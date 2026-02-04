Equipamento indicado para limpeza de manutenção para grande parte de pisos internos, tipo pvc, vinílicos, revestimentos de resina, granitos, pisos de pedra, cravejado de borracha, entre vários outros tipos de pisos), não indicado para limpeza de carpetes. Apesar de sua capacidade de 50 litros o design com o conceito “tank in tank” traz uma lavadora de pequenas dimensões e com alto poder de manobra, sendo mais ágil e aumentando a produtividade. Cabeçote disco é indicado para limpeza de pisos diversos incluindo os de superfície tratada, por possuir maior área e menor pressão de contato. Equipamento indicado para limpeza de áreas de até 5.000_m² (limpeza de manutenção) como supermercados, armazéns, estoques, aeroportos, museus, escolas, hospitais, shopping centers e etc. Performance equivalente à 06 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.