Lavadora de alta pressão HD 8/15 S (220V)
Lavadora profissional pesada de alto rendimento, resistência e alta durabilidade desenvolvidas para atingir o máximo desempenho em aplicações profissionais de grande intensidade de uso.
A lavadora de alta pressão profissional pesada Kärcher modelo HD 8/15 S dispões de uma vazão de 800 l/h e pressão de até 150 bar. Apresenta bomba de alta performance com cabeçote de latão, para o máximo desempenho em aplicações profissionais. Dimensionada para grande intensidade de uso, com alto rendimento, resistência e baixo desgaste. Possui pistões de cerâmica, sistema de sucção e conjunto de vedações de alta performance. Com reservatório e dosador de detergente integrado. A simplicidade de manutenção e instalação é um diferencial desta linha.
Características e benefícios
Armazenamento de acessórios integrado
- Alta durabilidade
- Cabeçote de latão especial para aplicações alimentícias
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|220
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h/L/s)
|300 / 800
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (bar)
|40 - 145
|Pressão de pico (bar)
|150
|Potência (W)
|5500
|Cabo elétrico (m)
|5,6
|Tamanho do bico
|50
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|100
|Peso (com embalagem) (kg)
|111,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1080 x 810 x 840
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
- Lança de pulverização: 1050 mm
- Bico power
- Tubeira de alta pressão
Equipamento
- Carretel da mangueira de alta pressão embutido
- Bomba com pistões de cerâmica
- Bomba axial de três pistões: com pistões de cerâmica
- Limitador de pressão
Áreas de aplicação
- Limpeza durante processos de produção
- Limpeza de disposisitivos e máquinas
- Automotivo
- Areas logísticas
- Excelente performance em instalações siderúrgicas
- Indústria
- Excelente performance na industria metal mecanica
Acessórios opcionais
