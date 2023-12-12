Vantagens das lavadoras de alta pressão de água quente
Com água quente, as lavadoras de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Para além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, lavadoras de alta pressão de água quente podem alcançar uma redução mensurável de germes. Com a ajuda do ajuste de vapor, as superfícies sensíveis podem até ser limpas suavemente a até 155 °C. Além disso, os dispositivos permitem uma redução da pressão de trabalho, do tempo necessário e da quantidade de material de limpeza a ser utilizado. A limpeza com água quente oferece assim algumas vantagens e várias possibilidades para otimizar o processo de limpeza.
Ainda mais eficiente com água quente
As lavadoras de alta pressão são uma constante quando se trata de limpeza eficiente e higiene. Em comparação com os processos sem pressão, elas se caracterizam por baixo consumo de água e alto poder de limpeza. Ainda mais vantagens são oferecidas pelas lavadoras de alta pressão aquecidas, que geram água quente até 80 °C e lidam com a sujeira mais persistente com ainda mais rapidez e eficácia. Para usuários comerciais, a combinação de água quente e alta pressão fornecem, além de claras vantagens como menos ou nenhum material de limpeza e tempos de secagem mais curtos, acima de tudo, mais eficiência econômica.
Uma visão geral das vantagens da limpeza de alta pressão com água quente
- Separação mais eficaz dos resíduos de lubrificantes
- Tempos de limpeza mais curtos e economia nos custos de mão de obra
- Efeito de redução de germes e inativação de vírus
- Tempo de secagem mais curto
- Redução significativa do uso de materiais de limpeza
- Proteção de superfícies sensíveis e o mesmo efeito de limpeza em baixa pressão de trabalho
Numerosas vantagens: limpeza mais rápida e eficiente com lavadoras de alta pressão de água quente
Funcionalidade das lavadoras de alta pressão de água quente
As lavadoras de alta pressão de água quente podem aumentar a temperatura da água de aproximadamente 12 °C para até 155 °C na fase de vapor. Com as lavadoras de alta pressão aquecidas, a água é levada até a temperatura em uma chaleira com queimador com serpentina de aquecimento de dupla hélice, que se caracteriza por seu design compacto e alta potência de aquecimento. O queimador de baixa emissão pode ser operado com biodiesel normal. Opcionalmente, também existem dispositivos com caldeira elétrica. Eles são usados onde é necessária a ausência total de gases de escape, por exemplo, em cozinhas industriais, piscinas ou outros espaços fechados. No caso de capacidade total de vazão e de pressão máxima de trabalho, a água de alta pressão é aquecida a um máximo de 85 °C.
Ao reduzir a quantidade de água, vapor de até 155 °C pode ser gerado na serpentina de aquecimento, ativando assim a fase de vapor intensivo e particularmente favorável à superfície.
Lavadoras de alta pressão de água quente para limpeza e desinfecção de grandes superfícies
A limpeza intensiva e meticulosa com lavadoras de alta pressão oferece a possibilidade de atingir um alto padrão de higiene. Elas podem ser usadas não apenas para alcançar locais de difícil acesso manual, como fendas e rachaduras. Elas são particularmente úteis na limpeza e desinfecção de grandes superfícies, como tetos, paredes e chãos e podem combater germes, bactérias e vírus de forma eficaz.
O uso de materiais de limpeza e desinfetantes desempenha um papel importante nos processos de limpeza. O que muitos não sabem, no entanto, é que a água quente também contribui significativamente para a luta contra os agentes patogênicos. Assim, ao usar lavadoras de alta pressão, a temperatura da água tem um grande efeito na redução de germes, vírus e colônias de bactérias: a combinação de alta pressão e água quente em até 85 °C reduz significativamente os germes. Essa redução de germes alcançada sem desinfetantes é muitas vezes suficiente para atender aos requisitos de higiene. Para apoiar a contribuição de água quente, a adição de desinfetantes é recomendada pela lavadora de alta pressão.