Lavadora de alta pressão HD 10/18 Maxi (220V)
Com ótima relação entre vazão e pressão para uso profissional, a Lavadora de Alta Pressão HD 10/18 Maxi, da Kärcher, é a escolha ideal para limpeza de sujeiras incrustadas em construção civil, condomínios, limpeza de veículos de grande porte, etc. Com uma impressionante pressão de até 180 bar e uma vazão de 1000 litros por hora, essa máquina é capaz de remover sujidades sem danificar equipamentos. Seu design que combina compatibilidade e robustez, aliado à estrutura em aço, garante durabilidade e resistência.
Como especialista de Lavadoras de Alta Pressão, a Kärcher apresenta a HD 10/18 Maxi, uma ferramenta essencial para uso profissional em construção civil, condomínios, limpeza de veículos de grande porte, etc. Possui excelente relação entre vazão e pressão, sendo possível a remoção de sujidades sem danificar equipamentos e superfícies, com pressão máxima de 180 bar e vazão de 1000 L/h. Essa alta pressão permite a remoção eficaz de sujidades persistentes, como concreto seco, tinta e óleo, enquanto a vazão garante um ótimo poder de arraste de sujeira. Apresenta uma bomba radial, cabeçotes e bielas de latão, além de pistões de cerâmica. Esses componentes são projetados para uso diário e contínuo, proporcionando alto rendimento e resistência. O visor frontal de nível e qualidade de óleo facilita a manutenção. Seu robusto tubular chassis de aço confere durabilidade e estabilidade à máquina. As rodas grandes permitem fácil movimentação, tornando-a ideal para operações em diferentes locais de trabalho. A Lavadora de Alta Pressão HD 10/18 Maxi é a parceira perfeita para profissionais que buscam eficiência, durabilidade e resultados excepcionais. Com ela, a limpeza de obras, maquinários e estruturas nunca foi tão fácil e eficaz.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|220
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|600 - 1000
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (bar)
|mín. 40 - máx. 160
|Pressão de pico (bar)
|180
|Potência (W)
|5500
|Cabo elétrico (m)
|7
|Tamanho do bico
|50
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|63,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|63,4
|Medidas (c x l x a) (mm)
|830 x 660 x 1040
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Lança de pulverização: 600 mm
- Bico power
- Tubeira de alta pressão
Equipamento
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
- Carretel da mangueira de alta pressão embutido
- Limitador de pressão
Áreas de aplicação
- Automotivo
- BSC
- Construção
- Ideal para aplicação na indústria de construção ou para limpeza ocasional de veículos
- Serviços Públicos
