Lavadora de alta pressão HD 10/16 - 4 Cage Ex

Lavadora de alta pressão para ambientes potencialmente explosivos II 2 G c T3. Certiﬁcado Atex pelo Inmetro.

Lavadora de alta pressão para ambientes potencialmente explosivos II 2 G c T3. Certiﬁcado Atex pelo Inmetro. Bomba virabrequim com cabeçote forjado e pistões de cerâmica, motor elétrico de quatro polos (baixa rotação) e longa vida útil. Acessórios Ex Version especiais pela aplicação. Atende zona 01 e zona 02.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 380
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 1000
Temperatura de alimentação de água (°C) 50
Pressão no trabalho (psi/bar) 2320 / 160
Potência (kW) 5,5
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 111
Medidas (c x l x a) (mm) 980 x 720 x 1100

Itens inclusos

  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Tipo de mangueira de alta pressão: Vida longa
  • Lança em aço inoxidável: 1050 mm
  • Bico power
  • Tubeira de alta pressão

Equipamento

  • Sistema anti-torção
Lavadora de alta pressão HD 10/16 - 4 Cage Ex
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.

Lavadora de alta pressão


Baixar catálogo >>>