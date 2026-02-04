Lavadora de alta pressão HD 585 Profi Black (127V)

Lavadora de Alta Pressão Kärcher Profissional HD 585 Profi Black proporciona uma limpeza rápida e sem esforço para as mais variadas tarefas do dia-a-dia, aliado a um ótimo custo-benefício, durabilidade e facilidade de uso e transporte.

A Kärcher HD 585 Profi Black ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Há mais de 25 anos líder da categoria, porém com novo design, possui acessórios profissionais de alta qualidade: Pistola com mangueira de alta pressão de 6m, lança de jato turbo, lança de jato leque e reto e canhão de espuma. Sua estrutura é durável e comportam os acessórios que facilitam o armazenamento. Com ótimo custo-benefício, confere excelente perfomance para limpeza de veículos, oficinas, áreas externas de casas de grande porte, clubes, condomínios, pequenos negócios, etc.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 127
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 420
Temperatura de alimentação de água (°C) até 60
Pressão no trabalho (psi/bar) 1335 / 92
Pressão de pico (psi/bar) 2000 / 138
Potência (W) 2000
Cabo elétrico (m) 5
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 22,6
Peso (com embalagem) (kg) 23,1
Medidas (c x l x a) (mm) 530 x 300 x 840

Itens inclusos

  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 6 m
  • Especificação da mangueira de alta pressão: DN 6, 14,5 MPa
