Menor lavadora e secadora de pisos tripulada do portfólio, maior ergonomia na operação. Equipamento permite a limpeza mesmo em corredores estreitos. Suas pequenas dimensões permitem alto poder de manobra sendo mais ágil e aumentando a produtividade. Equipamento indicado para limpeza de manutenção para grande parte de pisos internos, tipo pvc, vinílicos, revestimentos de resina, granitos, pisos de pedra, cravejado de borracha, entre vários outros tipos de pisos), não indicado para limpeza de carpetes. Equipamento indicado para limpeza de áreas de até 10.000_m² (limpeza de manutenção) como supermercados, armazéns, estoques, aeroportos, museus, escolas, hospitais, shopping centers e etc. Performance equivalente à 10 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.