicado. Isso faz com que o revestimento do chão fique feio e opaco. Ao mesmo tempo, ocorrem novas sujeiras, o que aumenta o esforço de limpeza. Para contrariar essa tendência e reavivar o brilho original, é necessária a cristalização da pedra. Existem dois métodos para isso, cuja escolha depende do nível de brilho desejado da superfície.
As vantagens da cristalização
A cristalização produz um aspecto brilhante: ela transmite limpeza e o caráter da pedra é preservado. Além disso, a superfície é endurecida e compactada na área micro, que está associada a uma maior resistência. Além disso, a superfície permanece transpirável para que a umidade residual possa escapar.
Isso resulta em
- uma qualidade de superfície mais duradoura,
- menos novas sujeiras,
- uma limpeza de manutenção muito mais eficiente,
- qualidade de limpeza consistentemente elevada,
- maior eficiência na limpeza e conservação.
Outros métodos para pisos de pedra natural brilhante
Método 1: alto brilho através do uso de tecnologia de máquina de disco único e pó de cristalização
Para todos os revestimentos de piso calcários e de alto brilho, recomenda-se a utilização de um pó de cristalização de alto brilho utilizando uma máquina de disco único. Essa forma de processamento confere à superfície um "brilho de água". Ao mesmo tempo, a resistência ao desgaste é aumentada. Além disso, as cores e o grão são enfatizados. E: a limpeza de manutenção de pisos tratados é mais fácil. Com os devidos cuidados, o alto brilho é mantido por um longo período de tempo.
Preparação:
Nesse processo de cristalização, o uso de uma máquina de disco único de funcionamento lento (180 rpm) provou seu valor. Um peso adicional, um suporte de almofada, uma almofada de cristalização e um borrifador também são necessários para umedecer o pó de cristalização.
Passos de trabalho:
- O revestimento deve primeiro ser completamente limpo, ou seja, ser liberto de camadas de brilho, películas de tratamento e acúmulo de sujeira. Isso é feito de acordo com o método conhecido. O chão limpo é então neutralizado com água limpa e deixado a secar.
- Um pó de cristalização de alto brilho é espalhado uniformemente sobre o piso totalmente limpo e seco (30 g/m²) e, em seguida, um pouco de água é adicionado com moderação usando um borrifador.
- A mistura é trabalhada com a almofada de cristalização (prata) até se obter uma consistência cremosa.
- Em seguida, trabalhar a mistura de cristalização com a almofada até que o material se esgote e um brilho uniforme tenha surgido.
- Em seguida, escovar os resíduos de material, principalmente das juntas, com a máquina de disco único, escova de esfregar e bastante água e coletar com aspirador de pó e líquido. Se for o caso, limpar posteriormente com um esfregão largo.
O desempenho da área com este método está entre 10-15 m²/h.
Método 2: brilho fosco através de fluido de pedra genuíno, sem cera, com tecnologia de rolos
Esse método alternativo de cristalização é adequado sempre que um acabamento fosco for suficiente e desempenhos de área elevados forem necessários. O revestimento destinado à cristalização não deve estar coberto ou tratado. Se for esse o caso, uma limpeza completa ou remoção de cobertura é necessária com antecedência.
Passos de trabalho:
- Cobertura de objetos instalados permanentemente devido à formação de poeira.
- Se for o caso, limpeza básica do revestimento usando o método de duas etapas.
- Pulverização em seções (10 ml/m²) de um agente de cristalização líquido sobre o revestimento seco usando um borrifador com bomba.
- Distribuição uniforme do agente de cristalização com o rodo ou esfregão largo.
- Trabalho imediato na superfície apresentada com a lavadora e secadora de piso com escovas de cerdas verdes.
- Processamento lento e repetido com pressão de contato total até se obter o brilho.
- Enxágue com água limpa e escovas brancos (macias) para recolher o pó gerado durante a cristalização.
O desempenho da área com esse método está entre 100 e 350 m²/h, dependendo da largura de trabalho da lavadora e secadora de piso. Assim, esse processo de cristalização é muito eficiente e econômico.
O processo é também particularmente adequado para revestimentos texturizados, lapidados e calcários de pedra natural, uma vez que as próprias escovas de rolos penetram nas cavidades e desencadeiam o efeito de cristalização.