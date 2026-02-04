A Kärcher HD 585 Profi Black ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Há mais de 25 anos líder da categoria, porém com novo design, possui acessórios profissionais de alta qualidade: Pistola com mangueira de alta pressão de 6m, lança de jato turbo, lança de jato leque e reto e canhão de espuma. Sua estrutura é durável e comportam os acessórios que facilitam o armazenamento. Com ótimo custo-benefício, confere excelente perfomance para limpeza de veículos, oficinas, áreas externas de casas de grande porte, clubes, condomínios, pequenos negócios, etc.