Limpeza de sanitários e vestiários
As razões para uma limpeza cuidadosa na área sanitária são muitas: dependendo do ambiente, muitas pessoas usam banheiros, chuveiros e vestiários, por exemplo, em prédios de escritórios, empresas de produção, hotéis, restaurantes, centros esportivos ou shopping centers. Nos sanitários, há inevitavelmente o contato da pele com diferentes superfícies que são tocadas por quase todos os usuários - maçanetas, torneiras ou botões de descarga nos banheiros. Os microrganismos também podem passar de uma pessoa para outra. É importante evitar isso por meio de processos de limpeza definidos.
Particularidades na limpeza da área sanitária
Graças à umidade, ao calor e a pequenos nichos, micro-organismos como bactérias e fungos podem se multiplicar particularmente bem se a limpeza for inadequada. Substâncias orgânicas, como escamas de pele, constituem sua base de nutrição. Sujeiras como depósitos de cal e resíduos de sabão, incrustações de urina, ferrugem, etc. são um desafio particular durante a limpeza. Muitas vezes é necessário utilizar materiais de limpeza agressivos, que podem danificar os materiais de superfície. Todas essas características especiais devem ser levadas em consideração durante a limpeza, por um lado para atingir o padrão higiênico exigido e, por outro lado, para não danificar superfícies como juntas ou acessórios.
Vírus, bactéria ou fungo?
Quer se olhe para vírus, bactérias ou fungos, alguns deles são patogênicos para os humanos. A sujeira pode fornecer aos micro-organismos um terreno fértil até que eles entrem no organismo humano. É por isso que a limpeza desempenha um papel importante quando se trata de higiene.
Teoria das cores: quatro cores para mais segurança
Para uma limpeza segura e higiênica e para evitar a propagação de germes, há um sistema de cores para diferentes áreas. São utilizadas as quatro cores facilmente distinguíveis: vermelho, verde, azul e amarelo. Cada cor representa uma área. Isso evita que um pano que foi usado para limpar um banheiro seja usado para limpar uma cozinha planejada. Utensílios de limpeza como baldes e panos estão disponíveis nas cores pertinentes, mas o material de limpeza também se baseia neste esquema de cores.
As cores amarelo e vermelho são utilizadas na área sanitária:
Os equipamentos de limpeza manual na cor amarela são utilizados em lavabos, pisos, prateleiras, torneiras, espelhos, boxes e banheiras na área sanitária.
Utensílios de limpeza vermelhos são usados para o banheiro, o mictório e os pisos nas proximidades.
Materiais de limpeza
Ao processar diferentes materiais na área sanitária com materiais de limpeza ácidos, deve-se observar em que base ácida o material de limpeza é construído. Pois: nem todos os ácidos são iguais. É aconselhável dar uma olhada na folha de dados de segurança. Os materiais de limpeza à base de ácido clorídrico, fórmico e fosfórico são particularmente agressivos. Na limpeza de manutenção, os materiais de limpeza de dissolventes da calcário são normalmente usados com ácido sulfâmico, ácido metanossulfônico e / ou ácido cítrico, em particular para evitar danificar acessórios como chuveiros, válvulas misturadoras e torneiras.
Segurança durante a limpeza
É essencial observar as medidas de proteção ao manusear materiais de limpeza sanitários e cumprir com as normas de prevenção de acidentes. Portanto, devem ser usadas luvas de proteção e proteção para os olhos. Como regra geral, nunca misturar diferentes materiais de limpeza, prestar atenção à dosagem especificada, não utilizar água morna ou mesmo quente, pois isso pode fazer com que se formem aerossóis e que os materiais de limpeza se tornem mais ativos, e enxaguar bem com água limpa.
Limpeza básica da área sanitária
Azulejos de parede, lavabos e espelhos, vasos sanitários e mictórios e, claro, os acessórios associados devem ser sujeitos a uma limpeza regular e completa pelas razões mencionadas. Isso significa um cuidado especial com o produto de limpeza, pois podem ser esperadas diferentes reações ao material de limpeza com a variedade de materiais.
