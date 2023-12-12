Limpar veículos comerciais
Os veículos comerciais limpos contribuem significativamente para o aspecto positivo de uma frota. Para economizar tempo e custos de mão de obra, as exigências de qualidade e rapidez de lavagem são elevadas. No entanto, o tamanho e a natureza dos veículos não requerem apenas uma tecnologia de lavagem especial - os produtos químicos de lavagem também devem ser adequados para a limpeza econômica de caminhões, ônibus e similares.
Requisitos para a lavagem de veículos comerciais
Os requisitos para a limpeza de veículos comerciais são elevados. Porque, dependendo da finalidade e do tipo de veículo, a sujidade nos caminhões e similares varia muito. A tecnologia de lavagem deve, portanto, ser capaz de remover de forma confiável e rápida a sujeira, como manchas de alcatrão, óleos e respingos de lama, mas também depósitos sazonais (por exemplo, sal da estrada, pólen, insetos e folhas) e, ao mesmo tempo, tratar a superfície do veículo com cuidado.
Outro desafio são os diferentes materiais a partir dos quais os caminhões são fabricados. Eles vão desde alumínio, fibra de carbono e aço até borracha e vários plásticos. É importante limpá-los de maneira confiável e delicada em um único processo de lavagem.
Economia de custos e tempo graças à limpeza da máquina
A manutenção da máquina ajuda a economizar tempo e custos de mão de obra. Uma solução eficiente é, portanto, o uso de modernas instalações de lavagem com portal de veículos comerciais e áreas de lavagem com lavadoras de alta pressão. Esses possuem um grande número de recursos para poder adaptar a lavagem do veículo às novas necessidades. Eles podem ser usados para pré-lavagem manual ou automática, lavagem principal completa e cuidados com o veículo. Ao fazer isso, podem ser usados materiais de limpeza adequadamente formulados, sem os quais as elevadas exigências de lavagem de veículos comerciais não poderiam ser satisfeitas de modo algum ou apenas com muito tempo. No entanto, a utilização de instalações e locais de lavagem deve ser adaptada ao tipo, número e tamanho dos veículos.
Para a escolha e equipamento da instalação de lavagem, três questões decisivas têm de ser esclarecidas no setor dos veículos comerciais:
Quais veículos devem ser limpos?
Ao escolher e equipar a instalação de lavagem no setor de veículos comerciais, é necessário principalmente esclarecer quais tipos de veículos devem ser lavados: veículos de construção com carrocerias especiais são difíceis de limpar e geralmente precisam ser lavados com a lavadora de alta pressão, , uma vez que não podem ser conduzidos através de sistemas de portal. Como alternativa, existe a opção de instalação de arcos de pulverização fixos sem escovas para esses veículos. Em contraste com o sistema de portais, esses arcos não se movem. Em vez disso, os veículos são conduzidos através deles e lavados sem contato. Isso permite a lavagem sem muito esforço manual. Por outro lado, caminhões articulados, ônibus ou caminhões furgões podem ser limpos de forma muito mais eficiente com instalações de lavagem com portal fixos ou instalações de lavagem móveis com escovas.
Lavagem de veículos como uso pessoal ou atividade remunerada?
Também deve ser considerado se os sistemas de lavagem devem ser operados para uso pessoal ou como uma atividade remunerada adicional ou exclusiva. Se o foco forem requisitos próprios, o tamanho e o desenho técnico do sistema para empresas de frota são baseados na quantidade e tipo de veículos. No caso de frotas mistas, deve ser considerado um sistema de lavagem combinado. Portanto, pode fazer todo o sentido configurar uma instalação de lavagem manual com lavadoras de alta pressão, além de uma instalação de lavagem de portais ou instalação de lavagem móvel com escovas para caminhões.
A situação não é diferente no caso de atividade remunerada. Nesse caso, a escolha dos sistemas de lavagem depende da quantidade prevista de veículos. Para determinar isso, uma análise completa do local é obrigatória (por exemplo, frequência do local, número de empresas residentes com frotas de veículos comerciais, situação competitiva regional, leis de proteção de águas subterrâneas).
Existem requisitos estruturais e técnicos?
A maioria dos portais de lavagem oferecidos exige um salão suficientemente grande com abastecimento e descarte de água adequados, bem como uma conexão trifásica (400 V). Antes de instalar o portal de lavagem, deve-se verificar também se o tamanho do salão está em conformidade com as numerosas normas de segurança das associações profissionais (diretrizes para instalações de lavagem de veículos ZH1/543). Além disso, muitas vezes é necessário planejar e comprar um dispositivo de separação da água do lavador. Se não for possível colocá-las em um salão, algumas instalações de lavagem com portal para caminhões podem ser instaladas ao ar livre. Uma proteção contra respingos de água deve então ser fornecida nesse caso. O espaço disponível para o acesso e para o pré e pós-atendimento também é importante: se a área e o salão de lavagem forem facilmente acessíveis durante os horários de pico, sem muitas manobras, isso terá um efeito positivo na satisfação do cliente e, portanto, na frequência dos visitantes.
Três passos para um veículo limpo
Passo 1: pré-lavagem
Uma lavadora de alta pressão pode ser usada para a pré-lavagem de veículos comerciais. Antes de comprar, deve ser esclarecido se é necessário um dispositivo móvel ou fixo. Você também pode escolher entre lavadoras de alta pressão de água fria e de água quente.
