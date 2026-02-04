Lavadora Secadora BD 50/70 R

Limpadora de piso BD 50/70 R, a menor limpadora tripulada da Karcher é compacta, versátil e de fácil operação, indicado para limpeza de manutenção para áreas de até 8.000 m².

Menor lavadora e secadora de pisos tripulada do portfólio, maior ergonomia na operação. Equipamento permite a limpeza mesmo em corredores estreitos. Suas pequenas dimensões permitem alto poder de manobra sendo mais ágil e aumentando a produtividade. Equipamento indicado para limpeza de manutenção para grande parte de pisos internos, tipo pvc, vinílicos, revestimentos de resina, granitos, pisos de pedra, cravejado de borracha, entre vários outros tipos de pisos), não indicado para limpeza de carpetes. Equipamento indicado para limpeza de áreas de até 10.000_m² (limpeza de manutenção) como supermercados, armazéns, estoques, aeroportos, museus, escolas, hospitais, shopping centers e etc. Performance equivalente à 10 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.

Especificações

Dados técnicos

Tipo de drive Tensão da bateria
Unidade de tração Motor DC
Faixa de trabalho, escovas (mm) 510
Reservatório de água limpa / suja (L) 70 / 75
Produtividade teórica (m²/h) 2500
Desempenho prático de áreas (m²/h) 1500
Tensão da bateria (V/Ah) 24 / 225
Autonomia da bateria (h) 4
Tempo de carregamento de bateria (h) 10
Velocidade da escova (rpm) 155
Pressão da escova (g/cm²) 12,6
Nível de ruído (dB(A)) 66
Peso sem acessórios (kg) 112
Medidas (c x l x a) (mm) 1310 x 590 x 1060

Itens inclusos

  • Bateria e carregador inclusos
  • Rodo curvo

Equipamento

  • tipos de lábios de sucção: Borracha natural
  • Conceito de cores e operações Kärcher
