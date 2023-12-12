Vantagens das lavadoras de alta pressão de água quente

Com água quente, as lavadoras de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Para além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, lavadoras de alta pressão de água quente podem alcançar uma redução mensurável de germes. Com a ajuda do ajuste de vapor, as superfícies sensíveis podem até ser limpas suavemente a até 155 °C. Além disso, os dispositivos permitem uma redução da pressão de trabalho, do tempo necessário e da quantidade de material de limpeza a ser utilizado. A limpeza com água quente oferece assim algumas vantagens e várias possibilidades para otimizar o processo de limpeza.

Limpeza com uma lavadora de alta pressão de água quente Kärcher

Ainda mais eficiente com água quente

As lavadoras de alta pressão são uma constante quando se trata de limpeza eficiente e higiene. Em comparação com os processos sem pressão, elas se caracterizam por baixo consumo de água e alto poder de limpeza. Ainda mais vantagens são oferecidas pelas lavadoras de alta pressão aquecidas, que geram água quente até 80 °C e lidam com a sujeira mais persistente com ainda mais rapidez e eficácia. Para usuários comerciais, a combinação de água quente e alta pressão fornecem, além de claras vantagens como menos ou nenhum material de limpeza e tempos de secagem mais curtos, acima de tudo, mais eficiência econômica.

Construção de lavadoras de alta pressão de água quente

Uma visão geral das vantagens da limpeza de alta pressão com água quente

  • Separação mais eficaz dos resíduos de lubrificantes
  • Tempos de limpeza mais curtos e economia nos custos de mão de obra
  • Efeito de redução de germes e inativação de vírus
  • Tempo de secagem mais curto
  • Redução significativa do uso de materiais de limpeza
  • Proteção de superfícies sensíveis e o mesmo efeito de limpeza em baixa pressão de trabalho

Numerosas vantagens: limpeza mais rápida e eficiente com lavadoras de alta pressão de água quente

Limpeza do compartimento do motor com lavadoras de alta pressão de água quente

O uso de lavadoras de alta pressão de água quente acelera o processo de limpeza em até 35% em comparação com dispositivos de água fria, em particular devido ao processo de secagem mais rápido das superfícies limpas.

A energia térmica é um fator essencial que influencia e acelera os processos de limpeza a longo prazo. Não é à toa que a temperatura, além da mecânica, do material de limpeza e do tempo, é um dos quatro parâmetros que são mutuamente dependentes e, segundo o círculo de Sinner (mecanismo de ação para descrever os processos de limpeza), determinam o sucesso de um processo de limpeza.

O fornecimento de calor garante que a sujeira e os resíduos de lubrificante sejam dissolvidos mais rapidamente: cada aumento de temperatura de 10 °C acelera os processos químicos e, portanto, reduz pela metade o tempo de reação. Óleos, gorduras ou fuligem se dissolvem devido ao fornecimento de calor e podem ser removidos mais facilmente. A emulsificação de óleos e gorduras em água quente também é acelerada.

Diferentes aplicações práticas, desde oficinas ou empresas de trabalhos manuais a grandes empresas industriais, mostram que o tempo total de limpeza pode ser reduzido em até 35% quando se utiliza água quente. Isso significa custos de mão de obra mais baixos.

Outro fator importante ao usar lavadoras de alta pressão aquecidas é a secagem mais rápida. As superfícies que são limpas com água quente em vez de fria permanecem ligeiramente aquecidas e geralmente secam mais rápido.

Tempo de secagem mais curto

Onde os dispositivos convencionais de água fria só alcançam o resultado desejado com o material de limpeza correto, os dispositivos de água quente entram em ação mais rapidamente. Uma vez que a sujeira persistente, incluindo gordura incrustada, resinas ou resíduos de óleo, geralmente pode ser removida com água quente, é necessário utilizar significativamente menos material de limpeza. Muitas vezes, ele até pode ser dispensado completamente. Isso não só protege o ambiente, mas também a carteira do usuário.

As lavadoras de alta pressão aquecidas também são particularmente adequadas em áreas onde o mais alto nível de higiene é necessário e onde os micro-organismos e germes são visados ​​durante a limpeza . Isso se aplica não somente à indústria de alimentos (do açougue artesanal à produção industrial em grande escala), mas também à agricultura, onde você deve jogar pelo seguro quando se trata de limpeza, especialmente quando se trata da criação de animais jovens ou salas de ordenha.

A combinação de alta pressão e água quente de até 85 °C reduz significativamente a contaminação. Essa redução de germes alcançada sem desinfetantes é muitas vezes suficiente para atender aos requisitos de higiene que são realmente necessários. Em contraste com o uso de água fria, a limpeza com água quente não reduz a temperatura básica do espaço. Isso não é insignificante na agricultura, por exemplo, quando o gado jovem está no estábulo, e é vital para os pintos, eles reagem de forma particularmente sensível a temperaturas demasiadamente baixas.

