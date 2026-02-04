Lavadora Secadora KIRA B 50
KIRA B 50: Robô lavador e secador totalmente automatizado. Limpeza eficiente, segura e econômica de pisos em áreas médias e grandes. Economize tempo e maximize resultados!
Complementando a excelência Kärcher, o robô de limpeza KIRA B 50 é a adição prática que faltava à sua equipe. Este robô lavador e secador autônomo assume de forma inteligente a limpeza de pisos em áreas médias e grandes, garantindo resultados consistentes e aliviando sua equipe para tarefas estratégicas. Sua configuração é rápida e intuitiva via tela touchscreen. O KIRA B 50 realiza uma limpeza completa e abrangente, utilizando um cabeçote com rolo para lavar e esfregar, e uma escova lateral integrada que dispensa a limpeza manual das bordas. A navegação é segura e confiável graças aos sensores de alto desempenho que evitam colisões. Com a estação de acoplamento opcional, o robô atinge o funcionamento totalmente autônomo, gerenciando o abastecimento de água, esvaziamento e recarga da bateria de lítio. Para o gerenciamento total, ele envia mensagens de status e gera relatórios detalhados de limpeza via portal web, promovendo uma limpeza econômica, eficiente e automatizada.
Características e benefícios
Operação fácil
- Controle seguro e organizado de todas as funções do dispositivo por meio do display sensível ao toque.
- Orientação passo a passo do usuário para uma operação fácil e intuitiva.
- Simples de configurar e fácil de utilizar
Navegação robusta e confiável
- Sensores de alto desempenho com detecção de 360° do ambiente e monitoramento lateral.
- Prevenção segura contra colisões e guia de obstáculos.
- Manobras inteligentes de livre circulação em caso de bloqueios.
Escova lateral integrada
- Permite uma limpeza completa até a borda.
- Transporta a sujeira diretamente para o canal de limpeza.
- Reduz o trabalho manual extra.
Segura
- Detecção segura e sem contato de obstáculos, quedas e pessoas.
- Certificado de segurança de acordo com a norma IEC 63327.
- Adequado para operação em áreas de tráfego intenso.
Portal Web
- Acesso remoto a informações detalhadas através do Portal Web KIRA
- Inclui relatórios de limpeza, notificações, status do dispositivo e muito mais
- Envia notificações e mensagens de status para dispositivos móveis
Estação de ancoragem (opcional)
- Permite operação totalmente autônoma.
- Os recursos podem ser reabastecidos de forma autônoma (encher água, drenar água suja, enxaguar tanque, carregar bateria) por um robô.
- Acessório opcional: o robô também pode ser operado sem a estação de acoplamento.
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Tensão da bateria
|Potência nominal de entrada (W)
|1600
|Potência de tração do motor (W)
|560
|Potência da turbina (W)
|630
|Potência do motor de acionamento das escovas (W)
|600
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|550
|Pressão da escova (g/cm²)
|80
|Velocidade da escova (rpm)
|1350
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|750
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|55 / 55
|Reservatório para detergente (L)
|5
|Funil de carga (L)
|2
|Área de performance teórica, autonomo (m²/h)
|máx. 2365
|Área de performance por tanque cheio (m²)
|aprox. 1830
|Tensão (V)
|24
|Quantidade de baterias
|2
|Tipo de bateria
|Conexão no lado do dispositivo
|Tensão/Capacidade de bateria (V/Ah)
|24 / 160
|Autonomia da bateria (h)
|aprox. 3,5
|Tempo de carregamento de bateria (h)
|máx. 8
|Velocidade, autônomo (km/h)
|máx. 4,3
|Capacidade de vencer aclives (%)
|máx. 6
|Largura do corredor, autônomo (m)
|mín. 1
|Peso, vazio (kg)
|228
|Peso sem acessórios (kg)
|225
|Peso (com acessórios) (kg)
|235,2
|Peso (com embalagem) (kg)
|247
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Itens inclusos
- Bateria e carregador
- Inclui rodo
- Escova rolo: 2 peç
- Escovas laterais
- Farol piscante
Equipamento
- tipos de lábios de sucção: a prova de óleo
- DOSE
- com dosagem de água dependente da velocidade
- Tela touch grande de alta definição
- Compatível com encaixe
- Limpeza autônoma
- Com modo de operação manual
- Configuração fácil e intuitiva sem necessidade de conhecimento especializado
- Sensores de alta performance
- detecção de obstáculos e batidas
- Desvio autônomo ao encontrar obstáculos
- Certificado de segurança para áreas públicas
- criação de relatórios de limpeza
- Notificações em dispositivos móveis
- Auto-Fill
- Luzes coloridas para exibir o comportamento e o status operacional do robô
- Conceito de cores e operações Kärcher
- interruptor de flutuação elétrico e mecânico
- Interface de comunicação: VDA 5050
- Dosador de detergente
Videos
Áreas de aplicação
- Áreas médias a grandes com revestimentos de piso duros ou resilientes
- Pode ser usado onde o espaço é limitado, bem como em espaços abertos
- Adequado para uso em espaços públicos
- Ideal para varejo, ambientes de saúde e instalações públicas
- Pode ser usado em transporte, indústria e limpeza de edifícios