Como especialista de Lavadoras de Alta Pressão, a Kärcher apresenta a HD 10/18 Maxi, uma ferramenta essencial para uso profissional em construção civil, condomínios, limpeza de veículos de grande porte, etc. Possui excelente relação entre vazão e pressão, sendo possível a remoção de sujidades sem danificar equipamentos e superfícies, com pressão máxima de 180 bar e vazão de 1000 L/h. Essa alta pressão permite a remoção eficaz de sujidades persistentes, como concreto seco, tinta e óleo, enquanto a vazão garante um ótimo poder de arraste de sujeira. Apresenta uma bomba radial, cabeçotes e bielas de latão, além de pistões de cerâmica. Esses componentes são projetados para uso diário e contínuo, proporcionando alto rendimento e resistência. O visor frontal de nível e qualidade de óleo facilita a manutenção. Seu robusto tubular chassis de aço confere durabilidade e estabilidade à máquina. As rodas grandes permitem fácil movimentação, tornando-a ideal para operações em diferentes locais de trabalho. A Lavadora de Alta Pressão HD 10/18 Maxi é a parceira perfeita para profissionais que buscam eficiência, durabilidade e resultados excepcionais. Com ela, a limpeza de obras, maquinários e estruturas nunca foi tão fácil e eficaz.