Adequado para uma ampla variedade de aplicações, extremamente móvel e compacto, garante ótimos resultados de limpeza: a HD 18/50-4 Cage Classic expande nossa classe de compactos UHP para incluir um desempenho de limpeza de até 30 kW, tornando-a lavadora de ultra-alta pressão mais potente com o design "cage" móvel. Uma pressão de trabalho de 500 bar e uma vazão de água de 30 l/min garantem resultados rápidos, mesmo nas sujeiras mais difíceis, como as encontradas na construção civil, aplicações industriais ou no setor de transportes. Um interruptor rotativo com controle intuitivo e a decisão consciente de eliminar em grande parte os componentes eletrônicos significam que o dispositivo é muito fácil de usar. Detalhes ergonômicos, o baixo peso da máquina, suas quatro rodas grandes e o gancho do guindaste simplificam o manuseio e o transporte da unidade, mesmo em terrenos acidentados. Se necessário, o HD 18/50-4 Cage Classic também pode ser transportado com uma empilhadeira, demonstrando assim a máxima flexibilidade tanto para o transporte quanto para o trabalho com a máquina.