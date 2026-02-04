Lavadora Secadora BD MAX
A Lavadora e Secadora de pisos perfeita para quem precisa maximizar seu poder de limpeza!
Equipamento indicado para limpeza de pisos diversos. Robusta e com grande autonomia, A BD MAX possui design “tank-in-tank” compacto, capaz de acessar corredores estreitos. Máquina tracionada, além de promover ergonomia ao operador também cadencia o tempo de operação por possuir velocidade constante, sendo possível dimensionar o tempo de limpeza com maior precisão. Equipamento simples sem muitos componentes eletrônicos, o que facilita a utilização e a manutenção. Seu painel simplificado facilita o treinamento e a operação. Possui acionamento mecânico do cabeçote e da barra de sucção. Cabeçote disco é indicado para limpeza de pisos diversos incluindo os de superfície tratada, por possuir menor pressão de contato. Equipamento indicado para limpeza de áreas de até 20.000 m² (limpeza de manutenção) como supermercados, armazéns, estoques, áreas fabris, aeroportos, museus, escolas, hospitais, shopping centers e etc. Performance equivalente à 20 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.
Características e benefícios
Durável e robusta
- Custos operacionais baixos
- Baixa manutenção
Conceito de operação simples
- Fácil aprendizado para pessoas não treinadas
- Conceito de operação simples e fácil de aprender.
- Facilidade de manutenção
Especificações
Dados técnicos
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|810
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|1090
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|100 / 100
|Tensão da bateria (V)
|24
|Velocidade da escova (rpm)
|180
|Pressão da escova (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Nível de ruído (dB(A))
|63
|Tensão (V)
|24
|Potência do motor (W)
|máx. 1900
|Peso sem acessórios (kg)
|110,6
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Itens inclusos
- Escova disco: 2 peç
Equipamento
- Tração
- Sistema de dois tanques
Áreas de aplicação
- Shopping Center/Lojas de departamento
- Excelente performance em areas de estoque
- Escritórios
- Aeroportos
- Escolas
- Indústria
Precisa de ajuda para garantir uma desinfecção completa contra vírus e bactérias na empresa?
Nossos especialistas estão prontos para ajudar você a encontrar o equipamento ideal para cada aplicação, de acordo com o orçamento, o tamanho e a necessidade da sua empresa.