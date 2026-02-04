Lavadora de alta pressão HD 10/18 Maxi 440V

HD 10/18 Maxi: A Lavadora Kärcher ideal para sujeira incrustada! 180 bar e 1000 L/h para limpeza pesada (construção, veículos, etc.). Robusta, durável e segura com estrutura em aço.

A Kärcher apresenta a HD 10/18 Maxi, uma lavadora de alta pressão essencial para o uso profissional em setores exigentes como construção civil, condomínios e limpeza de veículos de grande porte. Sua combinação ideal de 180 bar de pressão e 1000 L/h de vazão garante a remoção eficaz e segura de sujeiras incrustadas, como concreto seco e óleo, sem danificar as superfícies. Projetada para durabilidade e alto rendimento contínuo, a HD 10/18 Maxi conta com componentes robustos, incluindo bomba radial, cabeçotes de latão e pistões de cerâmica. Sua manutenção é facilitada pelo visor de óleo frontal e a mobilidade é garantida pelo robusto chassi tubular de aço e rodas grandes, tornando-a a parceira ideal para profissionais que buscam eficiência e resultados excepcionais em qualquer local de trabalho.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 440
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 600 - 1000
Temperatura de alimentação de água (°C) 60
Pressão no trabalho (bar) 40 - 160
Pressão de pico (bar) 180
Potência (W) 5500
Cabo elétrico (m) 7
Tamanho do bico 50
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 63,4
Peso (com embalagem) (kg) 63,4
Medidas (c x l x a) (mm) 830 x 660 x 1040

Itens inclusos

  • Pistola: Básico
  • Lança de pulverização: 600 mm
  • Bico power
  • Tubeira de alta pressão

Equipamento

  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
  • Carretel da mangueira de alta pressão embutido
  • Limitador de pressão
Lavadora de alta pressão HD 10/18 Maxi 440V
Lavadora de alta pressão HD 10/18 Maxi 440V
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.