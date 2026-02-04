Lavadora Secadora BR 30/4 C Bat Lítio

Equipamento movido à bateria de lítio de recarga rápida que não vicia, indicado para limpeza de pisos diversos, planos, irregulares e/ou rejuntados. Opera em ambientes com áreas de difícil acesso e muitos obstáculos. Reservatório de água suja e limpa conjugado removível, prático e eficiente que facilita tanto a preparação para a operação quanto a limpeza e conservação do mesmo. Por possuir duas barras de aspiração, a BR 30/4 C opera tanto para frente quanto para trás. O cabeçote rolo possui escova com cerdas que penetram fissuras e rejuntes, tornando a limpeza mais eficiente. O cabeçote articulado varia o ângulo de inclinação entre 90 e 180°, que aliado ao seu tamanho compacto permite a limpeza de locais de difícil acesso como embaixo de mesas, pias, armários, camas, cadeiras, poltronas, mobílias em geral entre outros. Equipamento indicado para limpeza áreas até 300 m² como lojas de shopping, padarias, lojas de conveniência e áreas de recepção em geral. Performance equivalente à 02 pessoas na operação.

Especificações

Dados técnicos

Faixa de trabalho, escovas (mm) 300
Faixa de trabalho, aspiração (mm) 300
Reservatório de água limpa / suja (L) 4 / 4
Produtividade teórica (m²/h) máx. 200
Desempenho prático de áreas (m²/h) 100
Autonomia da bateria (min) máx. 35
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V/Hz) 110 - 230 / 50 - 60
Velocidade da escova (rpm) 1450
Pressão da escova (g/cm²) 100
Nível de ruído (dB(A)) 72 - máx. 72
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 11
Medidas (c x l x a) (mm) 390 x 335 x 1180
Acessórios opcionais
