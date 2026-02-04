A lavadora de alta pressão profissional leve Kärcher modelo HD 6/15 C dispões de uma vazão de 600 l/h e pressão de até 150 bar. Possui design compacto e robusto, rodas grandes e baixo centro de gravidade, conferindo excelente mobilidade. Possui tubeira e os três pistões de sua bomba em aço inox o que somados ao seu cabeçote latão proporcionam uma maior resistência e durabilidade à altas pressões. Conta com alça de transporte, dosador de detergente integrado e espaço para armazenar o cabo elétrico e mangueira. Possibilidade de sucção de reservatório.