As lavadoras de alta pressão aquecidas podem ser utilizados para realizar tarefas de limpeza muito exigentes que não poderiam ser realizadas apenas com água, detergente e escovas. Ao usar a fase de vapor com vapor a até 155 °C, mesmo a sujeira mais persistente pode ser removida com suavidade, geralmente sem materiais de limpeza. Esse procedimento é ideal para a limpeza suave de superfícies sensíveis, já que o poder de limpeza total é obtido com uma pressão de trabalho significativamente mais baixa e menos água. A fase de vapor é particularmente ecológica e é especialmente adequada para remover revestimentos de betume, tintas, depósitos de fuligem, líquen e algas. Menor consumo de água também significa menos água residual.

A vantagem mais importante das lavadoras de alta pressão de água quente é sua maior rentabilidade econômica. Isso é particularmente importante no caso de uma utilização comercial regular: quanto mais tempo e mais frequentemente o dispositivo for usado, mais significativa será a vantagem de custo. É verdade que o preço de compra de uma lavadora de alta pressão aquecida é duas vezes mais alto do que o de um dispositivo de água fria com capacidade de pressão e de vazão comparáveis. No entanto, essa despesa é rapidamente recuperada através de salários e custos operacionais mais baixos.

O motivo do preço de compra mais alto é a tecnologia mais complexa, principalmente na forma do queimador. O maior consumo de energia causado pelo sistema de aquecimento também deve ser levado em consideração ao considerar os custos de manutenção. No entanto, esses dois blocos de custo são rapidamente compensados ​​pelo alto potencial de economia que os dispositivos de água quente oferecem. Isso começa pelos custos de manutenção, onde o gasto com energia para aquecimento é rapidamente compensado pela grande economia de água e material de limpeza. Um fator chave no cálculo da rentabilidade é a redução de 35 por cento nos tempos de limpeza que podem ser conseguidos com a água quente. Eles se refletem nos custos de mão de obra, que ao longo de toda a vida útil de uma lavadora de alta pressão usada comercialmente são muitas vezes superiores aos custos de aquisição e operação.

Com as lavadoras de alta pressão de água quente é possível eliminar as ervas daninhas de forma sustentável. O princípio da eliminação térmica de ervas daninhas é um processo suave para o meio ambiente e as superfícies e se baseia em uma regra bioquímica básica: a maioria das proteínas desnatura a partir de uma temperatura de cerca de 42 °C. Isso significa que as proteínas se alteram, se decompõem e não podem mais cumprir suas funções. O calor necessário para isso também pode ser gerado com lavadoras de alta pressão de água quente. A eliminação de ervas daninhas com água quente é o único método sem produtos químicos que atinge as raízes.

Funcionalidade das lavadoras de alta pressão de água quente

As lavadoras de alta pressão de água quente podem aumentar a temperatura da água de aproximadamente 12 °C para até 155 °C na fase de vapor. Com as lavadoras de alta pressão aquecidas, a água é levada até a temperatura em uma chaleira com queimador com serpentina de aquecimento de dupla hélice, que se caracteriza por seu design compacto e alta potência de aquecimento. O queimador de baixa emissão pode ser operado com biodiesel normal. Opcionalmente, também existem dispositivos com caldeira elétrica. Eles são usados ​​onde é necessária a ausência total de gases de escape, por exemplo, em cozinhas industriais, piscinas ou outros espaços fechados. No caso de capacidade total de vazão e de pressão máxima de trabalho, a água de alta pressão é aquecida a um máximo de 85 °C.
Ao reduzir a quantidade de água, vapor de até 155 °C pode ser gerado na serpentina de aquecimento, ativando assim a fase de vapor intensivo e particularmente favorável à superfície. 

Lavadoras de alta pressão de água quente Kärcher

Lavadoras de alta pressão de água quente para limpeza e desinfecção de grandes superfícies

A limpeza intensiva e meticulosa com lavadoras de alta pressão oferece a possibilidade de atingir um alto padrão de higiene. Elas podem ser usadas ​​não apenas para alcançar locais de difícil acesso manual, como fendas e rachaduras. Elas são particularmente úteis na limpeza e desinfecção de grandes superfícies, como tetos, paredes e chãos e podem combater germes, bactérias e vírus de forma eficaz.

O uso de materiais de limpeza e desinfetantes desempenha um papel importante nos processos de limpeza. O que muitos não sabem, no entanto, é que a água quente também contribui significativamente para a luta contra os agentes patogênicos. Assim, ao usar lavadoras de alta pressão, a temperatura da água tem um grande efeito na redução de germes, vírus e colônias de bactérias: a combinação de alta pressão e água quente em até 85 °C reduz significativamente os germes. Essa redução de germes alcançada sem desinfetantes é muitas vezes suficiente para atender aos requisitos de higiene. Para apoiar a contribuição de água quente, a adição de desinfetantes é recomendada pela lavadora de alta pressão.

Limpeza com uma lavadora de alta pressão de água quente Kärcher

