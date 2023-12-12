Limpeza de sanitários e vestiários

Limpeza básica da área sanitária

Azulejos de parede, lavabos e espelhos, vasos sanitários e mictórios e, claro, os acessórios associados devem ser sujeitos a uma limpeza regular e completa pelas razões mencionadas. Isso significa um cuidado especial com o produto de limpeza, pois podem ser esperadas diferentes reações ao material de limpeza com a variedade de materiais.

As superfícies não devem ser borrifadas diretamente com o produto de limpeza ácido básico, de forma que o ácido não cause danos a longo prazo no seu percurso através das fissuras. Portanto, é necessário aplicar o produto de limpeza no pano de limpeza ou em uma esponja almofadada. As torneiras só podem ser limpas com esponjas almofadadas que não arranham (superfície da almofada branca) para evitar arranhões. Isso também se aplica a superfícies espelhadas. Para evitar danos permanentes às torneiras, certificar-se de que o material de limpeza ácido seja enxaguado muito bem. Os aeradores calcificados nas válvulas de saída de água devem ser desparafusados ​​e colocados em uma solução ácida durante a noite. As tampas dos vasos sanitários e os vidros devem ser limpos com um produto de limpeza universal ou um produto de limpeza com álcool, pois os ácidos podem mudar a cor e possivelmente causar manchas leves. Uma descontaminação posterior não será mais possível. Portas, quadros de porta e paredes divisórias também devem ser cuidadosamente limpas com produtos de limpeza multiuso ou a álcool. O mesmo se aplica aqui: usar apenas esponjas almofadadas que não arranham.

Outros equipamentos e acessórios, como assentos ou cabides, são esfregados manualmente com um material de limpeza levemente alcalino ou detergente de manutenção e com uma escova manual, depois lavados com água limpa e secos com um pano de limpeza amarelo.