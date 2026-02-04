Lavadora de alta pressão HD 8/15 S (220V)

Lavadora profissional pesada de alto rendimento, resistência e alta durabilidade desenvolvidas para atingir o máximo desempenho em aplicações profissionais de grande intensidade de uso.

A lavadora de alta pressão profissional pesada Kärcher modelo HD 8/15 S dispões de uma vazão de 800 l/h e pressão de até 150 bar. Apresenta bomba de alta performance com cabeçote de latão, para o máximo desempenho em aplicações profissionais. Dimensionada para grande intensidade de uso, com alto rendimento, resistência e baixo desgaste. Possui pistões de cerâmica, sistema de sucção e conjunto de vedações de alta performance. Com reservatório e dosador de detergente integrado. A simplicidade de manutenção e instalação é um diferencial desta linha.

Características e benefícios
Armazenamento de acessórios integrado
  • Alta durabilidade
  • Cabeçote de latão especial para aplicações alimentícias
Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h/L/s) 300 / 800
Temperatura de alimentação de água (°C) 60
Pressão no trabalho (bar) 40 - 145
Pressão de pico (bar) 150
Potência (W) 5500
Cabo elétrico (m) 5,6
Tamanho do bico 50
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 100
Peso (com embalagem) (kg) 111,2
Medidas (c x l x a) (mm) 1080 x 810 x 840

Itens inclusos

  • Pistola: Básico
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
  • Lança de pulverização: 1050 mm
  • Bico power
  • Tubeira de alta pressão

Equipamento

  • Carretel da mangueira de alta pressão embutido
  • Bomba com pistões de cerâmica
  • Bomba axial de três pistões: com pistões de cerâmica
  • Limitador de pressão
Lavadora de alta pressão HD 8/15 S (220V)
Áreas de aplicação
  • Limpeza durante processos de produção
  • Limpeza de disposisitivos e máquinas
  • Automotivo
  • Areas logísticas
  • Excelente performance em instalações siderúrgicas
  • Indústria
  • Excelente performance na industria metal mecanica
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.

Lavadora de alta pressão


