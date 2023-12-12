Limpar o salão de lavagem
Aqueles que vendem limpeza devem dar um bom exemplo. Essa frase também se aplica aos operadores instalações de lavagem. A limpeza e a conservação regulares do salão de lavagem, da instalação e das escovas de lavagem mantêm seu valor, melhoram a aparência e o resultado da limpeza e podem ser um critério decisivo para a fidelização do cliente em concessionárias, oficinas e postos de gasolina. Com os produtos de limpeza e ferramentas certos, pelo menos nada se interpõe no caminho da limpeza.
Fidelização do cliente por meio de uma aparência bem cuidada
As instalações de lavagem ou áreas de lavagem nas oficinas tornam-se desagradáveis com o tempo, se não forem limpas regularmente. A sujeira que os veículos carregam é responsável por isso. Se uma instalação for operada para lavagem como atividade remunerada e, portanto, for acessível aos clientes, a limpeza contribui significativamente para a imagem externa da empresa. O fato de os clientes retornarem à instalação de lavagem depende em grande parte de quão bem a instalação é conservada.
Mesmo que uma área de lavagem mal-cuidada inicialmente não tenha impacto direto no resultado da lavagem do veículo, pode-se presumir que a aparência terá um efeito na confiança no desempenho da instalação e, em última análise, nas vendas. A limpeza regular do salão de lavagem é, portanto, essencial. Porque ela não somente contribui para uma melhor impressão visual, mas também evita que os custos de manutenção aumentem.
Dica:
Os intervalos de limpeza do salão de lavagem dependem da quantidade de lavagem. Os picos sazonais também afetam a frequência com que o salão deve ser limpo. Como regra, no entanto, a limpeza é recomendada pelo menos a cada 4 a 8 semanas.
O efeito positivo da água quente e alta pressão na limpeza de salões de lavagem
Sujeira em pisos, paredes, portões, revestimentos e janelas: equipamentos profissionais podem efetivamente apoiar os esforços para manter um salão de limpeza bem cuidado. As lavadoras de alta pressão desempenham um papel importante na manutenção de instalações com portal e salões de lavagem. Em comparação com processos sem pressão, elas são caracterizadas por menor consumo de água e maior poder de limpeza. As lavadoras de alta pressão aquecidas, que geram água quente e, assim, combatem a sujeira persistente com mais rapidez e eficácia, oferecem ainda mais vantagens. As lavadoras de alta pressão de água quente são particularmente vantajosas quando se trata de remover óleo, graxa ou partículas de fuligem.
Vantagens das lavadoras de alta pressão de água quente
Com água quente, as lavadoras de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, uma redução mensurável de germes pode ser alcançada quando se utiliza lavadoras de alta pressão de água quente. Com a ajuda do ajuste de vapor, as superfícies sensíveis podem até ser limpas suavemente a até 155 °C. Além disso, os dispositivos permitem uma redução da pressão de trabalho, do tempo necessário e da quantidade de material de limpeza a ser utilizado. A limpeza com água quente oferece, portanto, algumas vantagens e várias possibilidades para otimizar o processo de limpeza.
Limpeza de pisos e paredes em salões de lavagem com um limpador de superfícies
Para a limpeza de pisos e paredes, recomenda-se o uso do chamado limpador de superfícies. Ele é conectado ao tubo de jateamento da lavadora de alta pressão. É composto por uma caixa de aço inoxidável ou plástico, que pode ser facilmente movimentada por meio de rolos giratórios. Os limpadores de superfícies estão equipados, por exemplo, com um braço de pulverização rotativo montado sobre rolamentos de cerâmica, no qual estão localizados dois bicos de pulverização planos.
Paredes
Para trabalhos em paredes, a pistola de alta pressão também pode ser conectada a acessórios, tais como um limpador de superfícies, sem tubo de jateamento. Dessa forma, paredes e pisos podem ser limpos até 10 vezes mais rápido e muito mais uniformemente do que com uma tubo de jateamento guiado livremente.
Pisos
A fim de drenar a água suja de forma controlada, são oferecidos limpadores de superfícies que trabalham de acordo com o princípio Venturi. É utilizado um bico propulsor, que cria um vácuo na parte traseira da tampa. A água suja é imediatamente absorvida novamente através de um bocal de aspiração. Com a ajuda de uma mangueira longa, o usuário pode direcioná-la para um ralo, recipiente ou tanque. As superfícies limpas podem ser pisadas de novo mais rapidamente. Não há necessidade de enxaguar a água suja, o que não só economiza tempo, mas também reduz o consumo de água e energia.
