Requisitos para a lavagem de veículos comerciais

Os requisitos para a limpeza de veículos comerciais são elevados. Porque, dependendo da finalidade e do tipo de veículo, a sujidade nos caminhões e similares varia muito. A tecnologia de lavagem deve, portanto, ser capaz de remover de forma confiável e rápida a sujeira, como manchas de alcatrão, óleos e respingos de lama, mas também depósitos sazonais (por exemplo, sal da estrada, pólen, insetos e folhas) e, ao mesmo tempo, tratar a superfície do veículo com cuidado.

Outro desafio são os diferentes materiais a partir dos quais os caminhões são fabricados. Eles vão desde alumínio, fibra de carbono e aço até borracha e vários plásticos. É importante limpá-los de maneira confiável e delicada em um único processo de lavagem.