- Os dispositivos móveis são mais baratos e, devido à sua mobilidade, também podem ser usados para muitas tarefas (especiais), como limpeza de oficina. No entanto, tempos de configuração mais longos devem ser levados em consideração. A capacidade operacional de combustível ou material de limpeza (aprox. 10–20 l) também é limitada pelo sistema.
- As lavadoras de alta pressão fixas têm a vantagem de permitir o uso ilimitado do fornecimento de energia (eletricidade/gás/óleo de aquecimento) para aquecer a água. Além disso, os cabos e as linhas de abastecimento estão sempre arrumados e os tanques para lavagem de produtos químicos são maiores, o que significa que não são mais necessários reabastecimentos frequentes.
Um material de limpeza alcalino para caminhões é usado para a pré-lavagem. O pré-spray para instalações de lavagem com escova e de alta pressão ajuda a amolecer e remover as sujeiras mais difíceis, como gordura, fuligem, óleo, alcatrão, resíduos de insetos e poluição. O removedor de sujeira é pulverizado com dispositivos de limpeza de alta pressão na dosagem adequada ou diluído através do sistema de dosagem da instalação de lavagem de portais. Se necessário, um material de limpeza alcalino para aros é aplicado nas rodas.
Como alternativa, existe a opção de instalar um arco de pré-pulverização intensiva na instalação de lavagem de portais. Dependendo da sujeira, a pré-limpeza manual não é mais necessária.
Passo 2: lavagem principal
Durante a lavagem principal, que se segue à pré-lavagem, a sujeira amolecida é removida do veículo por meio de três escovas rotativas com a adição de água e um xampu ou espuma de limpeza ativa. Suas combinações de ingredientes ativos aumentam a capacidade de deslizamento das escovas e, assim, protegem a superfície do veículo. A pressão de contato das escovas laterais é ajustada individualmente ao respectivo veículo e garante um ótimo resultado de lavagem em combinação com a detecção precisa do contorno.
A lavagem principal é seguida de um enxágue, que remove os últimos vestígios de sujeira e resíduos de detergente.
Alternativamente, a lavagem principal também pode ser realizada usando um sistema de escova simples operado manualmente. Esse sistema limpa veículos até uma altura de 4,20 metros e é adequado para uma limpeza geral rápida e completa (laterais, dianteira e traseira) de pequenas frotas com até 15 veículos.
Passo 3: conservação do veículo
Um programa adicional pode então ser selecionado para conservar o caminhão, por exemplo, uma aplicação de cera. Ela protege a pintura de influências ambientais nocivas, como poeira, chuva ácida ou excrementos agressivos de aves. Além disso, as ceras evitam a corrosão à medida que fluem em rachaduras e cavidades, deslocam a água e formam uma película protetora quando secas. Outras vantagens são que a sujeira adere menos à pintura, o veículo mantém uma boa aparência por mais tempo e a limpeza é mais fácil.
Além disso, foi comprovado que a cera líquida em spray preserva e dá brilho a todo o veículo. Por ser insensível à qualidade da água, a cera apresenta um aspecto imaculado após a lavagem, mesmo sem secagem por ventilador. O denominado couro líquido foi desenvolvido para instalações de lavagem sem secagem por ventilador e é particularmente adequado para veículos com grandes superfícies visíveis. O produto permite que a água do lavador escorra da superfície do veículo e dos vidros como uma película fina, sem deixar manchas.
Economizar dinheiro com os produtos químicos certos
A fim de reduzir o consumo de água doce, a maioria das instalações de lavagem de veículos comerciais funciona com um sistema de reciclagem de água. Aqui, as partículas de sujeira são filtradas da água industrial, drenadas e a água purificada é reintroduzida na instalação. Dessa forma, o consumo de água doce pode ser reduzido em até 85%. No entanto, para um tratamento eficiente da água industrial e um funcionamento seguro da instalação de lavagem, é necessário um bom ajuste dos produtos químicos de lavagem. Isso porque componentes como o sistema de tanques com coletor de lama, o sistema de filtração fina e o reservatório de água industrial só funcionam corretamente se não forem afetados pelos produtos químicos. É sempre aconselhável levar em consideração as especificações do fabricante.
Com os produtos químicos certos, os operadores da instalação economizam dinheiro: aditivos selecionados de acordo com as necessidades individuais economizam água, a instalação funciona com segurança e se paga mais rapidamente. O cliente também se beneficia com isso, pois uma instalação de lavagem com programas coordenados e materiais de limpeza trabalha ao mais alto nível de qualidade e com baixo impacto ambiental, contribuindo assim para a manutenção do valor do veículo e a satisfação do cliente.
[A] Descarte de águas residuais no sistema de esgoto por meio de um sistema de tanques | [B] Descarte de águas residuais no sistema de esgoto por meio de tanque de água de reciclagem
Ciclo de reciclagem : as águas residuais fluem através do tanque de sedimentação [1] para um tanque de armazenamento com bomba [2]. De lá, elas são bombeadas através do filtro de areia autolimpantes (filtro de fluido) [3] para o tanque de água de reciclagem [4] e disponibilizadas para o processo de lavagem por meio de uma bomba de abastecimento [5]. O excesso de água pode ser despejado diretamente no sistema de esgoto [6] por meio do transbordamento do tanque de armazenamento com bomba, dependendo dos requisitos legais. Opcionalmente, as águas residuais também podem ser despejadas diretamente do tanque de água de reciclagem para o sistema de esgoto [7]. Nesse caso, não há conexão entre o tanque de armazenamento com bomba e o sistema de esgoto.