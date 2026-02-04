Linha Compacta
no mundo dos limpadores de ultra alta pressão. As máquinas da classe UHP Compact são o nível de entrada nas classes UHP. Alta potência e um design compacto oferecem máxima flexibilidade para uma variedade de áreas de aplicação. Graças ao seu design cage, as máquinas são extremamente robustas e resistentes na sujeira. Eles também podem ser carregados com segurança por guindaste e – graças ao princípio do caminhão de saque inteligente – são muito fáceis de transportar.
Lavadoras de alta pressão elétricas vs. a combustão/diesel
Na hora de decidir qual lavadora de alta pressão é ideal para o trabalho, devemos considerar a presença de fontes de energia no local que será limpo. A limpeza será feita perto de uma tomada ou gerador? Será necessário circular com a máquina sem restrições? A área é interna ou externa? Considere esses fatores antes de escolher sua lavadora de alta pressão.
Por que usar uma lavadora elétrica de alta pressão?
- Não emite fumaça - pode ser usada em áreas interiores ou exteriores.
- Menos manutencao.
- Mais silenciosa - não depende da capacidade do tanque de combustível.
Por que usar uma lavadora de alta pressão a combustão/diesel
- Portátil - não depende da proximidade da tomada/gerador
- O combustível é fácil de obter