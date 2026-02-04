Lavadora de alta pressão HD 4/13 C (127V)
Lavadora de alta pressão ideal para limpezas mais intensas e profissionais. Possui alça e rodas que facilita o transporte, suporte de acessórios facilitando a organização. Mais versatilidade para cada tipo de limpeza, com os dois tipos de bico. Perfeita para limpeza de garagens, quintais, carros, paredes, muros, pedras, motos, áreas de piscina, jardim e sujeiras mais incrustadas. Com motor indução e cabeçote de alumínio que permite maior durabilidade. Proporciona uma limpeza eficiente, rápida e sem esforço. Com economia de tempo e 80% de água.
Características e benefícios
Alça ergonômica
- Alça ergonômica para um fácil transporte.
Maior poder de limpeza
- Alta durabilidade
- Fácil de operar
- Para limpeza eficiente de área de tamanho médio
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|400
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|50
|Pressão no trabalho (psi/bar)
|1400 / 97
|Pressão de pico (psi/bar)
|2100 / 145
|Potência (W)
|1900
|Cabo elétrico (m)
|7,5
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|15,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|17,3
|Medidas (c x l x a) (mm)
|323 x 409 x 825
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 7.5 m
- Lança de pulverização: 420 mm
Equipamento
- Sistema anti-torção
- Limitador de pressão
Áreas de aplicação
- Automotivo
- Estacionamientos
- Limpeza de fachadas
