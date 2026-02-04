Complementando a excelência Kärcher, o robô de limpeza KIRA B 50 é a adição prática que faltava à sua equipe. Este robô lavador e secador autônomo assume de forma inteligente a limpeza de pisos em áreas médias e grandes, garantindo resultados consistentes e aliviando sua equipe para tarefas estratégicas. Sua configuração é rápida e intuitiva via tela touchscreen. O KIRA B 50 realiza uma limpeza completa e abrangente, utilizando um cabeçote com rolo para lavar e esfregar, e uma escova lateral integrada que dispensa a limpeza manual das bordas. A navegação é segura e confiável graças aos sensores de alto desempenho que evitam colisões. Com a estação de acoplamento opcional, o robô atinge o funcionamento totalmente autônomo, gerenciando o abastecimento de água, esvaziamento e recarga da bateria de lítio. Para o gerenciamento total, ele envia mensagens de status e gera relatórios detalhados de limpeza via portal web, promovendo uma limpeza econômica, eficiente e automatizada.