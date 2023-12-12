Vantagens das lavadoras de alta pressão de água quente

A vantagem mais importante das lavadoras de alta pressão de água quente é sua maior rentabilidade econômica. Isso é particularmente importante no caso de uma utilização comercial regular: quanto mais tempo e mais frequentemente o dispositivo for usado, mais significativa será a vantagem de custo. É verdade que o preço de compra de uma lavadora de alta pressão aquecida é duas vezes mais alto do que o de um dispositivo de água fria com capacidade de pressão e de vazão comparáveis. No entanto, essa despesa é rapidamente recuperada através de salários e custos operacionais mais baixos.

O motivo do preço de compra mais alto é a tecnologia mais complexa, principalmente na forma do queimador. O maior consumo de energia causado pelo sistema de aquecimento também deve ser levado em consideração ao considerar os custos de manutenção. No entanto, esses dois blocos de custo são rapidamente compensados ​​pelo alto potencial de economia que os dispositivos de água quente oferecem. Isso começa pelos custos de manutenção, onde o gasto com energia para aquecimento é rapidamente compensado pela grande economia de água e material de limpeza. Um fator chave no cálculo da rentabilidade é a redução de 35 por cento nos tempos de limpeza que podem ser conseguidos com a água quente. Eles se refletem nos custos de mão de obra, que ao longo de toda a vida útil de uma lavadora de alta pressão usada comercialmente são muitas vezes superiores aos custos de aquisição e operação.