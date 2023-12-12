Remover ervas daninhas
O combate eficaz às ervas daninhas é um grande desafio nos municípios e na agricultura. Existem produtos químicos, mas muitas vezes são prejudiciais ao meio ambiente e só podem ser usados de forma limitada em espaços públicos. Com água quente, dentes-de-leão, cardos e similares podem ser removidos sem herbicidas - um processo suave para o meio ambiente e superfícies.
Razões para a remoção de ervas daninhas
Em contraste com as plantas cultivadas e ornamentais, as ervas daninhas ou ervas selvagens são plantas cultivadas naturalmente que ocorrem sem intervenção humana. Existem muitas boas razões para controlar ervas daninhas. Na agricultura, para proteger as culturas. Nos municípios e cidades, para manter as áreas públicas conservadas e limpas e para evitar danos às estradas, praças e edifícios.
Muitas ervas selvagens podem se espalhar de forma extremamente rápida e/ou causar danos profundos em suas raízes. Além disso, a estética desejada é comprometida.
Métodos de tratamento em resumo
Métodos térmicos, mecânicos e químicos podem ser usados para destruir ervas daninhas. Entre outras coisas, eles diferem em termos de impacto ambiental, sustentabilidade e eficiência. Uma visão geral dos métodos de tratamento:
Tipo de procedimento
Dispositivos de água quente
térmico
Dispositivos de espuma quente
térmico
Dispositivos de vapor quente
térmico
Dispositivos de ar quente
térmico
Dispositivo de remoção de ervas daninhas
térmico
Escova de ervas daninhas
mecânico
Procedimento de pulverização
químico
Características
Dispositivos de água quente
Até 98 °C
Mata partes das plantas acima do solo e as raízes subjacentes por água quente.
Dispositivos de espuma quente
> 100 °C
Dispositivo de vapor com aplicação de espuma adicional. A espuma serve de isolamento e destina-se a evitar o arrefecimento rápido do vapor.
Dispositivos de vapor quente
> 100 °C
Matar partes da planta acima do solo. No entanto, a transferência de calor do vapor é muito pior do que a água quente. A raiz não é efetivamente atacada.
Dispositivos de ar quente
> 350 °C
Matar ervas selvagens por calor intenso através do ar quente.
Dispositivo de remoção de ervas daninhas
> 400 °C
A queima de gás aquece as plantas, fazendo com que elas morram e queimem parcialmente.
Escova de ervas daninhas
As escovas de erva daninha ou roçadeiras separam a planta da raiz.
Procedimento de pulverização
O herbicida é aplicado nas folhas por meio de pulverizador.
Impacto ambiental
Dispositivos de água quente
Baixo
Dispositivos de espuma quente
Médio
Dispositivos de vapor quente
Baixo
Dispositivos de ar quente
Médio
Dispositivo de remoção de ervas daninhas
Alto
Escova de ervas daninhas
Baixo
Procedimento de pulverização
Muito alto
Efeito
Dispositivos de água quente
As plantas e raízes são enfraquecidas e destruídas, incluindo as sementes.
Dispositivos de espuma quente
As plantas são enfraquecidas e destruídas. Efeito de profundidade limitado.
Dispositivos de vapor quente
As plantas são enfraquecidas e destruídas. Efeito de profundidade limitado.
Dispositivos de ar quente
A vegetação da superfície é destruída. Efeito de profundidade limitado.
Dispositivo de remoção de ervas daninhas
A vegetação da superfície é queimada. Efeito de profundidade limitado.
Escova de ervas daninhas
A parte acima do solo da planta é removida com uma vassoura de aço. Sem efeito de profundidade
Procedimento de pulverização
O herbicida enfraquece e destrói a estrutura celular da planta até as raízes.
Poluição sonora para usuários
Dispositivos de água quente
Baixo
Dispositivos de espuma quente
Baixo
Dispositivos de vapor quente
Médio
Dispositivos de ar quente
Médio
Dispositivo de remoção de ervas daninhas
Alto
Escova de ervas daninhas
Médio
Procedimento de pulverização
Baixo
Características especiais
Dispositivos de água quente
Pode ser usado em todas as superfícies, também adequado para áreas críticas e de difícil acesso.
Dispositivos de espuma quente
Pode ser usado em todas as superfícies, também adequado para áreas críticas e de difícil acesso.
