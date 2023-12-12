Limpar e conservar a pedra natural

Conheça as propriedades da pedra natural

As pedras naturais são utilizadas nas mais diversas áreas: na indústria, na horticultura, em fachadas, na arte, como alvenaria ou em acabamentos interiores, onde são frequentemente encontradas como revestimento de chão. Elas são extraídas em pedreiras e serrados sob medida em fábricas de processamento de pedras. A sua superfície é então processada, por exemplo, polida, flamejada, retificada ou lixada. A alta versatilidade de cores e designs de superfície não pode ser alcançada por nenhum material sintético. As pedras naturais com a mesma aparência ou aparência semelhante podem ter propriedades técnicas muito diferentes, particularmente no que diz respeito à sensibilidade aos alcalinos ou ácidos, força e absorção de água. Isso determina qual pedra é adequada para qual finalidade e como deve ser cuidada, a fim de preservar sua aparência por um longo tempo.

Com base em seus critérios técnicos de processamento, as pedras naturais podem ser divididas em graus de dureza: pedra dura (gnaisse, granito, quartzito, basalto ou gabro), pedra semidura (mármore, placas de Solnhofer, Jura ou serpentina) e pedra mole (arenito calcário, tufo ou ardósia). Essa classificação permite estimar o seu esforço mecânico, que não só é relevante para o processamento, mas também para a limpeza. Assim, todas as pedras duras têm propriedades químicas semelhantes - geralmente são resistentes a arranhões e insensíveis aos alcalinos. São, portanto, muitas vezes utilizadas ao ar livre, onde há um elevado nível de estresse. As pedras moles, por outro lado, são geralmente mais sensíveis. Por exemplo, é importante evitar escovas duras durante a limpeza, caso contrário podem ocorrer rapidamente arranhões.