Lavadora Secadora KIRA B 50

KIRA B 50: Robô lavador e secador totalmente automatizado. Limpeza eficiente, segura e econômica de pisos em áreas médias e grandes. Economize tempo e maximize resultados!

Complementando a excelência Kärcher, o robô de limpeza KIRA B 50 é a adição prática que faltava à sua equipe. Este robô lavador e secador autônomo assume de forma inteligente a limpeza de pisos em áreas médias e grandes, garantindo resultados consistentes e aliviando sua equipe para tarefas estratégicas. Sua configuração é rápida e intuitiva via tela touchscreen. O KIRA B 50 realiza uma limpeza completa e abrangente, utilizando um cabeçote com rolo para lavar e esfregar, e uma escova lateral integrada que dispensa a limpeza manual das bordas. A navegação é segura e confiável graças aos sensores de alto desempenho que evitam colisões. Com a estação de acoplamento opcional, o robô atinge o funcionamento totalmente autônomo, gerenciando o abastecimento de água, esvaziamento e recarga da bateria de lítio. Para o gerenciamento total, ele envia mensagens de status e gera relatórios detalhados de limpeza via portal web, promovendo uma limpeza econômica, eficiente e automatizada.

Características e benefícios
Operação fácil
  • Controle seguro e organizado de todas as funções do dispositivo por meio do display sensível ao toque.
  • Orientação passo a passo do usuário para uma operação fácil e intuitiva.
  • Simples de configurar e fácil de utilizar
Navegação robusta e confiável
  • Sensores de alto desempenho com detecção de 360° do ambiente e monitoramento lateral.
  • Prevenção segura contra colisões e guia de obstáculos.
  • Manobras inteligentes de livre circulação em caso de bloqueios.
Escova lateral integrada
  • Permite uma limpeza completa até a borda.
  • Transporta a sujeira diretamente para o canal de limpeza.
  • Reduz o trabalho manual extra.
Segura
  • Detecção segura e sem contato de obstáculos, quedas e pessoas.
  • Certificado de segurança de acordo com a norma IEC 63327.
  • Adequado para operação em áreas de tráfego intenso.
Portal Web
  • Acesso remoto a informações detalhadas através do Portal Web KIRA
  • Inclui relatórios de limpeza, notificações, status do dispositivo e muito mais
  • Envia notificações e mensagens de status para dispositivos móveis
Estação de ancoragem (opcional)
  • Permite operação totalmente autônoma.
  • Os recursos podem ser reabastecidos de forma autônoma (encher água, drenar água suja, enxaguar tanque, carregar bateria) por um robô.
  • Acessório opcional: o robô também pode ser operado sem a estação de acoplamento.
Especificações

Dados técnicos

Tipo de drive Tensão da bateria
Potência nominal de entrada (W) 1600
Potência de tração do motor (W) 560
Potência da turbina (W) 630
Potência do motor de acionamento das escovas (W) 600
Faixa de trabalho, escovas (mm) 550
Pressão da escova (g/cm²) 80
Velocidade da escova (rpm) 1350
Faixa de trabalho, aspiração (mm) 750
Reservatório de água limpa / suja (L) 55 / 55
Reservatório para detergente (L) 5
Funil de carga (L) 2
Área de performance teórica, autonomo (m²/h) máx. 2365
Área de performance por tanque cheio (m²) aprox. 1830
Tensão (V) 24
Quantidade de baterias 2
Tipo de bateria Conexão no lado do dispositivo
Tensão/Capacidade de bateria (V/Ah) 24 / 160
Autonomia da bateria (h) aprox. 3,5
Tempo de carregamento de bateria (h) máx. 8
Velocidade, autônomo (km/h) máx. 4,3
Capacidade de vencer aclives (%) máx. 6
Largura do corredor, autônomo (m) mín. 1
Peso, vazio (kg) 228
Peso sem acessórios (kg) 225
Peso (com acessórios) (kg) 235,2
Peso (com embalagem) (kg) 247
Medidas (c x l x a) (mm) 1100 x 750 x 1200

Itens inclusos

  • Bateria e carregador
  • Inclui rodo
  • Escova rolo: 2 peç
  • Escovas laterais
  • Farol piscante

Equipamento

  • tipos de lábios de sucção: a prova de óleo
  • DOSE
  • com dosagem de água dependente da velocidade
  • Tela touch grande de alta definição
  • Compatível com encaixe
  • Limpeza autônoma
  • Com modo de operação manual
  • Configuração fácil e intuitiva sem necessidade de conhecimento especializado
  • Sensores de alta performance
  • detecção de obstáculos e batidas
  • Desvio autônomo ao encontrar obstáculos
  • Certificado de segurança para áreas públicas
  • criação de relatórios de limpeza
  • Notificações em dispositivos móveis
  • Auto-Fill
  • Luzes coloridas para exibir o comportamento e o status operacional do robô
  • Conceito de cores e operações Kärcher
  • interruptor de flutuação elétrico e mecânico
  • Interface de comunicação: VDA 5050
  • Dosador de detergente
Videos
Áreas de aplicação
  • Áreas médias a grandes com revestimentos de piso duros ou resilientes
  • Pode ser usado onde o espaço é limitado, bem como em espaços abertos
  • Adequado para uso em espaços públicos
  • Ideal para varejo, ambientes de saúde e instalações públicas
  • Pode ser usado em transporte, indústria e limpeza de edifícios
Acessórios opcionais