Lavadora Secadora BD 50/50 C Bat Ácido
Limpadora e secadora de pisos com cabeçote tipo disco e 50 litros de capacidade em cada tanque. Indicada para limpeza de área até 3.000 m² .
Com 50 litros de capacidade, o design com o conceito “tank in tank” traz uma lavadora de pequenas dimensões e com alto poder de manobra, sendo mais ágil e aumentando a produtividade. Com cabeçote disco é indicada para limpeza de pisos diversos incluindo os de superfície tratada, por possuir maior área e menor pressão de contato. Equipamento indicado para limpeza de áreas de até 3.000 m² (limpeza de manutenção) como supermercados, armazéns, estoques, aeroportos, museus, escolas, hospitais, shopping centers e etc. Pode limpar grande parte de pisos internos, tipo pvc, vinílicos, revestimentos de resina, granitos, pisos de pedra, cravejado de borracha, entre vários outros tipos de pisos), não indicado para limpeza de carpetes. Performance equivalente à 06 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.
Características e benefícios
Modelo de entrada acessível
- Excelente custo benefício
- Contempla as funções mais importantes
Operação simples graças ao painel de operação EASY
- Painel de controle auto explicativo com simbolos
- Fácil aprendizado para utilização
- Elementos codificados na cor amarela tornam a máquina fácil de operar
Tanque de grande volume com dimensões compactas
- Fácil de manobrar
- Permite uma visão livre da superfície de limpeza
Largura grande de trabalho
- Cabeçote com disco integrado de 51 centímetros
- Para limpeza eficiente de área de tamanho médio
Grande compartimento de bateria para todos os tipos de bateria padrão
- Compartimento de baterias com fácil acesso para troca
- Operação pode ser adaptada para múltiplos turnos
Sistema de base inicial
- Opção para conexão de acessórios e equipamentos
- Utensílios adicionais de limpeza pode ser carregados a bordo
Painel EASY-Operation
- Operação com apenas um interruptor
- Muito simples e fácil de usar
Atribuição simples de funções com elementos operacionais em amarelo
- Fácil aprendizado para pessoas não treinadas
Disponível com rodo reto ou curvo
- Pode ser ajustada para atender condições específicas de piso
Elementos de controle robustos e duráveis
- Perfeita para uso diário
- Extremamente durável
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Tensão da bateria
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|510
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|850
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|50 / 50
|Produtividade teórica (m²/h)
|2040
|Velocidade da escova (rpm)
|155
|Pressão da escova (g/cm²)
|27,3 - 28,5
|Nível de ruído (dB(A))
|66
|Potência do motor (W)
|1100
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|52
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Itens inclusos
- Escova disco: 1 peç
- Tensão da bateria
- Carregador
- Formato em V
Equipamento
- Sistema de dois tanques