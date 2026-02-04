Lavadora de alta pressão HD 6/15 C (220V)

Lavadora Profissional possui design compacto muito eficiente. Sua bomba com pistões em aço inox e cabeçote em latão conferem maior resistência e durabilidade. Sua performance impressiona.

A lavadora de alta pressão profissional leve Kärcher modelo HD 6/15 C dispões de uma vazão de 600 l/h e pressão de até 150 bar. Possui design compacto e robusto, rodas grandes e baixo centro de gravidade, conferindo excelente mobilidade. Possui tubeira e os três pistões de sua bomba em aço inox o que somados ao seu cabeçote latão proporcionam uma maior resistência e durabilidade à altas pressões. Conta com alça de transporte, dosador de detergente integrado e espaço para armazenar o cabo elétrico e mangueira. Possibilidade de sucção de reservatório.

Características e benefícios
Alta mobilidade
  • Alça ergonômica para um fácil transporte.
  • Alta durabilidade
Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 600
Temperatura de alimentação de água (°C) 60
Pressão no trabalho (psi/bar) 2175 / 150
Pressão de pico (bar) 150
Potência (kW) 3,3
Cabo elétrico (m) 5
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 25,3
Peso (com embalagem) (kg) 26,5
Medidas (c x l x a) (mm) 782 x 387 x 409

Itens inclusos

  • Pistola: Básico
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 7.5 m
  • Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
  • Lança de pulverização: 600 mm

Equipamento

  • Função de agente de limpeza: Sucção
  • Limitador de pressão
Áreas de aplicação
  • Academias
  • Escolas
  • Estacionamientos
  • Automotivo
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.

A segurança deste produto é certificada compulsoriamente junto ao INMETRO pelo OCP ICBr - 0052.