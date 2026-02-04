Lavadora de alta pressão HD 6/15 C (220V)
Lavadora Profissional possui design compacto muito eficiente. Sua bomba com pistões em aço inox e cabeçote em latão conferem maior resistência e durabilidade. Sua performance impressiona.
A lavadora de alta pressão profissional leve Kärcher modelo HD 6/15 C dispões de uma vazão de 600 l/h e pressão de até 150 bar. Possui design compacto e robusto, rodas grandes e baixo centro de gravidade, conferindo excelente mobilidade. Possui tubeira e os três pistões de sua bomba em aço inox o que somados ao seu cabeçote latão proporcionam uma maior resistência e durabilidade à altas pressões. Conta com alça de transporte, dosador de detergente integrado e espaço para armazenar o cabo elétrico e mangueira. Possibilidade de sucção de reservatório.
Características e benefícios
Alta mobilidade
- Alça ergonômica para um fácil transporte.
- Alta durabilidade
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|600
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (psi/bar)
|2175 / 150
|Pressão de pico (bar)
|150
|Potência (kW)
|3,3
|Cabo elétrico (m)
|5
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|25,3
|Peso (com embalagem) (kg)
|26,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|782 x 387 x 409
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 7.5 m
- Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
- Lança de pulverização: 600 mm
Equipamento
- Função de agente de limpeza: Sucção
- Limitador de pressão
Áreas de aplicação
- Academias
- Escolas
- Estacionamientos
- Automotivo
Acessórios opcionais
A segurança deste produto é certificada compulsoriamente junto ao INMETRO pelo OCP ICBr - 0052.