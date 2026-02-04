A Kärcher apresenta a HD 10/18 Maxi, uma lavadora de alta pressão essencial para o uso profissional em setores exigentes como construção civil, condomínios e limpeza de veículos de grande porte. Sua combinação ideal de 180 bar de pressão e 1000 L/h de vazão garante a remoção eficaz e segura de sujeiras incrustadas, como concreto seco e óleo, sem danificar as superfícies. Projetada para durabilidade e alto rendimento contínuo, a HD 10/18 Maxi conta com componentes robustos, incluindo bomba radial, cabeçotes de latão e pistões de cerâmica. Sua manutenção é facilitada pelo visor de óleo frontal e a mobilidade é garantida pelo robusto chassi tubular de aço e rodas grandes, tornando-a a parceira ideal para profissionais que buscam eficiência e resultados excepcionais em qualquer local de trabalho.