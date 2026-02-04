Lavadora Secadora BD POWER PLUS

Simples de operar, fácil de usar e muito confiável: nossa nova limpadora e secadora de pisos BD 90/160 R Classic Bp oferece alta funcionalidade com uma ótima relação preço/desempenho.

Especialmente desenvolvida para o mercado brasileiro com garantia de excelência no atendimento pós venda, a nossa nova lavadora e secadora de pisos a bateria BD 90/160 R Classic Bp convence com uma excelente relação preço/desempenho. Com uma capacidade de depósito de 160 l, um grande compartimento para baterias de 300 Ah com troca rápida sendo possível duplicar e triplicar a autonomia diária. Além de uma largura de trabalho de 90 cm, a máquina é ideal para limpar grandes áreas - e a pressão da escova de 80 kg e a potência de sucção de 700 watts garantem excelentes resultados de limpeza. Além disso, o BD 90/160 R Classic Bp está equipado com nosso inovador sistema KIK para proteção contra operação incorreta. Durante a operação, as rodas antiderrapantes garantem uma direção segura, enquanto os LEDs integrados e as luzes de advertência aumentam a segurança dos usuários e da área ao redor. Após a operação, um freio de estacionamento eletrônico automático, bem como o levantamento automático da cabeça da escova e do rodo, garantem tempos de inatividade seguros e suaves para os componentes. Componentes testados e comprovados garantem esforço mínimo de manutenção e baixos custos de serviço.

Especificações

Dados técnicos

Faixa de trabalho, escovas (mm) 900
Faixa de trabalho, aspiração (mm) 1200
Reservatório de água limpa / suja (L) 160 / 160
Desempenho prático de áreas (m²/h) 700
Tensão da bateria (V/Ah) 36 / 300
Autonomia da bateria (h) 6
Pressão da escova (g/cm²) 30
Nível de ruído (dB(A)) 66,3
Medidas (c x l x a) (mm) 910 x 1860 x 1410

Itens inclusos

  • Escova disco: 2 peç
  • Bateria e carregador inclusos
  • Carregador
  • Formato em V

Equipamento

  • Unidade de varrição (incluindo escovas laterais)
  • Conceito de cores e operações Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) com mais de 30 idiomas de usuário e direitos individuais de usuário