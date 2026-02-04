Lavadora de alta pressão HD 10/18 Maxi (380V)
HD 10/18 Maxi: A Lavadora Kärcher ideal para sujeira incrustada! 180 bar e 1000 L/h para limpeza pesada (construção, veículos, etc.). Robusta, durável e segura com estrutura em aço.
A Kärcher apresenta a HD 10/18 Maxi, uma lavadora de alta pressão essencial para o uso profissional em setores exigentes como construção civil, condomínios e limpeza de veículos de grande porte. Sua combinação ideal de 180 bar de pressão e 1000 L/h de vazão garante a remoção eficaz e segura de sujeiras incrustadas, como concreto seco e óleo, sem danificar as superfícies. Projetada para durabilidade e alto rendimento contínuo, a HD 10/18 Maxi conta com componentes robustos, incluindo bomba radial, cabeçotes de latão e pistões de cerâmica. Sua manutenção é facilitada pelo visor de óleo frontal e a mobilidade é garantida pelo robusto chassi tubular de aço e rodas grandes, tornando-a a parceira ideal para profissionais que buscam eficiência e resultados excepcionais em qualquer local de trabalho.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|600 - 1000
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (bar)
|40 - 160
|Pressão de pico (bar)
|180
|Potência (W)
|5500
|Cabo elétrico (m)
|7
|Tamanho do bico
|50
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|63,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|63,4
|Medidas (c x l x a) (mm)
|830 x 660 x 1040
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Lança de pulverização: 600 mm
- Bico power
- Tubeira de alta pressão
Equipamento
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
- Carretel da mangueira de alta pressão embutido
- Limitador de pressão
Áreas de aplicação
- Agricultura
- Areas logísticas
- Automotivo
- Indústria
Acessórios opcionais
