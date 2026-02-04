Lavadora Secadora BD POWER PLUS
Simples de operar, fácil de usar e muito confiável: nossa nova limpadora e secadora de pisos BD 90/160 R Classic Bp oferece alta funcionalidade com uma ótima relação preço/desempenho.
Especialmente desenvolvida para o mercado brasileiro com garantia de excelência no atendimento pós venda, a nossa nova lavadora e secadora de pisos a bateria BD 90/160 R Classic Bp convence com uma excelente relação preço/desempenho. Com uma capacidade de depósito de 160 l, um grande compartimento para baterias de 300 Ah com troca rápida sendo possível duplicar e triplicar a autonomia diária. Além de uma largura de trabalho de 90 cm, a máquina é ideal para limpar grandes áreas - e a pressão da escova de 80 kg e a potência de sucção de 700 watts garantem excelentes resultados de limpeza. Além disso, o BD 90/160 R Classic Bp está equipado com nosso inovador sistema KIK para proteção contra operação incorreta. Durante a operação, as rodas antiderrapantes garantem uma direção segura, enquanto os LEDs integrados e as luzes de advertência aumentam a segurança dos usuários e da área ao redor. Após a operação, um freio de estacionamento eletrônico automático, bem como o levantamento automático da cabeça da escova e do rodo, garantem tempos de inatividade seguros e suaves para os componentes. Componentes testados e comprovados garantem esforço mínimo de manutenção e baixos custos de serviço.
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Tensão da bateria
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|900
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|1200
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|160 / 160
|Desempenho prático de áreas (m²/h)
|700
|Tensão da bateria (V/Ah)
|36 / 300
|Autonomia da bateria (h)
|6
|Pressão da escova (g/cm²)
|30
|Nível de ruído (dB(A))
|66,3
|Medidas (c x l x a) (mm)
|910 x 1860 x 1410
Itens inclusos
- Escova disco: 2 peç
- Tensão da bateria
- Bateria e carregador inclusos
- Carregador
- Formato em V
Equipamento
- Unidade de varrição (incluindo escovas laterais)
- Conceito de cores e operações Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) com mais de 30 idiomas de usuário e direitos individuais de usuário