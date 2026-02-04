Lavadora de alta pressão HD 12/15-4 Super (220V)

A Lavadora de Alta Pressão HD 12/15-4 Super, da Kärcher, é a escolha ideal para setores como agronegócio, empresas de transporte e prestadoras de serviços. Com uma vazão máxima de 1200 litros por hora e uma pressão de 150 bar, essa máquina oferece um poder de arraste excepcional para remoção da sujeira. Seu motor de 4 polos produz, durante uso, menos giros, o que desgasta menos seus componentes, garantindo ainda mais sua durabilidade, além de possuir chassi em aço que confere robustez à máquina.

A Lavadora de Alta Pressão HD 12/15-4 Super, parte da linha profissional da Kärcher, é projetada para atender às demandas rigorosas do agronegócio, de empresas de transporte, prestadoras de serviços, indústrias, etc. Com alto poder de arraste, tem vazão máxima de 1200 L/h e uma pressão de 150 bar, sendo perfeita para remover sujeiras em diversas superfícies, removendo resíduos de lama e outros detritos com facilidade. A HD 12/15-4 Super apresenta uma bomba radial, cabeçote e bielas de latão, além de pistões de cerâmica, garantindo durabilidade, eficiência e resistência mesmo em uso contínuo. Com excelente mobilidade, as rodas grandes facilitam o transporte da lavadora em terrenos irregulares, tornando-a ideal para uso em fazendas, galpões e áreas externas. Sua estrutura em aço confere robustez a esta máquina que irá te ajudar a economizar tempo e recursos. AHD 12/15-4 Super, a aliada perfeita para manter o ambiente limpo, produtivo e livre de sujeiras persistentes.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 400 - 1200
Temperatura de alimentação de água (°C) 60
Pressão no trabalho (bar) 40 - 135
Pressão de pico ( ) 150
Cabo elétrico (m) 7
Tamanho do bico 65
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 76,5
Peso (com embalagem) (kg) 76,5
Medidas (c x l x a) (mm) 830 x 660 x 1040

Itens inclusos

  • Pistola: Básico
  • Lança de pulverização: 600 mm
  • Bico power
  • Tubeira de alta pressão

Equipamento

  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
  • Carretel da mangueira de alta pressão embutido
  • Anti!Twist
  • Sistema anti-torção
  • Limitador de pressão
Acessórios opcionais
Encontrar peça

