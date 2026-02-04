Equipamento indicado para limpeza de pisos diversos. Robusta e com grande autonomia, A BD MAX possui design “tank-in-tank” compacto, capaz de acessar corredores estreitos. Máquina tracionada, além de promover ergonomia ao operador também cadencia o tempo de operação por possuir velocidade constante, sendo possível dimensionar o tempo de limpeza com maior precisão. Equipamento simples sem muitos componentes eletrônicos, o que facilita a utilização e a manutenção. Seu painel simplificado facilita o treinamento e a operação. Possui acionamento mecânico do cabeçote e da barra de sucção. Cabeçote disco é indicado para limpeza de pisos diversos incluindo os de superfície tratada, por possuir menor pressão de contato. Equipamento indicado para limpeza de áreas de até 20.000 m² (limpeza de manutenção) como supermercados, armazéns, estoques, áreas fabris, aeroportos, museus, escolas, hospitais, shopping centers e etc. Performance equivalente à 20 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.