Lavadora Secadora BR 30/4 C Bat Lítio
Limpadora de piso compacta BR 30/4 C bateria indicado para pisos diversos. Opera em ambientes com locais de difícil acesso e com muitos obstáculos. Indicado para limpeza áreas até 300 m².
Equipamento movido à bateria de lítio de recarga rápida que não vicia, indicado para limpeza de pisos diversos, planos, irregulares e/ou rejuntados. Opera em ambientes com áreas de difícil acesso e muitos obstáculos. Reservatório de água suja e limpa conjugado removível, prático e eficiente que facilita tanto a preparação para a operação quanto a limpeza e conservação do mesmo. Por possuir duas barras de aspiração, a BR 30/4 C opera tanto para frente quanto para trás. O cabeçote rolo possui escova com cerdas que penetram fissuras e rejuntes, tornando a limpeza mais eficiente. O cabeçote articulado varia o ângulo de inclinação entre 90 e 180°, que aliado ao seu tamanho compacto permite a limpeza de locais de difícil acesso como embaixo de mesas, pias, armários, camas, cadeiras, poltronas, mobílias em geral entre outros. Equipamento indicado para limpeza áreas até 300 m² como lojas de shopping, padarias, lojas de conveniência e áreas de recepção em geral. Performance equivalente à 02 pessoas na operação.
Especificações
Dados técnicos
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|300
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|300
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|4 / 4
|Produtividade teórica (m²/h)
|máx. 200
|Desempenho prático de áreas (m²/h)
|100
|Autonomia da bateria (min)
|máx. 35
|Fonte de alimentação para carregador de bateria (V/Hz)
|110 - 230 / 50 - 60
|Velocidade da escova (rpm)
|1450
|Pressão da escova (g/cm²)
|100
|Nível de ruído (dB(A))
|72 - máx. 72
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|11
|Medidas (c x l x a) (mm)
|390 x 335 x 1180
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.