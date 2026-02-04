Lavadora de alta pressão HDS 8/15-4 380V
Lavadora de alta pressão com água quente profissional HDS 8/15-4 Kärcher é a solução ideal para quem exige potência, longevidade e versatilidade em limpezas profissionais. Perfeita para setores como agricultura, indústria, transporte, construção civil e muito mais.
A Lavadora de alta pressão com água quente profissional HDS 8/15-4 Kärcher, dispõe de uma vazão de até 800 l/h, pressão de até 150 bar e temperatura de aquecimento de até 98°C. A água quente aumenta drasticamente o poder e o resultado da limpeza. Isso permite reduzir tanto o tempo de trabalho, quantidade de água e em muitos casos o uso de detergentes. Conta com bomba de virabrequim, cabeçote de latão de alta performance dimensionada para uso diário e contínuo com alto rendimento, resistência e baixo desgaste. Possui sistema de aquecimento com duplo termostato e proteção contra falta de água.
Características e benefícios
Durável e robusta
- Extremamente móvel em qualquer superficie graças ao chassi robusto, grandes rodas e rodízios de metal
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|400 - 800
|Pressão no trabalho (bar)
|135 - 150
|Pressão de pico (psi)
|2175
|Temperatura (°C)
|60
|Potência (W)
|5000
|Consumo de óleo de aquecimento, carga total (L/h)
|5,6
|Cabo elétrico (m)
|7
|Tamanho do bico
|50
|Tanque de combustível ( )
|30
|Peso (com acessórios) (kg)
|170,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|174,3
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1080 x 770 x 877
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Lança de pulverização: 1050
- Bico power
Equipamento
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
- Sistema anti-torção
- Limitador de pressão
- Tubeira de alta pressão
- Serpentina de aquecimento feita de aço inoxidável
Áreas de aplicação
- Limpieza de exteriores
- Também é ideal para oficinas menores e na agricultura
- Limpeza de disposisitivos e máquinas
Acessórios opcionais
Agentes de limpeza
