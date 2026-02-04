Lavadora de alta pressão HD 585 Profi Black (220V)
Lavadora de Alta Pressão Kärcher Profissional HD 585 Profi Black proporciona uma limpeza rápida e sem esforço para as mais variadas tarefas do dia-a-dia, aliado a um ótimo custo-benefício, durabilidade e facilidade de uso e transporte.
A Kärcher HD 585 Profi Black ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Há mais de 25 anos líder da categoria, porém com novo design, possui acessórios profissionais de alta qualidade: Pistola com mangueira de alta pressão de 6m, lança de jato turbo, lança de jato leque e reto e canhão de espuma. Sua estrutura é durável e comportam os acessórios que facilitam o armazenamento. Com ótimo custo-benefício, confere excelente perfomance para limpeza de veículos, oficinas, áreas externas de casas de grande porte, clubes, condomínios, pequenos negócios, etc.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|500
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (psi/bar)
|1406 / 97
|Pressão de pico (psi/bar)
|2176 / 150
|Potência (W)
|2200
|Cabo elétrico (m)
|5
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|22,6
|Peso (com embalagem) (kg)
|23,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|530 x 300 x 840
Itens inclusos
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 6 m
- Especificação da mangueira de alta pressão: DN 6, 14,5 MPa
Equipamento
- Limitador de pressão
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.