Remover ervas daninhas

Até quatro aplicações no 1º ano.

A aplicação deve ser repetida aproximadamente a cada 4 semanas.

A aplicação deve ser repetida aproximadamente a cada 4 semanas.

A aplicação deve ser repetida aproximadamente a cada 4 semanas.

Quatro a seis aplicações.

Até quatro aplicações no 1º ano, diminuindo no ano seguinte.

Até quatro aplicações no 1º ano, diminuindo no ano seguinte.

Geralmente proibido, só pode ser usado em áreas pavimentadas e compactadas com permissão especial, prova de perícia exigida.

Padrão no município; gera a limpeza desejada e uma paisagem urbana bem cuidada, pois as ervas daninhas são recolhidas diretamente.

Não pode ser usado em condições extremamente secas, ineficiente em condições úmidas.

Pode ser usado em todas as superfícies, também adequado para áreas críticas e de difícil acesso.

Pode ser usado em todas as superfícies, também adequado para áreas críticas e de difícil acesso.

Pode ser usado em todas as superfícies, também adequado para áreas críticas e de difícil acesso.

O herbicida enfraquece e destrói a estrutura celular da planta até as raízes.

A parte acima do solo da planta é removida com uma vassoura de aço. Sem efeito de profundidade

A vegetação da superfície é queimada. Efeito de profundidade limitado.

A vegetação da superfície é destruída. Efeito de profundidade limitado.

As plantas são enfraquecidas e destruídas. Efeito de profundidade limitado.

As plantas são enfraquecidas e destruídas. Efeito de profundidade limitado.

As plantas e raízes são enfraquecidas e destruídas, incluindo as sementes.

O herbicida é aplicado nas folhas por meio de pulverizador.

As escovas de erva daninha ou roçadeiras separam a planta da raiz.

> 400 °C A queima de gás aquece as plantas, fazendo com que elas morram e queimem parcialmente.

> 350 °C Matar ervas selvagens por calor intenso através do ar quente.

> 100 °C Matar partes da planta acima do solo. No entanto, a transferência de calor do vapor é muito pior do que a água quente. A raiz não é efetivamente atacada.

> 100 °C Dispositivo de vapor com aplicação de espuma adicional. A espuma serve de isolamento e destina-se a evitar o arrefecimento rápido do vapor.

Até 98 °C Mata partes das plantas acima do solo e as raízes subjacentes por água quente.

Tipo de procedimento

Tipo de procedimento

Dispositivos de água quente

térmico

Dispositivos de espuma quente

térmico

Dispositivos de vapor quente

térmico

Dispositivos de ar quente

térmico

Dispositivo de remoção de ervas daninhas

térmico

Escova de ervas daninhas

mecânico

Procedimento de pulverização

químico

Características

Dispositivos de água quente

Até 98 °C

Mata partes das plantas acima do solo e as raízes subjacentes por água quente.

Dispositivos de espuma quente

> 100 °C

Dispositivo de vapor com aplicação de espuma adicional. A espuma serve de isolamento e destina-se a evitar o arrefecimento rápido do vapor.

Dispositivos de vapor quente

> 100 °C

Matar partes da planta acima do solo. No entanto, a transferência de calor do vapor é muito pior do que a água quente. A raiz não é efetivamente atacada.

Dispositivos de ar quente

> 350 °C

Matar ervas selvagens por calor intenso através do ar quente.

Dispositivo de remoção de ervas daninhas

> 400 °C

A queima de gás aquece as plantas, fazendo com que elas morram e queimem parcialmente.

Escova de ervas daninhas

As escovas de erva daninha ou roçadeiras separam a planta da raiz.

Procedimento de pulverização

O herbicida é aplicado nas folhas por meio de pulverizador.





Impacto ambiental

Dispositivos de água quente

Baixo

Dispositivos de espuma quente

Médio

Dispositivos de vapor quente

Baixo

Dispositivos de ar quente

Médio

Dispositivo de remoção de ervas daninhas

Alto

Escova de ervas daninhas

Baixo

Procedimento de pulverização

Muito alto

Efeito

Dispositivos de água quente

As plantas e raízes são enfraquecidas e destruídas, incluindo as sementes.

Dispositivos de espuma quente

As plantas são enfraquecidas e destruídas. Efeito de profundidade limitado.

Dispositivos de vapor quente

As plantas são enfraquecidas e destruídas. Efeito de profundidade limitado.

Dispositivos de ar quente

A vegetação da superfície é destruída. Efeito de profundidade limitado.

Dispositivo de remoção de ervas daninhas

A vegetação da superfície é queimada. Efeito de profundidade limitado.

Escova de ervas daninhas

A parte acima do solo da planta é removida com uma vassoura de aço. Sem efeito de profundidade





Procedimento de pulverização

O herbicida enfraquece e destrói a estrutura celular da planta até as raízes.

Poluição sonora para usuários

Dispositivos de água quente

Baixo

Dispositivos de espuma quente

Baixo

Dispositivos de vapor quente

Médio

Dispositivos de ar quente

Médio

Dispositivo de remoção de ervas daninhas

Alto

Escova de ervas daninhas

Médio

Procedimento de pulverização

Baixo

Características especiais

Dispositivos de água quente

Pode ser usado em todas as superfícies, também adequado para áreas críticas e de difícil acesso.

Dispositivos de espuma quente

Pode ser usado em todas as superfícies, também adequado para áreas críticas e de difícil acesso.

Dispositivos de vapor quente

Pode ser usado em todas as superfícies, também adequado para áreas críticas e de difícil acesso.

Dispositivos de ar quente

Ineficiente em condições úmidas.

Dispositivo de remoção de ervas daninhas

Não pode ser usado em condições extremamente secas, ineficiente em condições úmidas.

Escova de ervas daninhas

Padrão no município; gera a limpeza desejada e uma paisagem urbana bem cuidada, pois as ervas daninhas são recolhidas diretamente.





Procedimento de pulverização

Geralmente proibido, só pode ser usado em áreas pavimentadas e compactadas com permissão especial, prova de perícia exigida.

Sustentabilidade / eficiência

Dispositivos de água quente

Alto

Dispositivos de espuma quente

Alto

Dispositivos de vapor quente

Médio

Dispositivos de ar quente

Baixo

Dispositivo de remoção de ervas daninhas

Baixo

Escova de ervas daninhas

Médio

Procedimento de pulverização

Alto

Frequência de aplicação

Dispositivos de água quente

Até quatro aplicações no 1º ano, diminuindo no ano seguinte.

Dispositivos de espuma quente

Até quatro aplicações no 1º ano, diminuindo no ano seguinte.

Dispositivos de vapor quente

Quatro a seis aplicações.

Dispositivos de ar quente

A aplicação deve ser repetida aproximadamente a cada 4 semanas.

Dispositivo de remoção de ervas daninhas

A aplicação deve ser repetida aproximadamente a cada 4 semanas.

Escova de ervas daninhas

A aplicação deve ser repetida aproximadamente a cada 4 semanas.

Procedimento de pulverização

Até quatro aplicações no 1º ano.

Avaliação geral

Dispositivos de água quente

*****

Dispositivos de espuma quente

**

Dispositivos de vapor quente

***

Dispositivos de ar quente

**

Dispositivo de remoção de ervas daninhas

**

Escova de ervas daninhas

***

Procedimento de pulverização

**