Lavadora de alta pressão HD 8/15 S (440V)

A Lavadora Profisional HD 8/15 S foi dimensionada para uso diário e continuo, com alto rendimento, resistência e baixo desgaste.

A lavadora de alta pressão profissional HD 8/15 S dispões de uma vazão de 800 l/h e pressão de até 150 bar. Apresenta bomba de alta performance com cabeçote de latão, para o máximo desempenho em aplicações profissionais. Dimensionada para grande intensidade de uso, com alto rendimento, resistência e baixo desgaste. Possui pistões de cerâmica, sistema de sucção e conjunto de vedações de alta performance. Com reservatório e dosador de detergente integrado. A simplicidade de manutenção e instalação é um diferencial desta linha.

Características e benefícios
Armazenamento de acessórios integrado
  • Alta durabilidade
  • Cabeçote de latão especial para aplicações alimentícias
Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 440
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 800
Temperatura de alimentação de água (°C) 60
Pressão no trabalho (psi/bar) 2100 / 150
Potência (kW) 5,5
Cabo elétrico (m) 5,6
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 100
Peso (com embalagem) (kg) 111,2
Medidas (c x l x a) (mm) 1080 x 810 x 840

Itens inclusos

  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Lança de pulverização: 1050 mm

Equipamento

  • Limitador de pressão
Lavadora de alta pressão HD 8/15 S (440V)
Lavadora de alta pressão HD 8/15 S (440V)
Lavadora de alta pressão HD 8/15 S (440V)
Áreas de aplicação
  • Limpeza durante processos de produção
  • Limpeza de disposisitivos e máquinas
  • Automotivo
  • Areas logísticas
  • Excelente performance em instalações siderúrgicas
  • Indústria
  • Excelente performance na industria metal mecanica
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.

Lavadora de alta pressão


Baixar catálogo >>>