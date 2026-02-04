Lavadora de alta pressão HD 7/18 MAXI (220V)

A Lavadora de Alta Pressão Kärcher Profissional HD 7/18 Maxi proporciona uma limpeza rápida e sem esforço para as mais variadas tarefas do dia-a-dia, aliado a um ótimo custo-benefício, durabilidade e facilidade de uso e transporte.

A Kärcher HD 7/18 Maxi, com pressão de até 2.610 psi, ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Ela é leve e fácil de transportar e possui montagem rápida com acessórios profissionais de alta qualidade: pistola Classic extremamente ergonômica e confortável, lança de 600mm em aço inoxidável e mangueira de 10 metros em borracha com dupla trama de aço e bico leque.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 300 - 700
Temperatura de alimentação de água (°C) 60
Pressão no trabalho (bar) 40 - 130
Pressão de pico (bar) 180
Potência (W) 2200
Cabo elétrico (m) 5
Tamanho do bico 40
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 43,5
Peso (com embalagem) (kg) 43,5
Medidas (c x l x a) (mm) 580 x 420 x 805

Itens inclusos

  • Pistola: Básico
  • Lança de pulverização: 600 mm
  • Bico power
  • Tubeira de alta pressão

Equipamento

  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
  • Limitador de pressão
Lavadora de alta pressão HD 7/18 MAXI (220V)
Áreas de aplicação
  • Academias
  • Automotivo
  • BSC
  • Construção
  • Indústria
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.