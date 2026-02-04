Lavadora de alta pressão ideal para limpezas mais intensas e profissionais. Possui alça e rodas que facilita o transporte, suporte de acessórios facilitando a organização. Mais versatilidade para cada tipo de limpeza, com os dois tipos de bico. Perfeita para limpeza de garagens, quintais, carros, paredes, muros, pedras, motos, áreas de piscina, jardim e sujeiras mais incrustadas. Com motor indução e cabeçote de alumínio que permite maior durabilidade. Proporciona uma limpeza eficiente, rápida e sem esforço. Com economia de tempo e 80% de água.