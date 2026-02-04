Especialmente desenvolvida para o mercado brasileiro com garantia de excelência no atendimento pós venda, a nossa nova lavadora e secadora de pisos a bateria BD 90/160 R Classic Bp convence com uma excelente relação preço/desempenho. Com uma capacidade de depósito de 160 l, um grande compartimento para baterias de 300 Ah com troca rápida sendo possível duplicar e triplicar a autonomia diária. Além de uma largura de trabalho de 90 cm, a máquina é ideal para limpar grandes áreas - e a pressão da escova de 80 kg e a potência de sucção de 700 watts garantem excelentes resultados de limpeza. Além disso, o BD 90/160 R Classic Bp está equipado com nosso inovador sistema KIK para proteção contra operação incorreta. Durante a operação, as rodas antiderrapantes garantem uma direção segura, enquanto os LEDs integrados e as luzes de advertência aumentam a segurança dos usuários e da área ao redor. Após a operação, um freio de estacionamento eletrônico automático, bem como o levantamento automático da cabeça da escova e do rodo, garantem tempos de inatividade seguros e suaves para os componentes. Componentes testados e comprovados garantem esforço mínimo de manutenção e baixos custos de serviço.