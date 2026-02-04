Lavadora de alta pressão HD 10/18 Maxi (220V)

Com ótima relação entre vazão e pressão para uso profissional, a Lavadora de Alta Pressão HD 10/18 Maxi, da Kärcher, é a escolha ideal para limpeza de sujeiras incrustadas em construção civil, condomínios, limpeza de veículos de grande porte, etc. Com uma impressionante pressão de até 180 bar e uma vazão de 1000 litros por hora, essa máquina é capaz de remover sujidades sem danificar equipamentos. Seu design que combina compatibilidade e robustez, aliado à estrutura em aço, garante durabilidade e resistência.

Como especialista de Lavadoras de Alta Pressão, a Kärcher apresenta a HD 10/18 Maxi, uma ferramenta essencial para uso profissional em construção civil, condomínios, limpeza de veículos de grande porte, etc. Possui excelente relação entre vazão e pressão, sendo possível a remoção de sujidades sem danificar equipamentos e superfícies, com pressão máxima de 180 bar e vazão de 1000 L/h. Essa alta pressão permite a remoção eficaz de sujidades persistentes, como concreto seco, tinta e óleo, enquanto a vazão garante um ótimo poder de arraste de sujeira. Apresenta uma bomba radial, cabeçotes e bielas de latão, além de pistões de cerâmica. Esses componentes são projetados para uso diário e contínuo, proporcionando alto rendimento e resistência. O visor frontal de nível e qualidade de óleo facilita a manutenção. Seu robusto tubular chassis de aço confere durabilidade e estabilidade à máquina. As rodas grandes permitem fácil movimentação, tornando-a ideal para operações em diferentes locais de trabalho. A Lavadora de Alta Pressão HD 10/18 Maxi é a parceira perfeita para profissionais que buscam eficiência, durabilidade e resultados excepcionais. Com ela, a limpeza de obras, maquinários e estruturas nunca foi tão fácil e eficaz.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 600 - 1000
Temperatura de alimentação de água (°C) 60
Pressão no trabalho (bar) mín. 40 - máx. 160
Pressão de pico (bar) 180
Potência (W) 5500
Cabo elétrico (m) 7
Tamanho do bico 50
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 63,4
Peso (com embalagem) (kg) 63,4
Medidas (c x l x a) (mm) 830 x 660 x 1040

Itens inclusos

  • Pistola: Básico
  • Lança de pulverização: 600 mm
  • Bico power
  • Tubeira de alta pressão

Equipamento

  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
  • Carretel da mangueira de alta pressão embutido
  • Limitador de pressão
Áreas de aplicação
  • Automotivo
  • BSC
  • Construção
  • Ideal para aplicação na indústria de construção ou para limpeza ocasional de veículos
  • Serviços Públicos
Acessórios opcionais
