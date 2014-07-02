Lavadoras de Ultra Pressão
Sistemas de limpeza de ultra-alta pressão Ainda mais potência para tarefas exigentes. Limpadores de ultra alta pressão da Kärcher. Quando o desempenho de limpeza das lavadoras de alta pressão convencionais não é mais suficiente, nossas lavadoras de ultra alta pressão se destacam. Graças à ultra alta pressão (UHP), mesmo a sujeira e os revestimentos mais difíceis podem ser removidos com segurança. Ideal para as aplicações mais difíceis na indústria e construção.
Linha Compacta
As máquinas da classe UHP compacta são o nível de entrada nas linhas UHP. Alta potência e um design compacto oferecem flexibilidade máxima para uma variedade de áreas de aplicação.
Lavadoras de alta pressão elétricas vs. a combustão/diesel
Na hora de decidir qual lavadora de alta pressão é ideal para o trabalho, devemos considerar a presença de fontes de energia no local que será limpo. A limpeza será feita perto de uma tomada ou gerador? Será necessário circular com a máquina sem restrições? A área é interna ou externa? Considere esses fatores antes de escolher sua lavadora de alta pressão.
Por que usar uma lavadora elétrica de alta pressão?
- Não emite fumaça - pode ser usada em áreas interiores ou exteriores.
- Menos manutencao.
- Mais silenciosa - não depende da capacidade do tanque de combustível.
Por que usar uma lavadora de alta pressão a combustão/diesel
- Portátil - não depende da proximidade da tomada/gerador
- O combustível é fácil de obter