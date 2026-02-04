A Kärcher HD 585 Profi Plus ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Há mais de 25 anos líder da categoria, porém com novo design, possui acessórios profissionais de alta qualidade: Pistola com mangueira de alta pressão de 10m, lança 420mm revestida e bico power. Sua estrutura é durável e comportam os acessórios que facilitam o armazenamento. Além de possuir um para-choque que proporciona maior durabilidade à estrutura da máquina.Com ótimo custo-benefício, confere excelente performance para limpeza profissionais, de veículos, oficinas, áreas externas de casas de grande porte, clubes, condomínios, etc.A Kärcher HD 585 Profi Plus ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Há mais de 25 anos líder da categoria, porém com novo design, possui acessórios profissionais de alta qualidade: Pistola com mangueira de alta pressão de 10m, lança baioneta 400mm revestida e bico power. Sua estrutura é durável e comportam os acessórios que facilitam o armazenamento. Além de possuir um para-choque que proporciona maior durabilidade à estrutura da máquina. Com ótimo custo-benefício, confere excelente perfomance para limpeza profissionais, de veículos, oficinas, áreas externas de casas de grande porte, clubes, condomínios, etc.