A Lavadora de alta pressão com água quente profissional HDS 8/15-4 Kärcher, dispõe de uma vazão de até 800 l/h, pressão de até 150 bar e temperatura de aquecimento de até 98°C. A água quente aumenta drasticamente o poder e o resultado da limpeza. Isso permite reduzir tanto o tempo de trabalho, quantidade de água e em muitos casos o uso de detergentes. Conta com bomba de virabrequim, cabeçote de latão de alta performance dimensionada para uso diário e contínuo com alto rendimento, resistência e baixo desgaste. Possui sistema de aquecimento com duplo termostato e proteção contra falta de água.