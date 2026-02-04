Equipamento movido à bateria de lítio de recarga rápida que não vicia, indicado para limpeza de pisos diversos, planos, irregulares e/ou rejuntados. Opera em ambientes com áreas de difícil acesso e muitos obstáculos. Reservatório de água suja e limpa conjugado removível, prático e eficiente que facilita tanto a preparação para a operação quanto a limpeza e conservação do mesmo. Por possuir duas barras de aspiração, a BR 30/4 C opera tanto para frente quanto para trás. O cabeçote rolo possui escova com cerdas que penetram fissuras e rejuntes, tornando a limpeza mais eficiente. O cabeçote articulado varia o ângulo de inclinação entre 90 e 180°, que aliado ao seu tamanho compacto permite a limpeza de locais de difícil acesso como embaixo de mesas, pias, armários, camas, cadeiras, poltronas, mobílias em geral entre outros. Equipamento indicado para limpeza áreas até 300 m² como lojas de shopping, padarias, lojas de conveniência e áreas de recepção em geral. Performance equivalente à 02 pessoas na operação.