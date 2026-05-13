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Linha Super - Água quente - eficiente em uso contínuo diário Para construção, agricultura e uso municipal: combina tecnologia inovadora com a conveniência máxima de operação. Ideal para uso pesado.

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Kärcher Linha Super - Água quente - eficiente em uso contínuo diário
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