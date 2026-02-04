A Kärcher HD 7/18 Maxi, com pressão de 2.610 psi, ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Ela é leve e fácil de transportar e possui montagem rápida com acessórios profissionais de alta qualidade: pistola Classic extremamente ergonômica e confortável, lança de 600mm em aço inoxidável e magueira de 10 metros em borracha com trama de aço e bico leque.