Dispositivos de vapor quente
Pode ser usado em todas as superfícies, também adequado para áreas críticas e de difícil acesso.
Dispositivos de ar quente
Ineficiente em condições úmidas.
Dispositivo de remoção de ervas daninhas
Não pode ser usado em condições extremamente secas, ineficiente em condições úmidas.
Escova de ervas daninhas
Padrão no município; gera a limpeza desejada e uma paisagem urbana bem cuidada, pois as ervas daninhas são recolhidas diretamente.
Procedimento de pulverização
Geralmente proibido, só pode ser usado em áreas pavimentadas e compactadas com permissão especial, prova de perícia exigida.
Sustentabilidade / eficiência
Dispositivos de água quente
Alto
Dispositivos de espuma quente
Alto
Dispositivos de vapor quente
Médio
Dispositivos de ar quente
Baixo
Dispositivo de remoção de ervas daninhas
Baixo
Escova de ervas daninhas
Médio
Procedimento de pulverização
Alto
Frequência de aplicação
Dispositivos de água quente
Até quatro aplicações no 1º ano, diminuindo no ano seguinte.
Dispositivos de espuma quente
Até quatro aplicações no 1º ano, diminuindo no ano seguinte.
Dispositivos de vapor quente
Quatro a seis aplicações.
Dispositivos de ar quente
A aplicação deve ser repetida aproximadamente a cada 4 semanas.
Dispositivo de remoção de ervas daninhas
A aplicação deve ser repetida aproximadamente a cada 4 semanas.
Escova de ervas daninhas
A aplicação deve ser repetida aproximadamente a cada 4 semanas.
Procedimento de pulverização
Até quatro aplicações no 1º ano.
Avaliação geral
Dispositivos de água quente
*****
Dispositivos de espuma quente
**
Dispositivos de vapor quente
***
Dispositivos de ar quente
**
Dispositivo de remoção de ervas daninhas
**
Escova de ervas daninhas
***
Procedimento de pulverização
**
Remoção de ervas daninhas com água quente: eficaz e ecológica
A visão geral dos métodos de tratamento mostra: as ervas daninhas podem ser removidas eficazmente com vários métodos térmicos. O princípio da eliminação térmica de ervas daninhas é baseado em uma regra bioquímica básica: a maioria das proteínas desnaturam a partir de uma temperatura de cerca de 42 °C. Isso significa que as proteínas mudam, se decompõem e não podem mais cumprir suas funções.
O calor necessário para isso pode ser gerado e convertido de diversas formas: diretamente como chama ou indiretamente via radiação térmica, como água quente ou vapor. Destes, a água quente é o único método sem produtos químicos que também atinge as raízes. Mesmo que as raízes não sejam completamente destruídas de imediato, as ervas daninhas vão enfraquecendo a cada aplicação de água quente. Se a aplicação for realizada regularmente desde o início, a regeneração será inibida e a frequência de uso diminuirá significativamente já no segundo ano. Como regra geral: 3 a 4 tratamentos por ano são suficientes.
Dica: usar no momento certo
As ervas daninhas são melhor removidas à tarde. A quantidade de água armazenada nas plantas varia de acordo com a hora do dia. É melhor começar a primeira aplicação de água quente logo após a renovação na primavera. Isso porque a resistência de uma planta à água quente aumenta com a idade.
Uso de lavadoras de alta pressão de água quente
Ao remover ervas daninhas com água quente, a temperatura é crucial: quanto mais quente a água, mais eficientemente as plantas podem ser mortas. Lavadoras de alta pressão de água quente podem oferecer uma temperatura de água constante de até 98 °C, o que está logo abaixo do limite de vapor e, portanto, é ideal.
Lanças para ervas daninhas são adequadas como acessórios. elas podem variar em sua largura de trabalho e desempenho por área - para uso com base nas necessidades, dependendo do tamanho da área.
Dica: distância entre a barra de bocal e a superfície
A distância ideal entre a barra de bocal da lança para ervas daninhas Kärcher e a superfície está entre 5 e 15 centímetros. É possível trabalhar confortavelmente nessa área sem que a lança para ervas daninhas toque o chão. Além disso, a queda de temperatura da água no seu caminho para a superfície é mínima.