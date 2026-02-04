Lavadora de alta pressão HD 585 Profi Plus (127V)
HD 585 Profi Plus: Lavadora Kärcher profissional para limpeza rápida e sem esforço. Oferece custo-benefício, durabilidade e facilidade no uso diário e transporte.
A Kärcher HD 585 Profi Plus ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Há mais de 25 anos líder da categoria, porém com novo design, possui acessórios profissionais de alta qualidade: Pistola com mangueira de alta pressão de 10m, lança 420mm revestida e bico power. Sua estrutura é durável e comportam os acessórios que facilitam o armazenamento. Além de possuir um para-choque que proporciona maior durabilidade à estrutura da máquina.Com ótimo custo-benefício, confere excelente performance para limpeza profissionais, de veículos, oficinas, áreas externas de casas de grande porte, clubes, condomínios, etc.A Kärcher HD 585 Profi Plus ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Há mais de 25 anos líder da categoria, porém com novo design, possui acessórios profissionais de alta qualidade: Pistola com mangueira de alta pressão de 10m, lança baioneta 400mm revestida e bico power. Sua estrutura é durável e comportam os acessórios que facilitam o armazenamento. Além de possuir um para-choque que proporciona maior durabilidade à estrutura da máquina. Com ótimo custo-benefício, confere excelente perfomance para limpeza profissionais, de veículos, oficinas, áreas externas de casas de grande porte, clubes, condomínios, etc.
Características e benefícios
Alça ergonômica
- Alça ergonômica e armazenamento de mangueira.
Rodas grandes
- Rodas grandes e empunhadura ergonómico conferem grande poder de manobra, fácil manusear
Durável e robusta
- Especialmente robusto e extremamente duradouro.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|127
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|420
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (psi/bar)
|1450 - 2175 / 100 - 138
|Pressão de pico (bar)
|150
|Potência (W)
|2000
|Cabo elétrico (m)
|5
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|23,8
|Peso (com embalagem) (kg)
|23,8
|Medidas (c x l x a) (mm)
|547 x 317 x 840
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
- Lança de pulverização: 420 mm
Equipamento
- Enrolador de mangueira
- Limitador de pressão
Áreas de aplicação
- Automotivo
- BSC
- Escolas
- Limpeza de fachadas
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.