Lavadora Secadora BD MAX

A Lavadora e Secadora de pisos perfeita para quem precisa maximizar seu poder de limpeza!

Equipamento indicado para limpeza de pisos diversos. Robusta e com grande autonomia, A BD MAX possui design “tank-in-tank” compacto, capaz de acessar corredores estreitos. Máquina tracionada, além de promover ergonomia ao operador também cadencia o tempo de operação por possuir velocidade constante, sendo possível dimensionar o tempo de limpeza com maior precisão. Equipamento simples sem muitos componentes eletrônicos, o que facilita a utilização e a manutenção. Seu painel simplificado facilita o treinamento e a operação. Possui acionamento mecânico do cabeçote e da barra de sucção. Cabeçote disco é indicado para limpeza de pisos diversos incluindo os de superfície tratada, por possuir menor pressão de contato. Equipamento indicado para limpeza de áreas de até 20.000 m² (limpeza de manutenção) como supermercados, armazéns, estoques, áreas fabris, aeroportos, museus, escolas, hospitais, shopping centers e etc. Performance equivalente à 20 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.

Características e benefícios
Durável e robusta
  • Custos operacionais baixos
  • Baixa manutenção
Conceito de operação simples
  • Fácil aprendizado para pessoas não treinadas
  • Conceito de operação simples e fácil de aprender.
  • Facilidade de manutenção
Especificações

Dados técnicos

Faixa de trabalho, escovas (mm) 810
Faixa de trabalho, aspiração (mm) 1090
Reservatório de água limpa / suja (L) 100 / 100
Tensão da bateria (V) 24
Velocidade da escova (rpm) 180
Pressão da escova (g/cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 68
Nível de ruído (dB(A)) 63
Tensão (V) 24
Potência do motor (W) máx. 1900
Peso sem acessórios (kg) 110,6
Medidas (c x l x a) (mm) 1500 x 835 x 1065

Itens inclusos

  • Escova disco: 2 peç

Equipamento

  • Tração
  • Sistema de dois tanques
Áreas de aplicação
  • Shopping Center/Lojas de departamento
  • Excelente performance em areas de estoque
  • Escritórios
  • Aeroportos
  • Escolas
  • Indústria