Limpador de salão de lavagem: eficaz quando usado corretamente
Nos salões de lavagem com piso, um material de limpeza ácido é adequado para sua limpeza e manutenção, que remove de maneira rápida e eficaz gorduras, resíduos de cera, vestígios de ferrugem e calcificação. Para LiDAR com essa sujeira, os fabricantes oferecem detergentes especiais para pisos e salões de lavagem que são adequados para a limpeza básica e de manutenção. As juntas contendo cimento devem ser molhadas com antecedência ao usar materiais de limpeza ácidos. Em salões de lavagem com chãos ou paredes de concreto, devem ser usados produtos de limpeza alcalinos, pois são menos agressivos ao material. Nesse caso, o lema é: melhor limpar regularmente do que usar agentes muito ácidos.
Quando se utilizam lavadoras de alta pressão, a temperatura e a dosagem são ajustadas para aplicação nas superfícies sujas e, em seguida, o chão e as paredes são molhados. Após um curto tempo de ação, dependendo do grau de sujeira, as superfícies são enxaguadas com água limpa e alta pressão. Durante a aplicação, deve-se ter o cuidado de garantir que o concentrado de limpeza não seque, caso contrário podem se formar manchas. Portanto, é aconselhável limpar o salão de lavagem gradualmente.
Ao selecionar o produto de limpeza, os operadores devem garantir que ele seja adequado para todas as superfícies e materiais utilizados em uma instalação de lavagem. No que diz respeito ao meio ambiente, é importante utilizar materiais de limpeza para salões de lavagem, que sejam biodegradáveis, sem NTA e fáceis de separar, ou seja, que separem rapidamente óleo e água no separador de óleo.
Limpeza regular com escovas de lavagem em instalações de lavagem com portal
A atenção não deve ser dada apenas ao próprio salão; a instalação de lavagem com portal é igualmente crucial. O foco está no material de lavagem. Se a instalação for configurada para o número apropriado de escovas e a quantidade correta de material de limpeza for usada, as substâncias presentes serão amplamente autolimpantes.
Dependendo do tipo de sujeira ou no caso de água contendo cal, deve-se utilizar também material de limpeza que atenda aos requisitos legais. O seguinte procedimento é recomendado:
1. Borrifar material de limpeza sobre o material de lavagem
2. Enxaguar com água após um curto tempo de ação
Além disso, a maioria dos fabricantes recomenda que a instalação e as escovas sejam reparadas e limpas uma ou duas vezes por ano por pessoal qualificado.
A conservação do material da escova faz sentido não só pela retenção do valor, mas também tendo em vista os clientes e suas expectativas quanto ao aspecto de uma instalação de lavagem. O estado do agente de lavagem e a diminuição do poder de limpeza indicam quando é necessária uma substituição. Como regra, o serviço é realizado pelo serviço ao cliente do fabricante da instalação. O esforço para a troca é de algumas horas e está muitas vezes relacionado com o próximo trabalho de manutenção.
Assegurar a funcionalidade do salão de lavagem
Pontos críticos: barreiras óticas, sensores e calhas
A sujeira deve ser removida regularmente para garantir a funcionalidade do equipamento técnico. As barreiras óticas são um exemplo disso. Eles registram se há um obstáculo, como um ser humano, na instalação e garantem que a máquina seja parada. Elas também detectam o comprimento do veículo a ser lavado e os seus contornos e saliências. As barreiras óticas são, portanto, um instrumento importante para a segurança das pessoas e dos veículos.
A limpeza regular dos sensores é, portanto, mais do que apenas uma questão visual. Ela neutraliza o risco de acidentes. Se uma instalação não for limpa regularmente, óleo, lodo ou outras impurezas podem se depositar nos componentes mecânicos e prejudicar seu funcionamento.
Um ponto crítico são, por exemplo, as calhas, que podem bloquear por causa do lodo que se acumula e, portanto, prejudicar o fluxo de trabalho.
Ficar de olho nos detalhes
Além de limpar o salão de lavagem, os operadores também devem considerar áreas importantes. Substituir películas desbotadas na área de entrada, pintar de novo com tinta em flocos, uma nova fragrância em conexão com os produtos químicos de lavagem, bem como limpar superfícies de vidro e uma área de entrada varrida não deixam de causar impacto nos motoristas. Porque onde está limpo, o cliente confia em um bom resultado de lavagem.