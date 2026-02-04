Lavadora de alta pressão HD 12/15 S (380V)
A Lavadora Profisional HD 12/15 S foi dimensionada para uso diário e continuo, com alto rendimento, resistência e baixo desgaste.
A lavadora de alta pressão profissional HD 12/15 S dispões de uma vazão de 1200 l/h e pressão de até 150 bar. Apresenta bomba de alta performance com cabeçote de latão, para o máximo desempenho em aplicações profissionais. Dimensionada para grande intensidade de uso, com alto rendimento, resistência e baixo desgaste. Possui pistões de cerâmica, sistema de sucção de detergente e conjunto de vedações de alta performance. A simplicidade de manutenção e instalação é um diferencial desta linha
Características e benefícios
Armazenamento de acessórios integrado
- Alta durabilidade
- Cabeçote de latão especial para aplicações alimentícias
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|1200
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (psi/bar)
|2100 / 150
|Potência (kW)
|7,5
|Cabo elétrico (m)
|7
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|108
|Peso (com embalagem) (kg)
|119,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1080 x 810 x 840
Itens inclusos
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Lança de pulverização: 1050 mm
- Tubeira de alta pressão
- Carrinho
Equipamento
- Limitador de pressão
Áreas de aplicação
- Limpeza durante processos de produção
- Limpeza de disposisitivos e máquinas
- Automotivo
- Areas logísticas
- Excelente performance em instalações siderúrgicas
- Indústria
- Excelente performance na industria metal mecanica
Acessórios opcionais
