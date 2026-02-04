Limpador de ultra alta pressão HD 18/50-4 Cage Classic

HD 18/50-4 Cage Classic: a lavadora de ultra-alta pressão da classe compacta UHP com design de "cage" móvel, com desempenho de limpeza de 30 kW, pressão de trabalho de 500 bar e vazão de água de 30 l/min.

Adequado para uma ampla variedade de aplicações, extremamente móvel e compacto, garante ótimos resultados de limpeza: a HD 18/50-4 Cage Classic expande nossa classe de compactos UHP para incluir um desempenho de limpeza de até 30 kW, tornando-a lavadora de ultra-alta pressão mais potente com o design "cage" móvel. Uma pressão de trabalho de 500 bar e uma vazão de água de 30 l/min garantem resultados rápidos, mesmo nas sujeiras mais difíceis, como as encontradas na construção civil, aplicações industriais ou no setor de transportes. Um interruptor rotativo com controle intuitivo e a decisão consciente de eliminar em grande parte os componentes eletrônicos significam que o dispositivo é muito fácil de usar. Detalhes ergonômicos, o baixo peso da máquina, suas quatro rodas grandes e o gancho do guindaste simplificam o manuseio e o transporte da unidade, mesmo em terrenos acidentados. Se necessário, o HD 18/50-4 Cage Classic também pode ser transportado com uma empilhadeira, demonstrando assim a máxima flexibilidade tanto para o transporte quanto para o trabalho com a máquina.

Especificações

Dados técnicos

Pressão no trabalho (bar) 500
Vazão de Água (L/h) 1800
Temperatura de alimentação de água (°C) 60
Combustível Elétrico
Potência (kW) 30
Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 380 / 440
Frequência (Hz) 60
Tipo de bomba Virabrequim
Peso sem acessórios (kg) 307
Peso (com acessórios) (kg) 324,4
Peso (com embalagem) (kg) 331,8
Medidas (c x l x a) (mm) 747 x 1317 x 1093

Itens inclusos

  • Pistola: Pistola com gatilho industrial
  • Lança em aço inoxidável: 700 mm
  • Bocal de jato plano

Equipamento

  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 20 m
  • Tipo de mangueira de alta pressão: Serviço pesado
  • Válvula de segurança
Limpador de ultra alta pressão HD 18/50-4 Cage Classic
