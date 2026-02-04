Lavadora Secadora BR 30/1 C Bat Lítio
A BR 30/1 C Bp é uma limpadora de pisos compacta movida a bateria para limpeza de manutenção altamente higiênica de todos os tipos de piso em áreas pequenas
Resultado de limpeza até 20% melhor do que a limpeza manual em todos os tipos de piso, incluindo ladrilhados e emborrachados. Resultado de secagem até 60% mais rápida do que a limpeza manual. Alto nível de conforto e ergonomia, sem necessidade de carregar balde. Sem contato com a sujeira, água suja e produto químico. Resultado de limpeza uniforme, menos dependente do operador.Integrado a Plataforma de Baterias Kärcher. Longa vida útil estimada em 1.000 ciclos. Longo tempo de autonomia e curto tempo de recarga. Operação sem fio. Visor LCD integrado para melhor informação e controle.Integrado a Plataforma de Baterias Kärcher. Longa vida útil estimada em 1.000 ciclos. Longo tempo de autonomia e curto tempo de recarga. Operação sem fio. Visor LCD integrado para melhor informação e controle.
Características e benefícios
A água suja é aspirada
- Resíduos pode ser esvaziado de forma segura, fácil e sem contato
Alta capacidade da bateria
- Alta durabilidade
Especificações
Dados técnicos
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|300
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|300
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|1 / 0,7
|Produtividade teórica (m²/h)
|400
|Desempenho prático de áreas (m²/h)
|200
|Autonomia da bateria (min)
|nominal 50
|Fonte de alimentação para carregador de bateria (V/Hz)
|127 - 220 / 50 - 60
|Velocidade da escova (rpm)
|500 - 650
|Pressão da escova (g/cm²)
|40
|Consumo de água (mL/min)
|30
|Nível de ruído (dB(A))
|55 - 55
|Tensão (V)
|18
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|6,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|340 x 305 x 1200
Itens inclusos
- Escova rolo: 1 peç
Áreas de aplicação
- Shopping Center/Lojas de departamento
- Academias
- Escritórios
- Restaurantes
Acessórios opcionais
Encontrar peça
