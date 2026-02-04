Lavadora de alta pressão HD 10/16 - 4 Cage Ex
Lavadora de alta pressão para ambientes potencialmente explosivos II 2 G c T3. Certiﬁcado Atex pelo Inmetro.
Lavadora de alta pressão para ambientes potencialmente explosivos II 2 G c T3. Certiﬁcado Atex pelo Inmetro. Bomba virabrequim com cabeçote forjado e pistões de cerâmica, motor elétrico de quatro polos (baixa rotação) e longa vida útil. Acessórios Ex Version especiais pela aplicação. Atende zona 01 e zona 02.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|1000
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|50
|Pressão no trabalho (psi/bar)
|2320 / 160
|Potência (kW)
|5,5
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|111
|Medidas (c x l x a) (mm)
|980 x 720 x 1100
Itens inclusos
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Tipo de mangueira de alta pressão: Vida longa
- Lança em aço inoxidável: 1050 mm
- Bico power
- Tubeira de alta pressão
Equipamento
- Sistema anti-torção
Acessórios opcionais
Encontrar peça
