Limpador de salão de lavagem: eficaz quando usado corretamente

Nos salões de lavagem com piso, um material de limpeza ácido é adequado para sua limpeza e manutenção, que remove de maneira rápida e eficaz gorduras, resíduos de cera, vestígios de ferrugem e calcificação. Para LiDAR com essa sujeira, os fabricantes oferecem detergentes especiais para pisos e salões de lavagem que são adequados para a limpeza básica e de manutenção. As juntas contendo cimento devem ser molhadas com antecedência ao usar materiais de limpeza ácidos. Em salões de lavagem com chãos ou paredes de concreto, devem ser usados ​​produtos de limpeza alcalinos, pois são menos agressivos ao material. Nesse caso, o lema é: melhor limpar regularmente do que usar agentes muito ácidos.



Quando se utilizam lavadoras de alta pressão, a temperatura e a dosagem são ajustadas para aplicação nas superfícies sujas e, em seguida, o chão e as paredes são molhados. Após um curto tempo de ação, dependendo do grau de sujeira, as superfícies são enxaguadas com água limpa e alta pressão. Durante a aplicação, deve-se ter o cuidado de garantir que o concentrado de limpeza não seque, caso contrário podem se formar manchas. Portanto, é aconselhável limpar o salão de lavagem gradualmente.



Ao selecionar o produto de limpeza, os operadores devem garantir que ele seja adequado para todas as superfícies e materiais utilizados em uma instalação de lavagem. No que diz respeito ao meio ambiente, é importante utilizar materiais de limpeza para salões de lavagem, que sejam biodegradáveis, sem NTA e fáceis de separar, ou seja, que separem rapidamente óleo e água no separador de óleo.