As superfícies não devem ser borrifadas diretamente com o produto de limpeza ácido básico, de forma que o ácido não cause danos a longo prazo no seu percurso através das fissuras. Portanto, é necessário aplicar o produto de limpeza no pano de limpeza ou em uma esponja almofadada. As torneiras só podem ser limpas com esponjas almofadadas que não arranham (superfície da almofada branca) para evitar arranhões. Isso também se aplica a superfícies espelhadas. Para evitar danos permanentes às torneiras, certificar-se de que o material de limpeza ácido seja enxaguado muito bem. Os aeradores calcificados nas válvulas de saída de água devem ser desparafusados e colocados em uma solução ácida durante a noite. As tampas dos vasos sanitários e os vidros devem ser limpos com um produto de limpeza universal ou um produto de limpeza com álcool, pois os ácidos podem mudar a cor e possivelmente causar manchas leves. Uma descontaminação posterior não será mais possível. Portas, quadros de porta e paredes divisórias também devem ser cuidadosamente limpas com produtos de limpeza multiuso ou a álcool. O mesmo se aplica aqui: usar apenas esponjas almofadadas que não arranham.
Outros equipamentos e acessórios, como assentos ou cabides, são esfregados manualmente com um material de limpeza levemente alcalino ou detergente de manutenção e com uma escova manual, depois lavados com água limpa e secos com um pano de limpeza amarelo.
Uso de limpadoras a vapor
Dependendo do espaço disponível, uma limpadora a vapor ou um aspirador a vapor também é adequado para a limpeza básica. Devido à alta temperatura de limpeza, os dispositivos são uma solução eficaz e que economiza tempo para garantir a higiene adequada e combater germes ou vírus. O vapor emerge do bico em gotículas muito finas e, dependendo do tipo de unidade, a uma temperatura de cerca de 100 °C e a uma pressão de até 8 bar.
Não apenas as paredes, os pisos e os móveis podem ser limpos de forma eficaz, o vapor também atinge locais de difícil acesso, como dobras de borracha ou rachaduras. A limpeza a vapor é também particularmente recomendada para superfícies sensíveis, como madeira.
Limpeza dos boxes
Antes de aplicar um material de limpeza ácido, os rejuntes de cimento devem ser completamente molhados para evitar danos. Para remover a sujeira existente nos azulejos de cerâmica, como gordura da pele ou resíduos de creme, resíduos de calcário ou depósitos de resíduos de sabão, a superfície é lavada em seções com um produto de limpeza básico ácido e enxaguada com bastante água limpa após a dissolução da sujeira. Enquanto o produto de limpeza está em ação, a superfície é esfregada com uma bucha manual verde para ajudar a dissolver a sujeira. O tempo de ação depende do grau de sujeira.
Após o enxágue, os pisos são esfregados cuidadosamente com um raspador de borracha. Em alternativa, pode ser utilizado um aspirador de janelas e superfícies. O mofo preto nas juntas pode ser removido com água oxigenada. Em casos complicados, a junta de silicone deve ser substituída.
Para áreas maiores de chuveiro, usar uma lavadora de alta pressão com um dispositivo de espuma é econômico. Se for utilizado material de limpeza, ele deve ser aplicado em modo de água fria, pois pode reagir de forma mais agressiva quando combinado com água quente.
A lavadora de alta pressão não é adequada apenas para a limpeza de boxes, mas também pode ser usada, por exemplo, para a limpeza de grandes áreas em banheiros públicos. Para este fim, muitas vezes é aconselhável usar dispositivos alimentados por bateria que podem ser utilizados independentemente da fonte de alimentação.
Limpeza do piso
Hoje em dia, o porcelanato é um material de construção preferido no ambiente sanitário, pois possui uma estrutura microporosa devido ao seu processo de fabricação e, portanto, possui excelente resistência ao deslizamento, o que é particularmente importante em ambientes úmidos (risco de escorregamento devido à umidade). Além disso, é muito resistente a ácidos e alcalinos e está disponível em quase todas as cores e estruturas de superfície (lixada, polida, fosca ou texturizada de acordo com o caráter da pedra natural).
Limpeza dos pisos de porcelanato
Os pisos de porcelanato são um revestimento atraente e muito popular, caracterizados pela robustez, alta resistência ao deslizamento e uma capacidade de absorção de umidade muito baixa. Hoje em dia, é impossível imaginar o pavimento sem porcelanato como um meio de design moderno e ao mesmo tempo seguro.